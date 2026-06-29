A qué hora juega Países Bajos vs Marruecos HOY en Perú: partido en Monterrey por dieciseisavos de final del Mundial 2026

El duelo define a un clasificado a la siguiente ronda y llega con ambos invictos en la fase de grupos, en un partido programado en Monterrey con opciones de televisión y plataformas digitales

Países Bajos y Marruecos disputarán un cruce de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio BBVA, en Monterrey, México. El duelo definirá a un clasificado a la siguiente instancia y llegará con ambos seleccionados sin derrotas en la fase de grupos.

La programación colocó el partido hoy, lunes 29 de junio, en territorio mexicano. Por la diferencia horaria, el inicio quedará fijado para la madrugada del martes 30 en Marruecos y también para el arranque del martes en Países Bajos. En paralelo, la transmisión variará por región: habrá señales distintas para Sudamérica y para España, además de plataformas digitales habilitadas según el mercado.

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En la antesala, el conjunto neerlandés arribará con resultados que lo sostuvieron como líder de su grupo, mientras que el combinado marroquí también mantuvo el invicto y obtuvo su pase como segundo de su zona. El encuentro se jugará en un recinto identificado como Estadio BBVA y también referido como Estadio Monterrey por la FIFA, siempre dentro de la misma sede en Monterrey.

A qué hora juega Países Bajos vs Marruecos dieciseisavos del Mundial 2026

En Perú, el encuentro arrancará a las 8:00 p. m.; el mismo horario se replicará en Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia y Venezuela, el pitazo inicial será a las 9:00 p. m.; y en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, a las 10:00 p. m.

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Para México, se informó a las 9:00 p. m. en una grilla de horarios por países, mientras que otra referencia indicó 7:00 p. m. para México (CDMX). En Estados Unidos, una programación consignó 9:00 p. m. (Miami y Nueva York) y 6:00 p. m. (Los Ángeles); otra lista marcó 9:00 p. m. (Washington).

En España, la referencia lo ubicó a las 3:00 a. m. (30 de junio de 2026), un horario que coincide con la madrugada europea señalada para el encuentro.

El partido comenzará a las 2:00 a. m. en Marruecos (martes 30 de junio). En Países Bajos, el inicio quedó señalado a las 3:00 a. m. (martes).

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El escenario será el Estadio BBVA de Monterrey. En un detalle del recinto, una ficha indicó que el estadio tiene capacidad para 53 529 espectadores. En otra mención, la capacidad se consignó como 53.000.

Canal TV de Países Bajos vs Marruecos dieciseisavos del Mundial 2026

Mundial 2026 - Marruecos 4 - Haiti 2

En Sudamérica, la televisación se anunció por DSports. Para quienes opten por ver el partido en dispositivos, el streaming estará disponible en DGO y Paramount+, según la información difundida para esa región.

En España, la transmisión se informó por DAZN y DAZN Mundial. También se detalló que el partido estará disponible en BarTV Mundial (M300) dentro de la plataforma Movistar Plus+, de acuerdo con la guía publicada para ese país.

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Cómo llegan Marruecos y Países Bajos y posibles alineaciones

Países Bajos llegará a este cruce tras una fase de grupos sin derrotas: empató 2-2 con Japón, luego goleó 5-1 a Suecia y más tarde ganó 3-1 a Túnez. Con esa secuencia, el equipo sostuvo el invicto y avanzó a la ronda eliminatoria.

Marruecos también sostendrá la condición de invicto: igualó 1-1 con Brasil, después venció 1-0 a Escocia y cerró su grupo con un 4-2 ante Haití. Con esos resultados, el seleccionado africano aseguró su lugar en dieciseisavos.

Una de las previas describió la lectura del choque con una frase que instaló el favoritismo europeo y advirtió la exigencia del rival: “El cuadro europeo llega al cotejo con la “chapa” de favorito. Sin embargo, tendrá al frente a la potencia africana, que ha venido demostrando que no es un equipo fácil.”

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En cuanto a las alineaciones probables, la lista difundida para el conjunto neerlandés incluyó a Barte Verbruggen en el arco; una línea defensiva con Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk y Micky van de Ven; mediocampo con Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong y Tijjani Reinjders; y un tridente ofensivo con Donyell Malen, Cody Gakpo y Brian Brobbey.

Para Marruecos, el once tentativo señaló a Yassine Bono como arquero; defensa con Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad y Noussair Mazroui; una zona media con Ayyaoub Bouaddi y Neil El Aynaoui; y una línea de creación con Brahim Diaz, Azzedine Ounahi y Bilel El Khanouss, con Ismael Saibari como referencia en ataque.

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El partido definirá quién continúa en el cuadro de eliminación directa del Mundial 2026, con horarios nocturnos en América y de madrugada en Marruecos y Países Bajos, un factor que condicionará el seguimiento del público en distintas franjas.