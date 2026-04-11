Ignacio Buse afronta su segundo ATP 500: debut exigente en Barcelona ante el controversial Corentin Moutet, #31 del mundo

Ignacio Buse debuta en el ATP 500 de Barcelona contra el francés Corentin Moutet. Crédito: Difusión.

La presencia de Ignacio Buse en el ATP 500 de Barcelona representa un nuevo capítulo para el tenis peruano en la élite del circuito internacional. El limeño de 22 años, que se ha consolidado como una de las principales promesas sudamericanas, buscará reencontrarse con la victoria tras una serie de resultados adversos. El ‘Colorado’ viene de ser eliminado en octavos de final en Marrakech y de caer en la primera ronda de la clasificación en Monte-Carlo, ambos torneos sobre arcilla, en el inicio de una gira fundamental rumbo a Roland Garros.

El sorteo en Barcelona deparó un reto mayúsculo para el tenista nacional: su rival en primera ronda será el francés Corentin Moutet, número 31 del mundo y uno de los nombres más singulares del circuito. Moutet, nacido en París hace 26 años, es conocido tanto por su talento como por su carácter polémico y desafiante. El francés viene de un buen desempeño en Monte-Carlo, donde alcanzó los octavos de final antes de ser frenado por Casper Ruud, y su campaña en Marrakech terminó entre los ocho mejores tras ceder ante el argentino Marco Trungelliti.

La historia reciente de Buse en torneos de máxima exigencia aporta un dato alentador para los aficionados peruanos. La última vez que el limeño participó en un ATP 500, en Río de Janeiro, logró avanzar hasta las semifinales, una actuación que lo catapultó al radar internacional y consolidó su estatus como uno de los talentos emergentes de la región. Ahora, sobre la arcilla del Real Club de Tenis Barcelona, el peruano enfrentará a un adversario que promete un desafío tanto físico como mental.

Ignacio Buse accede por primera vez de forma directa a un Masters 1000. Crédito: ATP.

Buse, ante un debut de alto voltaje en Barcelona

El partido entre Ignacio Buse y Corentin Moutet está programado para el lunes 15 de abril, con horario aún por confirmar, en el marco de la primera ronda del Torneo Conde de Godó. El compromiso forma parte de la jornada inaugural del cuadro principal del torneo catalán, que reúne a algunas de las principales raquetas del mundo en la antesala de Roland Garros. Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo a través de la plataforma Disney+, que cuenta con los derechos de transmisión para el ATP 500 de Barcelona en Latinoamérica.

Este será el segundo ATP 500 en la carrera profesional de Buse, quien a sus 22 años se ha mostrado competitivo en superficies lentas y ha sumado experiencia ante rivales de jerarquía. El torneo barcelonés es considerado uno de los eventos más tradicionales del calendario europeo y suele marcar el inicio del tramo decisivo de la temporada de arcilla, donde los jugadores buscan afinar su juego antes del Grand Slam parisino.

El sorteo ha ubicado al vencedor de este duelo en una zona del cuadro que promete máxima exigencia. Quien triunfe entre Buse y Moutet deberá medirse en segunda ronda al ganador de la llave entre Martín Landaluce, la joven promesa del tenis español, y Lorenzo Musetti, segunda siembra y actual Top 10 del ranking mundial.

Ignacio Buse anota un tiro imposible ante Berrettini para seguir sumando en el tercer set en cuartos de final del Río Open. TAM

El carácter y el juego impredecible de Corentin Moutet

Corentin Moutet se ha ganado una reputación en el circuito ATP no solo por su calidad tenística, sino también por su personalidad controversial y su tendencia a protagonizar episodios polémicos. El parisino es considerado uno de los jugadores más impredecibles del tour. Su principal característica es la capacidad para no dar ninguna pelota por perdida y sorprender a sus rivales con tiros inesperados, especialmente los ‘drop shots’, que ejecuta con frecuencia y gran efectividad.

A lo largo de su carrera, Moutet se ha visto envuelto en discusiones tanto con jueces como con el público, utilizando la presión ambiental como un estímulo adicional. No es raro verlo gesticulando o lanzando frases hacia las gradas, en una actitud desafiante que, según varios analistas, forma parte de su estrategia competitiva.

Moutet, osado en la pista y fuera de ella. Crédito: Geoff Burke-Imagn Images