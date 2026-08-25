Edison Flores confesó su sentir por su suplencia en Universitario: “Estoy tratando de hacer mucho más”

El 'Orejas' habló del presente del cuadro 'crema', de Gianluca Lapadula, y de su suplencia en el equipo luego del triunfo en el Torneo Clausura 2026. (Video: L1 MAX)

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El ambiente en el estadio Monumental de Ate fue testigo de una noche que mantiene viva la ilusión de Universitario de Deportes en la pelea por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. La victoria por 3-0 sobre Los Chankas, lograda en condición de local durante la jornada 6, permitió a la ‘U’ sostenerse entre los protagonistas del segundo certamen doméstico del año y consolidar sus aspiraciones para la recta decisiva del campeonato.

Este resultado, alcanzado gracias a un doblete de Gianluca Lapadula y un tanto de Alex Valera, le permitió al conjunto ‘crema’ igualar en puntos al líder Deportivo Garcilaso. Para los hinchas, la alegría fue evidente, pero para los protagonistas en el vestuario, el triunfo representó mucho más que tres unidades.

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Así lo expresó Edison Flores, quien compartió su satisfacción por el rendimiento colectivo y, al mismo tiempo, reflexionó sobre su situación personal como suplente. “Me siento bien, contento por el equipo en sí. Está encontrando esa senda del triunfo que necesita para agarrar confianza y salir adelante porque queremos estar en los primeros puestos”, afirmó para L1 MAX.

La clave, insistió, está en la fortaleza del grupo y en la forma en que cada jugador se compromete a diario. “Tiene que serlo, vamos partido a partido. El grupo sabe qué se juega. A mí me pone contento porque ha sido una semana buena para todos, hay que seguir así en lo competitivo en los entrenamientos para ganarse los minutos en el campo de juego”, remarcó.

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Edison Flores jugó 9 minutos en el Universitario vs Los Chankas. - créditos: Jesús Núñez

La competencia interna es un elemento que, lejos de generar tensiones, potencia el rendimiento del plantel. Edison Flores no esquivó el tema y reconoció que la calidad y amplitud del equipo obliga a cada futbolista a estar siempre preparado. “¿Competencia interna? Muy buena, hay muy buenos jugadores, hay un plantel amplio. Uno debe estar sumamente preparado para lo que se venga y, sobre todo, apoyar a los compañeros que de verdad ese ambiente nunca se pierde”, expresó.

Aunque la suplencia podría ser motivo de frustración para muchos, para el ‘Orejas’ es una oportunidad de superación y entrega. “Estoy trabajando al máximo como siempre, tratando de hacer mucho más y ahora toca siempre mirar hacia adelante para lo que quiere el equipo, que es seguir como estamos, regalando triunfos a toda la hinchada que los necesita, también al equipo y la familia”, sostuvo.

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Edison Flores sobre Gianluca Lapadula y mensaje al hincha de Universitario

Edison Flores no ahorró elogios para Gianluca Lapadula y resaltó su profesionalismo. “Ya lo conozco. El profesionalismo que tiene es impresionante y está demostrando dentro del campo qué es lo que se requiere. Yo siempre dije que era un jugador para la ‘U’, tiene todas las características y espero que pueda seguir demostrando. Es muy fácil compenetrarse con él”, señaló, destacando la facilidad para integrarse futbolísticamente con el atacante que ya lleva cinco goles en el Torneo Clausura 2026.

Con goles, buen juego y el apoyo de su gente, Universitario superó a Los Chankas en el Estadio Monumental. No te pierdas el resumen completo con todas las incidencias, las polémicas y el análisis detallado del encuentro por la Liga 1.

De cara a lo que viene, el mediocampista de 32 años apuntó a la necesidad de cuidar el físico de los titulares y mantener el esfuerzo de quienes esperan su oportunidad. “Queda que se puedan recuperar los que jugaron más y trabajar al máximo los que estamos para cambiar la cara”, indicó, mostrando una visión de equipo que prioriza el bienestar colectivo sobre los intereses individuales.

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Por último, el mensaje para la hinchada de Universitario fue claro y sereno de cara a lo que resta de la Liga 1. “Tranquilidad porque este es un partido más. Nos pone en una buena posición, pero recién está empezando, falta mucho y vamos trabajar al máximo cada semana para obtener y jugar de igual a igual a todos los equipos que vengan”, acotó.