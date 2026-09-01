Perú

Un auto de la PNP escoltó a autores de masacre y secuestro de empresario en Trujillo, según nuevas imágenes

Las grabaciones fueron difundidas por Beto a Saber tras la liberación de Jenss Lara. El general Víctor Revoredo señaló que la institución no encubrirá a agentes que resultaran vinculados al caso

Las grabaciones fueron difundidas por Beto a Saber tras la liberación de Jenss Lara. El general Víctor Revoredo señaló que la institución no encubrirá a agentes que resultaran vinculados al caso
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Un vehículo oficial de la Policía Nacional (PNP) fue registrado cerca de la ruta que siguieron la camioneta del empresario minero Jens Martin Lara Tantaquilla y el vehículo en el que se movilizaban sus secuestradores la madrugada del último domingo, de acuerdo con imágenes difundidas por el programa Beto a Saber, de Willax TV.

Las grabaciones de cámaras de seguridad muestran el automóvil en el que viajaba Lara Tantaquilla, de 31 años, seguido a corta distancia por una camioneta que transportaba a los autores del secuestro y la matanza de sus cuatro acompañantes.

En el cruce de la prolongación de la avenida Fátima con la avenida César Vallejo, el patrullero esperaba el cambio de luz del semáforo. Al encenderse la luz verde, ingresó a la avenida y siguió el mismo trayecto que los dos vehículos.

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Los registros fueron difundidos horas después de que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, informara que el empresario fue liberado, a la vez que los presuntos responsables fueron detenidos.

Una conferencia de prensa muestra a seis hombres, incluidos el Ministro de Defensa Rafael Belaunde y oficiales de la Policía Nacional del Perú, frente a una pantalla con insignias policiales y textos como "DCP - Secuestro" y "DCS - Homicidio", así como "LOS PULPOS". El Ministro Belaunde se dirige a los presentes. El evento es transmitido en vivo desde Trujillo y aborda la liberación del empresario Jenss Lara, previamente secuestrado, y las detenciones relacionadas con este caso y la banda criminal "Los Pulpos".

Más temprano, el director de Investigación Criminal de la PNP, Víctor Revoredo, no descartó que agentes policiales hayan participado en el secuestro y el cuádruple crimen, aunque indicó que la institución no encubriría a ningún efectivo que resultara vinculado con el caso. “Por supuesto que no”, respondió, visiblemente incómodo, al ser consultado sobre esa eventualidad por la prensa.

De acuerdo con la televisora, Lara Tantaquilla figura en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) con tres concesiones en Pataz, zona declarada en emergencia por el Gobierno ante la actividad de organizaciones criminales que disputan el control de las galerías mineras.

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La camioneta Ford Bronco Raptor en la que se trasladaba, de matrícula CZI019, está registrada a nombre de un tercero y, hasta el momento, no se ha establecido públicamente cuál es el vínculo entre el empresario y esa persona.

El periodista y especialista en narcotráfico Pedro Yaranga consideró que las características del secuestro apuntan a una operación de mayor complejidad y planteó que los autores podrían haber sido contratados específicamente para ejecutar el rapto.

Las cámaras de seguridad muestran a los secuestradores siguiendo la camioneta del empresario, antes de interceptarla durante la madrugada del domingo en Trujillo, donde asesinaron a sus cuatro acompañantes
Las cámaras de seguridad muestran a los secuestradores siguiendo la camioneta del empresario, antes de interceptarla durante la madrugada del domingo en Trujillo, donde asesinaron a sus cuatro acompañantes

“Detrás del secuestro, la contratación o la recompensa obviamente debe ser millonaria”, afirmó.

El empresario fue secuestrado durante la madrugada del domingo en una vía pública de Trujillo, luego de que atacantes con uniformes policiales interceptaran el vehículo en el que viajaba tras salir de una discoteca y asesinaran a sus cuatro acompañantes, entre ellos dos mujeres.

El hecho ocurrió a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP y los agresores vestían prendas similares a las del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco).

Lara Tantaquilla había sido detenido en 2020 durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado ‘Los topos del frío’, en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

En aquella ocasión se realizaron un total de 17 detenciones, incluidos dos extranjeros de origen chino, y se decomisaron hasta 220 kilos de oro presuntamente de origen ilegal, valorados en ese momento en unos US$ 10 millones.

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