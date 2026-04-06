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Javier Rabanal da paso a la sangre nueva en Universitario: ocho jóvenes integran la lista de buena fe para la Copa Libertadores 2026

El entrenador de la ‘U’ ha incluido a ocho jóvenes valores en su planificación con miras al campeonato más relevante de América. Destaca la presencia de Jhon Jairo Guzmán de tan solo 15 años

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Javier Rabanal tiene muy en cuenta a los jóvenes valores de Universitario. - Crédito: Paloma del Solar
Javier Rabanal tiene muy en cuenta a los jóvenes valores de Universitario. - Crédito: Paloma del Solar

Los reclamos constantes de los aficionados de Universitario hacia el CT de Javier Rabanal para incluir jóvenes en la nómina, al parecer, han surtido efecto. El estratega español ha considerado un contingente importante de puntuales de las canteras de cara a la Copa Libertadores 2026.

Así, Rabanal ha integrado a la nómina de la ‘U’ a los siguientes deportistas de gran proyección: Christopher Loayza, Diogo Vásquez, Adrián Cáceres, Eystin Córdova, Edison Gutiérrez, Robinho Ormeño, Joaquín Verde, Fabián Cabanillas y Jhon Guzmán. Todos ellos, eso sí, están consignados en la lista de buena fe y con dorsales confirmados.

Jhon Guzmán luchando por un balón con Hansell Riojas. - Crédito: Universitario
Jhon Guzmán luchando por un balón con Hansell Riojas. - Crédito: Universitario

El último en mención es quien ha gozado de una mayor observación y confianza por parte del comando técnico pese a su evidente precocidad. Con tan solo 15 años, John Jairo formó parte de la pretemporada del vigente monarca del fútbol peruano y participó en un partido de preparación. Por su juventud, talla y fortaleza se le dio la oportunidad para tener un poco de presencia en el campo.

En el área deportiva de Universitario son plenamente conscientes de que la estructura de reservas es una herramienta clave para facilitar la transición de los jugadores jóvenes al fútbol profesional. Por eso, están exhortando a su promoción adecuada tanta en Liga 1 como en la CONMEBOL Libertadores 2026.

Las canteras, una deuda

No es ningún secreto que Universitario es el único club de los tres grandes del Perú que no ha explotado a conciencia sus categorías menores. En gran parte porque la dinámica de los resultados en la élite obliga a apostar por aquellos futbolistas de mayor recorrido y experiencia en máxima división.

Así las cosas, en la ‘U’ se han inclinado por reforzarse con deportistas que conozcan la exigencia de un fútbol profesional a incorporar a jóvenes elementos crecidos y hechos en su propia estructura. De ahí que no se observen nombres de la casa con una mayor recurrencia.

Fabián Cabanillas, último prospecto formado en Universitario. - Crédito: Difusión
Fabián Cabanillas, último prospecto formado en Universitario. - Crédito: Difusión

Tal vez uno de los nombres más significativos que despertó algo de ilusión entre los simpatizantes fue el expeditivo Paulo de La Cruz, quien con algunos regates y atrevimiento ante el DIM se constituyó como una pieza diferencial, aunque con el tiempo no trascendió más y se marchó sin pena ni gloria.

Un caso similar, entretanto, sucedió con Jean Carlo Olivares, cuya producción goleadora en las reservas de Universitario fue impresionante. A ello se sumó su buen manejo de perfiles y técnica depurada en el golpeo. Aun así, no contó con chances de promoción y buscó otros horizontes para ganar regularidad en Liga 1.

Calendario en Copa

Fecha 1: Deportes Tolima vs. Universitario

Martes 7 de abril, 21:00 horas (PER) | Estadio Manuel Murillo Toro

• Fecha 2: Universitario vs. Coquimbo Unido

Martes 14 de abril, 21:00 horas (PER) | Estadio Monumental

• Fecha 3: Universitario vs. Nacional

Miércoles 29 de abril, 21:00 horas (PER) | Estadio Monumental

• Fecha 4: Coquimbo Unido vs. Universitario

Jueves 7 de mayo, 18:00 horas (PER) | Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

• Fecha 5: Nacional vs. Universitario

Miércoles 20 de mayo, 17:00 horas (PER) | Gran Parque Central

• Fecha 6: Universitario vs. Deportes Tolima

Martes 26 de mayo, 19:30 horas (PER) | Estadio Monumental

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