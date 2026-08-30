Cristian Paulucci presumió de su periplo por Sport Boys y recalcó que la estructura actual pasó por su composición: “Hoy son el 70% del plantel”

Cristian Paulucci dirigió un total de 15 partidos a Sport Boys. - Crédito: Difusión

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Antes de que surgiera la actual versión primorosa del Sport Boys con Carlos Desio a los mandos, hubo una edición entre particular y pragmática de la mano de Cristian Paulucci. Durante los ochos meses que duró su gestión, elevó el nivel de juego del equipo toda vez que se hizo cargo de movimientos que resultaron exitosos.

De ahí que en una reciente conferencia de prensa, el actual estratega de la Universidad Técnica de Cajamarca sacara pecho por su periplo en el Callao al tiempo que prácticamente se atribuyera de la conformación actual de la estructura que aspira a ser más que un simple animador en el Clausura 2026.

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Cristian Paulucci acompañado de su comando técnico. - Crédito: Sport Boys

“Yo llegué en el 24 en octubre a Boys. Terminó el campeonato y saqué a 23 jugadores. Averigüen. Llevé a veintialgunos jugadores que hoy son el 70% de la plantilla”, aseveró Paulucci.

Y amplió con convicción: “Los Nico Da Campo, los Luciano Nequecaur, los Oslimg Mora, los Sebastián Aranda, que se fue, los Cristian Carbajal, que está en Alianza Lima, y varios más”.

El técnico argentino, además, aclaró que el 70% del plantel actual del equipo del Callao pasó por su elaboración. | VIDEO: L1MAX

La era Paulucci en el Callao

El desenvolvimiento declinante del Sport Boys en el 2024, causa que lo aproximó al descenso, hizo que la directiva buscase una solución inmediata con el fin de evitar un nuevo colapso deportivo. Así las cosas, iniciando octubre se acordó la contratación de Cristian Paulucci a la dirección técnica.

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El profesional argentino tuvo cuatro fechas por delante, precisamente las últimas del Torneo Clausura de aquel entonces, para revertir el vacilante momento de la ‘misilera’. Con determinación y convicción logró estabilizar al club, consiguiendo la permanencia para el siguiente curso.

Cristian Paulucci, el líder de la Misilera que duró siete meses en el Callao. - Crédito: Sport Boys

Consumada la asignatura clave en el Callao, Cristian Paulucci dio inicio a un nuevo periodo bajo los mandos del Sport Boys, aunque sobre la marcha del Apertura 2025 dio un paso al costado a través de la cláusula de rescisión de su contrato debido a una propuesta del extranjero.

En concreto, el Deportes La Serena (CHI) le presentó una oferta irrechazable y al estudiarla junto a su comando técnico optó por aceptarla. Desde la ‘misilera’ no hubo objeciones y se abrochó la salida. Durante su estancia como líder ‘rosado’, el argentino registró cuatro victorias, cuatro empates y seis derrotas.

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El entrenador de la 'misilera' no quedó contento con los reclamos del estratega de los colombianos y lo confrontó. (GOLPERU)

Sport Boys, de la debacle a la brillantez

Asumida la marcha de Cristian Paulucci se activó inmediatamente el plan B en el Sport Boys con la contratación del colombiano Arturo Reyes, cuya hoja de vida le daba suficientes enteros para ubicarse en el banquillo. Sin embargo, no logró dar con la tecla y muy pronto se acabó su andadura por el Callao.

Inmersos nuevamente en la zona roja de la clasificación, los ‘rosados’ quedaron en manos del interinato de Juan Carlos Cabanillas, quien no sin dificultades pudo enmendar la plana, zafar a los suyos del descenso y ubicarlos en una zona alejada del peligro en el periodo 2025.

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Sport Boys ha ganado notoriedad por su increíble desempeño en el Torneo Clausura 2026. - Crédito: LFP

Para la temporada siguiente, Sport Boys contrató a Jaime de la Pava por orden directiva, dejando así atrás a otros profesionales con mayor capacitación. La decisión, a todos los efectos, fue errónea y se vio reflejada en la pésima dinámica de la configuración durante un tramo sustancial del Apertura 2026.

La presión de la afición por los malos resultados y la notoria inacción del equipo en el circuito liguero propició el adiós del colombiano para inmediatamente cerrar la llegada de Carlos Desio, que desde el primer instante recuperó a los efectivos, inculcándoles un estilo de juego primoroso que los ha convertido en animadores del Torneo Clausura.

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