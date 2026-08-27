Tres sismos de más de 4 grados sacuden el Perú en menos de una hora hoy jueves 27 de agosto

Un corresponsal informa desde Tumbes sobre dos sismos registrados en la región. El primero, de magnitud 4.7, provocó que escolares y pobladores salieran a las calles. Un segundo temblor de 4.2 se sintió minutos después, sin que se reportaran daños. - Canal N

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Dos sismos en Tumbes y otro en Tacna de magnitud superior a 4 grados se registraron con pocos minutos de diferencia en la región de Tumbes durante el mediodía de este jueves, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El primero de los movimientos telúricos ocurrió a las 12:09 y alcanzó una magnitud de 4.7, con epicentro a 22 kilómetros al noroeste de Zorritos, en la provincia de Contralmirante Villar, a una profundidad de 40 kilómetros. El segundo sismo se produjo a las 12:23 con una magnitud de 4.2, localizado a 37 kilómetros al noreste de Zarumilla, también en Tumbes, y tuvo la misma profundidad.

Sismo en Tumbes - IGP

Un tercer sismo, de magnitud 4.1, se registró a las 12:40 en la región de Tacna, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se ubicó a 45 kilómetros al sureste de Tarata, a una profundidad de 148 kilómetros. Este evento, aunque más profundo que los anteriores, mantuvo la tendencia de actividad sísmica significativa en distintas regiones del país durante la misma jornada.

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En tanto, de acuerdo con el IGP, ambos eventos en Tumbes tuvieron intensidades que oscilaron entre III y IV en la escala de Mercalli para Zorritos y entre II y III para Zarumilla. Las autoridades locales no han informado daños estructurales ni víctimas, pero la ocurrencia de dos sismos en un lapso tan breve generó preocupación entre la población y reactivó las recomendaciones de prevención. El reporte del organismo científico puntualizó que la región se encuentra dentro de una de las zonas sísmicas más activas del país.

Sismo en Tumbes

Otros sismos en Perú durante la jornada

El Instituto Geofísico del Perú también registró un sismo horas antes en la región sur del país. A las 8:21, un movimiento de magnitud 3.5 se localizó a 16 kilómetros al suroeste de La Capilla, provincia de General Sánchez Cerro, en Moquegua. Este evento, a menor profundidad (20 km), alcanzó una intensidad de II-III y no produjo afectaciones materiales ni personales según los reportes iniciales.

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Por qué hay sismos frecuentes en Perú y el Cinturón de Fuego del Pacífico

Perú se ubica en una de las regiones con mayor actividad sísmica a nivel mundial, debido a su localización en el margen occidental de Sudamérica, dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico. Este cinturón, que abarca costas de América, Asia y Oceanía, concentra aproximadamente el 85% de los grandes terremotos del planeta, de acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El fenómeno se origina por los constantes movimientos de placas tectónicas que rodean el Océano Pacífico.

En el caso peruano, la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana explica la frecuencia e intensidad de los sismos. La placa oceánica de Nazca avanza bajo el continente sudamericano mediante un proceso conocido como subducción. Esta dinámica provoca acumulación de energía que, al liberarse, ocasiona terremotos de distintas magnitudes. Por este motivo, tanto las autoridades como los organismos científicos mantienen una vigilancia permanente y promueven medidas de prevención para reducir el riesgo ante estos fenómenos.

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Recomendaciones ante un sismo y contenido de la mochila de emergencia

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda a la población mantener la calma y tener identificadas las rutas de evacuación más seguras. Se aconseja preparar una mochila de emergencia con agua potable, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, pilas, botiquín de primeros auxilios, documentos personales y una muda de ropa. Es importante organizar simulacros familiares y conocer los puntos de encuentro establecidos por las autoridades locales.