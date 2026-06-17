Resultados del Mundial 2026, hoy miércoles 17 de junio: partidos, horarios y canal TV en Perú.

La jornada de hoy miércoles 17 de junio pone en marcha cuatro compromisos de la fase de grupos del Mundial 2026 repartidos entre Houston, Texas, Toronto y Ciudad de México. Los grupos K y L arrancan con partidos de alto voltaje, encabezados por el debut de Portugal y el esperado choque entre Inglaterra y Croacia, dos selecciones con historia reciente entre sí.

Portugal abre el grupo K ante la República Democrática del Congo

El NRG Stadium de Houston recibe el primer partido del día, con Portugal como gran favorito frente a la República Democrática del Congo en el arranque del grupo K. Los lusitanos llegan en estado de forma: cerraron su preparación con cinco partidos sin derrota, incluidas victorias 2-1 ante Nigeria y Chile, y una contundente goleada 9-1 a Armenia en la fase de clasificación europea.

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La atención recae sobre Cristiano Ronaldo, de 41 años, que disputa su sexto Mundial con el récord de 143 goles internacionales. A su lado, Bruno Fernandes —autor de 21 asistencias en la última temporada de la Premier League, récord absoluto de la competición— y João Neves conforman un mediocampo de primer nivel que intentará alimentar al ataque desde el primer minuto.

Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes son dos de los jugadores más destacados de Portugal para el Mundial 2026. - créditos: REUTERS/Pedro Nunes

Los ‘leopardos’ regresan al escenario mundialista 52 años después, tras eliminar a Nigeria en penaltis y a Jamaica en la prórroga del repechaje intercontinental. Su apuesta ofensiva pasa por Yoane Wissa de Newcastle United y Cédric Bakambu de Real Betis.

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Inglaterra y Croacia reviven su clásico en Texas

El AT&T Stadium de Arlington alberga el duelo más atractivo del día, entre Inglaterra y Croacia por el grupo L. Los ingleses llegan como uno de los candidatos al título, dirigidos por Thomas Tuchel, quien se convirtió en el primer técnico capaz de mantener la portería a cero en nueve de sus diez primeros encuentros al frente del equipo. En la fase de clasificación, los ‘tres leones’ ganaron los ocho partidos sin recibir un solo gol.

Harry Kane encabeza el ataque inglés como máximo goleador histórico de su selección, secundado por Jude Bellingham como mediapunta y la velocidad de Bukayo Saka por la derecha. Croacia, por su parte, apuesta a la experiencia de Luka Modrić para imponer su ritmo en el mediocampo.

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Harry Kane es el capitán de una selección inglesa, cuyo DT, Thomas Tuchel, dejó fuera del Mundial 2026 a varias figuras. - créditos: AP Foto/Frank Augstein

Ghana y Panamá buscan puntos en Toronto

El BMO Field de Toronto recibe el tercer partido de la jornada, con Ghana y Panamá midiendo fuerzas en el grupo L. Las ‘estrellas negras’ afrontan el debut sin Thomas Partey, su capitán, luego de que Canadá le denegara el visado por cargos legales pendientes en el Reino Unido. A pesar de la baja, el equipo cuenta con figuras como Jordan Ayew, Antoine Semenyo e Iñaki Williams para sostener el peso ofensivo.

Los ‘canaleros’ retornan a un Mundial desde Rusia 2018, donde no consiguieron ninguna victoria. La selección de Thomas Christiansen llegó a la cita con apenas dos triunfos en seis amistosos preparatorios, ante República Dominicana y Sudáfrica, aunque empató con Bolivia y Bosnia y Herzegovina.

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Colombia debuta ante Uzbekistán en el Azteca

El cierre de la jornada se da en el estadio Azteca de Ciudad de México, donde Colombia enfrenta a Uzbekistán en el primer partido del grupo K. Los ‘cafeteros’ llegan como claros favoritos bajo la conducción de Néstor Lorenzo, apoyados en la jerarquía de Luis Díaz en el ataque y la visión de juego de James Rodríguez en el mediocampo.

Los ‘lobos blancos’, en tanto, debutan por primera vez en la historia en una Copa del Mundo bajo la dirección del italiano Fabio Cannavaro. Los uzbecos llegaron quedaron segundos en el grupo A de la Eliminatoria Asiática, solo por detrás de Irán y con un saldo sumamente favorable: seis triunfos, tres empates y una derrota.

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Partidos, horarios y canal TV en Perú del Mundial 2026

- Portugal vs República Democrática del Congo (12:00 horas / NRG Stadium de Houston / DSports, DGO)

- Inglaterra vs Croacia (15:00 horas / AT&T Stadium de Texas / América TV, DSports, DGO, Disney+)

- Ghana vs Panamá (18:00 horas / BMO Field de Toronto / DSports 2, DGO)

- Uzbekistán vs Colombia (21:00 horas / estadio Azteca / DSports, DGO)