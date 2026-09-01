Perú

'Magaly TV La Firme' promete revelar quién es el hombre que aparece manejando la camioneta de Korina Rivadeneira

La promo del programa encendió las redes al difuminar el rostro del conductor y dejar en suspenso su identidad, en medio de la reciente ruptura de la modelo con Mario Hart

Un nuevo misterio remece la farándula. ¿Quién es el hombre al volante del vehículo de Korina y Mario? Y en 'Chollyhood Las Crónicas', la verdad detrás del cirujano favorito de los famosos. ¡Un programa imperdible! Video: ATV / Magaly TV La Firme
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Un avance promocional de ‘Magaly TV La Firme’ generó una ola de especulaciones este fin de semana al mostrar a un hombre no identificado al volante de la camioneta que Korina Rivadeneira compartía con su expareja, Mario Hart. Las imágenes, difundidas antes de la emisión del programa que conduce Magaly Medina, también capturaron a la modelo venezolana caminando de forma visiblemente nerviosa en dirección al vehículo.

El adelanto se emitió en un momento de alta exposición pública para la expareja, apenas días después de que Rivadeneira publicara una serie de videos en Instagram donde ofreció su versión sobre la separación y cuestionó a Hart por haber sido, según su relato, quien decidió terminar la relación en dos oportunidades. El nuevo material añadió un elemento distinto a la conversación: la posibilidad de que la actriz haya iniciado un vínculo sentimental con otra persona.

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Un rostro oculto y una identidad que se revelará en televisión

Las imágenes difundidas por ‘Magaly TV La Firme’ no permiten reconocer al hombre que aparece manejando el vehículo. El programa decidió difuminar su rostro en el avance, lo que alimentó aún más la curiosidad en redes sociales. “¿Quién es el misterioso sujeto que maneja la camioneta de Korina y Mario?”, planteó el reportero encargado de la nota.

La producción del espacio conducido por Medina anunció que la identidad del hombre se revelaría este lunes a las 9:45 de la noche, en el horario habitual de transmisión del programa. La expectativa generada por las imágenes del vehículo, sin embargo, concentró la mayor parte de los comentarios en redes sociales durante las horas previas a la emisión.

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Composición con un retrato de Korina Rivadeneira, un círculo con Mario Hart, una foto de ella y una escena con un automóvil y un emoticón de duda
Un avance de 'Magaly TV La Firme' mostró a un hombre no identificado al volante de la camioneta de Korina Rivadeneira y Mario Hart.

Especulación sobre un nuevo vínculo sentimental

La difusión del video coincidió con un comentado momento de Rivadeneira en redes sociales, donde había compartido una reflexión sobre la rutina de la maternidad acompañada de “unas copas de vino”. Ese contexto amplificó las lecturas sobre las imágenes del hombre en la camioneta, y varios usuarios interpretaron la escena como una señal de que la modelo venezolana habría comenzado a rehacer su vida sentimental tras el fin de su relación con Hart.

El propio avance del programa no ofrece precisiones sobre la naturaleza del vínculo entre Rivadeneira y el hombre captado por las cámaras. No se menciona si se trata de una persona con la que la actriz mantendría una relación romántica o si su presencia en el vehículo responde a otro motivo. Esa ambigüedad fue, precisamente, lo que impulsó la circulación del clip entre los usuarios de redes sociales.

El contexto de una separación que sigue generando titulares

Korina Rivadeneira y Mario Hart confirmaron el fin de su relación después de más de diez años juntos y dos hijos en común. Desde entonces, ambos han protagonizado sucesivas apariciones públicas y declaraciones cruzadas sobre los motivos de la ruptura, un intercambio que se intensificó en las últimas semanas con los videos de Rivadeneira en Instagram y la posterior respuesta de Hart en su programa de streaming ‘Sin más que decir’.

En esa misma línea, el piloto reflexionó recientemente sobre lo que, a su juicio, fue uno de los principales errores de la relación: la forma en que ambos interpretaban las situaciones de pareja desde perspectivas distintas.

En una reveladora entrevista con Magaly Medina, Mario Hart habla sobre su separación de Korina Rivadeneira y la posibilidad de arreglar las cosas. Además, confiesa cómo reaccionaría si ella iniciara una nueva relación y qué es lo que más le preocupa por el bienestar de sus hijos. Video: Magaly Medina Pódcast

“Nosotros, creo que cometimos ese error y cada uno veía las cosas desde su tribuna y finalmente, nos llevó a esto, a que terminemos separando. Lo que voy a tratar de aconsejar a la gente que vive en familia, que vive en pareja, es que siempre traten de ver las cosas desde un mismo lado”, explicó Hart en el podcast que conduce junto a María Pía Copello.

El episodio de la camioneta se suma a una seguidilla de noticias que han mantenido a la expareja en el centro de la atención mediática peruana durante las últimas semanas. Ni Rivadeneira ni Hart se han pronunciado hasta el momento sobre las imágenes difundidas por ‘Magaly TV La Firme’.

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