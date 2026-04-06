Giancarlo Granda lapidó a Julio César Uribe tras duro presente de Sporting Cristal: “Perder se normalizó, cualquiera le gana”

El 'Flaco' Granda critica a Julio César Uribe por el presente de Sporting Cristal en la Liga 1. Movistar Deportes

La derrota de Sporting Cristal 2-1 ante CD Moquegua en condición de local agravó la crisis deportiva del club y desató el malestar de los hinchas, quienes manifestaron su descontento tras ver cómo el equipo descendió al noveno puesto del Torneo Apertura. La tensión aumentó en la previa del debut en la Copa Libertadores, donde la urgencia de resultados adquiere un valor crucial para el cuadro ‘celeste’.

En ese sentido, Giancarlo Granda criticó la gestión de Julio César Uribe, apuntando directamente a las decisiones de la dirigencia durante los últimos años y señalando la prolongación de los problemas en el club.

El periodista deportivo manifestó en el programa Después De Todo que el malestar de los hinchas “se prolonga desde que está esta directiva hace cinco años, en los cuales Cristal sólo ve las finales por televisión”.

Entre las principales observaciones, Granda remarcó las carencias en el armado del plantel y el manejo de los cupos extranjeros, señalando la falta de incorporación de un delantero. “Ustedes como gerentes deportivos junto a Gustavo Zevallos tienen que tomar decisiones y una que no tomaron fue la de traer un delantero, dejando un cupo libre, cosa que no hizo ninguno de los otros equipos, porque el señor Autuori dijo que no quería y si le traían un ‘9’ él se iba; se fue a la semana y los dejó sin soga ni cabra”, precisó.

Un fanático del cuadro 'celeste' se mostró desconsolado por el presente del equipo y le pidió al 'Diamante' que renuncie a su cargo. (Video: Twitter Fuerza Oriente)

Giancarlo Granda y sus reparos a la llegada de Zé Ricardo

La designación de Zé Ricardo como nuevo DT se sumó al descontento de Giancarlo Granda, quien analizó su llegada. “(Uribe) habla del nuevo entrenador y que se le juzga antes sin conocerlo. No, lo conocemos, los resultados no lo respaldan. Han traído a un técnico que viene de pelear el descenso los últimos cinco años y que dura cinco meses en todos los equipos“.

De acuerdo al periodista, la elección del entrenador no corresponde al perfil que exige Sporting Cristal para revertir la situación actual. “Nosotros hacemos una evaluación previa, después puede salir tricampeón en Cristal, pero yo creo que no es un técnico a la altura del club. Espero equivocarme por el bien de Cristal, pero creo que no lo es.”

El ‘Flaco’ también se refirió a las declaraciones motivacionales de la dirigencia tras la derrota: “Decir que ‘la derrota es el primer paso a la victoria’ es un poco provocador. Cristal vive perdiendo, entonces debería ser campeón todos los años. Si las derrotas te llevan a ganar, Cristal no aprende nada porque lo que vemos es un equipo que, en lugar de evolucionar, involuciona partido a partido y ahora tiene por delante una Copa Libertadores”.

El comunicador planteó que la directiva debe asumir medidas inmediatas para revertir la situación: “Ojalá que por el bien de Cristal la decisión sea la correcta. Terminando el Torneo Apertura, tienen que pegar un ‘cinturonazo’ con refuerzos, jugadores de categoría, devolver a Cristal al lugar que se merece”.

Zé Ricardo fue anunciado como nuevo técnico de Sporting Cristal hasta diciembre del 2027. - créditos: Sporting Cristal

Además, Granda recordó los mejores momentos del club para resaltar la distancia respecto al presente: “En ese estadio en el cual usted es ídolo, el Sporting Cristal que yo vi crecer en el 97′, que llegó a una final de Copa Libertadores, que era tricampeón y que bailaba a los rivales en esa cancha, hoy deambula por el terreno de juego y le gana cualquiera. Ese es el mensaje por el cual Cristal pierde, la línea que le bajan, perder se normalizó”.

Julio César Uribe y la postura sobre posibles refuerzos

Por otro lado, Julio César Uribe se pronunció sobre la potencial llegada de refuerzos a Sporting Cristal, en particular la búsqueda de un delantero ante la falta de gol. “Las situaciones cambian y nosotros tomaremos las decisiones que él (Zé Ricardo) sugiera para encontrar la respuesta institucional. Nosotros lo tenemos muy claro, sabemos trabajar en equipo, tenemos mucha bronca”, indicó.

El ‘Diamante’ ratificó que están abiertos a los cambios necesarios para mejorar el rendimiento del plantel: “El mensaje es todo lo que se tenga que cambiar, se va a cambiar, eso no tengan duda. Las decisiones que se tengan que tomar, se van a tomar. Las medias tintas se acabaron“.

De cara al futuro inmediato, el dirigente condicionó la continuidad de ciertos futbolistas y prometió una evaluación severa tras el Torneo Apertura: “Si en el próximo torneo no cumplimos con el objetivo en este Apertura, van a haber muchos cambios, obviamente. Aquí la alarma ya está encendida, nuestro malestar está muy claro.”

Según Uribe, el club hará esfuerzos para incorporar jugadores que eleven el nivel competitivo. “Las respuestas no se esperan, se buscan y vamos a tomar las decisiones que demande este momento. Incorporaremos a los jugadores que nos den ese salto de calidad que sentimos nos puede estar faltando”.

El director deportivo 'celeste' habló luego de la derrota ante CD Moquegua. Créditos: Luccina Aparicio / X.