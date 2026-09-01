Paulo Londra abrió su show en Lima con la casaca que le regaló Vali Valilon y ella no lo podía creer: “Voy a llorar, me morí”

Paulo Londra usó la casaca que Vali Valilón le regaló durante su concierto en el Estadio Nacional de Lima.

Guardar

Paulo Londra sorprendió a Vali Valilon al usar la casaca que ella le regaló durante su concierto en el Estadio Nacional de Lima, un gesto que la conductora peruana calificó como el cumplimiento de un sueño. El cantante argentino se presentó ante más de 45.000 personas la noche del 29 de agosto de 2026, en el marco de su primer show en un estadio en el país, y abrió la fecha con la prenda que había recibido días antes en el set del programa de streaming ‘Habla Good’, del canal digital Todo Good.

La escena generó reacción inmediata entre los seguidores de ambos. Vali Valilon, cuyo nombre real es Valeria Aguirre, es conductora del espacio digital ‘Oh My Good’ y una de las creadoras de contenido más populares de Perú en plataformas como TikTok e Instagram, donde su comunidad de seguidoras es conocida como “sus Ninas”.

PUBLICIDAD

Su admiración pública por Londra, a quien seguía desde hace tiempo y con quien bromeaba sobre estar bloqueada en redes sociales, se convirtió en el eje de la historia que circuló con fuerza tras el concierto.

Descubre la historia detrás de la casaca que usó Paulo Londra en su show en Perú. El artista lució un diseño de Vali Valilon, un regalo que emocionó a la diseñadora y se volvió viral en redes sociales. Video: TikTok @josepastord

El momento viral, casaca al hombro y grito de emoción

El cruce entre Paulo Londra y Vali Valilon se dio primero en el estudio de ‘Habla Good’, donde la conductora le entregó regalos personalizados al cantante durante su visita a Lima. Entre los obsequios estaba una casaca que Londra recibió con entusiasmo frente a cámaras. Lo que nadie anticipaba era que la prenda reaparecería horas después, en el inicio del show en el Estadio Nacional.

PUBLICIDAD

Según relató el tiktoker José Pastor, el artista salió al escenario con la casaca puesta desde el arranque del concierto. “Paulo Londra apareció con esta camiseta que en Todo Good le regaló Vali Valilon”, describió Pastor en un video sobre el episodio. La reacción de la conductora no tardó en llegar a través de sus redes sociales.

“Se puso mi casaca, mier**, voy a llorar, me morí”, escribió Valeria Aguirre* en una publicación de Instagram que acompañó con imágenes del momento en el estadio. La frase, cargada de espontaneidad, resumió el impacto que tuvo para ella ver la prenda sobre el escenario ante miles de personas.

PUBLICIDAD

De la entrega en el set al escenario, la secuencia que compartió la conductora

Vali Valilon documentó la secuencia completa en sus plataformas. Primero publicó una fotografía junto a Londra con la casaca en las manos, acompañada del mensaje: “Palaaaaaaaaaaaa morí @paulolondra eres increíble”. Después subió un video que contrastaba dos escenas, la entrega del regalo en el programa y la aparición del cantante con la prenda puesta en el concierto, bajo el texto “Un día le estás regalando una casaca y luego abre su show con la misma”.

La conductora de streaming le regaló una casaca al artista argentino Paulo Londra en su programa de Habla Good. Días después, el cantante abrió su concierto usando la misma prenda, provocando la eufórica y emotiva reacción de Vali Valilon. Video: Instagram Vali Valilon

En ese mismo video se escucha a la conductora gritar durante la transmisión del show, “Mier, se puso mi pe casaca, mier”, mientras la publicación cerraba con la frase “chicos ya puedo morir”. La reacción se viralizó entre los usuarios peruanos de TikTok e Instagram**, que replicaron los videos y comentaron la coincidencia entre el gesto del regalo y su uso en un evento de la magnitud del Estadio Nacional.

PUBLICIDAD

El propio Londra dejó constancia del cierre de su paso por Lima en sus redes sociales, donde publicó una fotografía del estadio colmado con el mensaje “misión cumplida, Perú”. El comentario llegó después de un show que incluyó dos escenarios, pirotecnia y la participación del artista argentino Lit Killah como invitado.

Un concierto marcado por la respuesta masiva del público limeño

El show del 29 de agosto representó, además, el mayor hito de Londra en el país hasta el momento. Más de 45.000 asistentes coparon el Estadio Nacional, que registró otro sold out en la agenda del cantante en Perú, un año después de haber colgado el cartel de agotado en su presentación de 2025 en Costa 21.

PUBLICIDAD

Vali Valilón expresó su emoción en Instagram al ver que Paulo Londra abrió el show con la casaca que recibió en Todo Good.

Durante el recital, el argentino repasó su catálogo de éxitos, entre ellos ‘Adán y Eva’ y ‘Cuando te besé’, temas que el público coreó de manera masiva según registraron distintas cuentas que cubrieron el evento. El cantante también sorprendió a los asistentes con la entrega de una consola PS5 como parte de una dinámica con el público durante el show.

La escena de la casaca se sumó a los momentos más comentados de la noche, en una jornada que consolidó el vínculo entre Paulo Londra y el público peruano, y que dejó a Vali Valilon como una de las figuras más mencionadas en redes tras el concierto.

PUBLICIDAD