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Comisión Disciplinaria desestima acusación de racismo contra Franco Coronel por falta de medios probatorios en Liga 1 2026

El futbolista argentino de Alianza Atlético había sido indicado por el brasileño Cristiano de haber proferido una afrenta discriminatoria en un juego que tuvo lugar en el Estadio Alberto Gallardo

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Comisión Disciplinaria archiva acusación de racismo contra Franco Coronel. Crédito: Difusión.
Comisión Disciplinaria archiva acusación de racismo contra Franco Coronel. Crédito: Difusión.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol atraviesa semanas de intensa actividad. Tras la reciente sanción impuesta al Estadio Monumental por cánticos racistas, el órgano de justicia deportiva emitió un nuevo fallo relevante. En esta ocasión, la entidad resolvió archivar la investigación contra el delantero argentino Franco Coronel, jugador de Alianza Atlético de Sullana, por una presunta ofensa hacia el brasileño Cristiano.

Los hechos se remontan al pasado 7 de marzo, durante la sexta jornada del Torneo Apertura en el Estadio Alberto Gallardo. En pleno partido ante Sporting Cristal, el árbitro Augusto Menéndez activó por primera vez el protocolo antirracismo tras una denuncia en el campo. Minutos después, el directivo Gustavo Zeballos afirmó que Coronel llamó “macaco” al defensor brasileño. Ante la gravedad de la acusación, el club de Sullana exigió una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido.

Exactamente un mes después, la Comisión Disciplinaria determinó que no existen pruebas suficientes para castigar al atacante argentino. Mediante la Resolución N.º 3, el área legal decidió archivar el procedimiento por falta de convicción. El documento oficial señala que la imposición de sanciones requiere una base probatoria debidamente corroborada, requisito que no se cumplió en este expediente.

Resolución de la Comisión Disciplinaria sobre la acusación contra Franco Coronel.
Resolución de la Comisión Disciplinaria sobre la acusación contra Franco Coronel.

Uno de los puntos clave del fallo reside en la declaración de los jueces. Todos los árbitros del encuentro mencionaron que no escucharon ni observaron acto racista alguno de manera directa. Si bien los informes de los oficiales gozan de presunción de veracidad, la Comisión aclaró que esta eficacia no se extiende a manifestaciones de terceros que no cuentan con respaldo de otros medios de prueba. La presunción de inocencia prevaleció ante la ausencia de videos o audios que confirmaran la agresión verbal.

Finalmente, la resolución concluye que la insuficiencia probatoria impide la imposición de una multa o suspensión. Castigar al jugador en estas condiciones resultaría contrario a los principios del debido procedimiento deportivo. Así, Franco Coronel queda libre de cargos por la presunta infracción al artículo 56 del Reglamento Único de Justicia.

Reducción de aforo en tribuna sur del Monumental

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol impuso una sanción a Universitario de Deportes debido a actos de racismo reportados por el árbitro Michael Espinoza. Durante el último encuentro ante UTC, el juez registró cánticos discriminatorios provenientes de la hinchada local. Como consecuencia, el club deberá cumplir con la reducción del 30% del aforo en la tribuna sur del Estadio Monumental para su próximo partido de la Liga 1.

Resolución de la Comisión Disciplinaria que sanciona al Estadio Monumental. Crédito: Captura X.
Resolución de la Comisión Disciplinaria que sanciona al Estadio Monumental. Crédito: Captura X.

Además de la restricción en las graderías, la resolución obliga a la institución merengue a pagar una multa de cinco UIT (33 mil soles) y a ejecutar una campaña de sensibilización en sus redes sociales. El club sostiene que no existieron tales ofensas y que el árbitro confundió las arengas de apoyo con insultos. Pese a los argumentos de la defensa, el castigo entrará en vigor para el duelo ante Deportivo Garcilaso. Cabe precisar que esta medida no afecta los torneos internacionales, por lo que el equipo contará con aforo completo para su debut en la Copa Libertadores frente a Coquimbo Unido.

El pronunciamiento de Franco Coronel

Tras la denuncia por un presunto acto de racismo, Franco Coronel rompió el silencio mediante una carta abierta para defender su honor. El atacante de Alianza Atlético negó rotundamente cualquier insulto discriminatorio hacia el brasileño Cristiano y denunció que recibió graves amenazas contra su familia. Según su versión, la agresión verbal comenzó por parte del lateral rival, quien dirigió constantes improperios hacia su madre durante el desarrollo del encuentro.

El futbolista argentino aclaró que su respuesta fue la frase “das asco”, la cual pronunció de manera directa y sin ocultar su rostro en ningún momento. Coronel enfatizó que el término del cual se le acusa no pertenece a su vocabulario ni a sus costumbres personales por ser una persona creyente. Finalmente, el delantero pidió disculpas por el revuelo ocasionado y agradeció el respaldo de la ciudad de Sullana mientras esperaba la resolución oficial.

El comunicado de Franco Coronel por presuntas expresiones racistas en contra de Cristiano da Silva. - Crédito: @francocoronel_7
El comunicado de Franco Coronel por presuntas expresiones racistas en contra de Cristiano da Silva. - Crédito: @francocoronel_7

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