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Dónde ver Universitario vs Coquimbo Unido HOY: canal tv online del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

El equipo de Javier Rabanal tendrá un duelo clave por el Grupo B del certamen internacional. Hay mucho en juego. Conoce cómo seguir el encuentro en vivo

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Universitario de Deportes – Coquimbo Unido – Copa Libertadores 2026 – Perú – deportes – 13 abril
El equipo peruano recibe a los chilenos este martes en el Estadio Monumental de Lima, ambos llegan igualados en puntos y buscan su primer triunfo en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026 ante una multitud expectante (Universitario / Coquimbo Unido)

Hoy, martes 14 de abril, Universitario recibe a Coquimbo Unido en el estadio Monumental por la jornada 2 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Los ‘cremas’ están obligados a ganar en casa para marcar su camino rumbo a la clasificación a octavos de final. Cualquier otro resultado pondrá dudas sobre el equipo.

Ambos equipos llegan a este compromiso tras igualar en la fecha inaugural del torneo continental, con Universitario cosechando un empate sin goles ante Deportes Tolima y Coquimbo Unido logrando un 1-1 ante Nacional. El Estadio Monumental de Ate en Lima, que tiene capacidad para más de 80.000 espectadores, será el escenario de un encuentro relevante por la dinámica del grupo.

Dónde ver Universitario vs Coquimbo Unido por fecha 2 de Copa Libertadores 2026

Universitario de Deportes – Coquimbo Unido – Copa Libertadores 2026 – Perú – deportes – 13 abril
La transmisión del Universitario vs Coquimbo Unido estará disponible en ESPN y Disney+ Premium, con acceso en TV y plataformas digitales para toda Sudamérica y otras regiones. (Liga 1)

La transmisión del choque entre Universitario y Coquimbo Unido será a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, tanto en televisión por cable como en plataformas digitales. En Perú, la cobertura incluye las señales de Movistar TV, DIRECTV y Claro TV. En Argentina, se podrá ver en FOX Sports 3 y a través de Disney+ Premium.

Para quienes sigan el encuentro en línea, Disney+ Premium ofrecerá la señal de streaming en países de la región como Chile y México. En Estados Unidos, el partido se transmitirá por Fanatiz y beIN Sports. Los espectadores en España deberán conectarse siete horas después del horario peruano para acceder a la señal internacional.

Opciones alternativas incluyen la app DGO y Movistar TV App en Sudamérica, que permiten acceso en dispositivos móviles y computadoras. De igual manera, Infobae Perú estará brindando todos y cada uno de las incidencias que ocurran en el duelo copero.

Horario de Universitario vs Coquimbo Unido por fecha 2 de Copa Libertadores 2026

Universitario de Deportes – Coquimbo Unido – Copa Libertadores 2026 – Perú – deportes – 13 abril
El duelo se jugará el 14 de abril con horarios diferenciados según país, iniciando a las 21:00 en Perú y ajustándose para el resto de regiones por la audiencia internacional. (Universitario)

El compromiso se jugará el martes 14 de abril, en estos horarios según país:

  • 21:00 en Perú, Colombia y Ecuador
  • 22:00 en Chile
  • 23:00 en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay
  • 04:00 del miércoles 15 en España

Esta variación horaria responde a la amplia audiencia internacional que sigue la Copa Libertadores y requiere atención para no perder este duelo importante por el Grupo B.

Posibles formaciones y actualidad de Universitario y Coquimbo Unido

Universitario de Deportes – Coquimbo Unido – Copa Libertadores 2026 – Perú – deportes – 13 abril
Universitario llega con bajas sensibles y posibles variantes en ataque, mientras Coquimbo Unido arriba con plantel completo y la intención de sumar fuera de casa. (Liga 1)

Universitario no podrá contar con Lisandro Alzugaray ni con Martín Pérez Guedes, ambos descartados por molestias físicas. En la delantera, las opciones pasan por Edison Flores, José Rivera o Bryan Reyna como reemplazos, mientras que Miguel Silveira se proyecta como titular en el mediocampo junto a Jesús Castillo y Jairo Concha.

La probable formación de Universitario incluye a Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Silveira, Castillo, Concha y José Carabali; con Alex Valera en la ofensiva. “Nos vamos acomodando a lo que quiere el profe”, destacó Alex Valera, subrayando la adaptación al modelo de juego impuesto por el técnico Javier Rabanal.

Por su parte, Coquimbo Unido arribó a Lima con plantilla completa y con el objetivo de sumar fuera de casa tras igualar con Nacional en su debut. La alineación esperada contempla a Diego Sánchez; Bejamín Gazzolo, Manuel Fernández, Francisco Salinas, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Benjamín Chandía; Cristian Zavala, Alejandro Azocar y Nicolas Johanse.

El conjunto chileno ocupa actualmente el séptimo puesto en su liga, donde suma 12 puntos, y buscará aprovechar la consolidación defensiva mostrada en partidos recientes para sorprender en condición de visitante.

Universitario afronta el reto de hacerse fuerte como local ante su público en el Monumental. El equipo peruano busca transformar el buen desempeño inicial en resultados decisivos, confiando en su plantilla y en el impacto de la hinchada para encaminar su camino en la Copa Libertadores.

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