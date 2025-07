Los cuatro futbolistas de Boca Juniors que no son tenidos en cuenta y continúan en el club a un día del cierre del mercado de pases

Russo no tiene en cuenta a cuatro futbolistas del plantel de Boca (REUTERS/Marco Bello)

El mercado de pases en el fútbol argentino iba a cerrarse el pasado 10 de julio, pero las autoridades de la AFA y la Liga Profesional le otorgaron más tiempo a los clubes para definir sus plantillas e incorporar nuevos futbolistas. Mañana, jueves 24 de julio, será el cierre parcial para los equipos de Primera División, con la salvedad de que quienes registren ventas al exterior a partir del viernes, contarán con un cupo extra para fichar hasta el 31 de agosto inclusive.

A 24 horas de este cierre preventivo, Boca Juniors tiene en su plantilla a cuatro jugadores que no son considerados por el cuerpo técnico y, por ahora, permanecerán en la institución. Son los casos de Chiquito Romero, Cristian Lema, Marcos Rojo y Esteban Rolón. El que tiene más posibilidades de rescindir su vínculo en la Ribera es Rojo, aunque todavía no está claro que eso vaya a suceder.

LOS 4 FUTBOLISTAS “COLGADOS” EN BOCA JUNIORS

Chiquito Romero, Lema, Rojo y Rolón

Sergio Romero: Chiquito tiene contrato hasta fin de año y fue sondeado por Newell’s, quien finalmente se inclinó por el paraguayo Juan Espínola como reemplazante de Keylor Navas. Salvo un interés de Peñarol de Montevideo que no se terminó de concretar, el ex guardameta de la selección argentina no figuró en carpeta de otros equipos. Al percibir uno de los salarios más importantes del plantel, es difícil que otro club lo iguale desde ese aspecto. Está cómodo en el Xeneize, aunque corre desde atrás con Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García, que forman parte de las listas de concentrados. Tras su recuperación por la última operación de rodilla, viajó al Mundial de Clubes pero nunca firmó planilla. No juega un partido oficial desde noviembre de 2024.

Cristian Lema: su contrato también expira a fin de año y pese a algunos sondeos, optó por permanecer en la institución de la Ribera. Peñarol y Belgrano lo buscaron, pero finalmente se inclinaron por otras opciones en el mercado. Otro interesado fue Newell’s, pero el ex defensor de la Lepra dejó en claro que no tenía intenciones de retornar allí. Miguel Ángel Russo no lo incluyó en la lista de buena fe para el Mundial de Clubes y le adelantó que no lo tendrá en cuenta. No juega oficialmente desde octubre del año pasado (empate ante Riestra en la Bombonera cuando todavía Fernando Gago era el DT). En lo que va del año, solamente estuvo en el banco de suplentes en cinco partidos (con Pintita y Mariano Herrón).

Marcos Rojo: el único implicado que puede que resigne algo desde el aspecto económico para relanzar su carrera profesional. El defensor de 35 años mostró buen nivel en lo que va del año y fue considerado titular tanto por Gago como por Herrón, pero su situación cambió drásticamente desde el arribo de Miguel Russo, quien en el Mundial de Clubes le “recomendó” que buscara una salida. En Estados Unidos fue al banco, pero no volvió a ser convocado para los tres primeros partidos de Boca en el ámbito local (Argentinos y Unión por el Clausura más Atlético Tucumán en Copa Argentina). Ya hizo público su deseo de volver a Estudiantes de La Plata, aunque en el Pincha debaten internamente si es apropiado ir a la carga por él. Su contrato en el Xeneize expira a fin de año y, si rescinde, el club de la Ribera se quitaría de encima otro alto salario.

Esteban Rolón: renovó su vínculo en Boca hasta fines de 2026 antes de ser cedido a Belgrano de Córdoba en 2023 por un año y medio. El Colo tuvo propuestas para ser cedido a San Lorenzo y el fútbol brasileño en el mercado de pases de enero, pero rechazó las mismas por no equipararse en lo económico. Gago le había advertido que tendría que correr de atrás, pero prefirió quedarse a pelearla. No sumó minutos en lo que va de 2025 y su último cotejo oficial fue con la camiseta del Pirata, en diciembre del año pasado. Russo también le comunicó que no será tenido en cuenta. Por ahora, no recibió ofertas.