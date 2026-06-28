Países Bajos ya piensa en Marruecos y en prolongar un largo invicto

Kansas City (Estados Unidos), 28 jun (EFE).- La selección de Países Bajos se entrenó este domingo por la mañana pensando en el duelo que el lunes disputará por los dieciseisavos de final ante Marruecos, en el que intentará prolongar un largo invicto en la Copa del Mundo.

Antes de viajar a Monterrey, los jugadores dirigidos por Ronald Koeaman trabajaron en el KC Current Training Facility de Kansas City, donde lo han hecho a lo largo del Mundial 2026.

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Durante el tiempo que la práctica estuvo abierta a la prensa, se pudo ver a los jugadores entrando en calor corriendo en el campo de juego y más tarde trabajando con el balón.

Países Bajos se estrenó en la Copa del Mundo igualando 2-2 con Japón y luego venció por 5-1 a Suecia y por 1-3 a Túnez. De esta forma prolongo un largo invicto que comenzó tras la caída en la final de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 ante España.

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Si bien no participó en Rusia 2018, sí lo hizo en Brasil 2014 y en Qatar 2022, certámenes en los que acumuló ocho victorias y cuatro igualdades.

Sus eliminaciones -una en semifinales y la otra en cuartos de final- fueron ante Argentina y en ambos casos cayó en la tanda de penaltis después de empatar 0-0 y 2-2.

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Estos resultados, sumados a sus dos triunfos y su igualdad en la fase de grupos recientemente culminada, hacen que el equipo ahora dirigido por Koeman sume 15 encuentros sin perder en el marco de la Copa del Mundo.

Marruecos, mientras tanto, no perdió ningún partido en la presente edición del torneo, en la que ganó dos juegos e igualó otro.

Uno vicecampeón en tres oportunidades y el otro semifinalista en la pasada edición, ambos volverán a verse las caras en un partido mundialista luego de 32 años sin hacerlo.

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En Estados Unidos 1994, Países Bajos y Marruecos se enfrentaron por la última fecha del Grupo F y dicho encuentro acabó con victoria por 2-1 de los neerlandeses.

Su once titular contó con figuras como Frank De Boer, Marc Overmars, Dennis Bergkamp y su actual entrenador, Ronald Koeman. EFE