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Pablo Guede rechazó “planteamiento conservador” de Alianza Lima tras derrota ante Universitario: “En los clásicos no hay justicia”

El entrenador argentino negó falta de ambición en el equipo ‘blanquiazul’ y atribuyó la derrota a factores puntuales. Jairo Vélez también ofreció su perspectiva sobre el encuentro

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El técnico argentino se pronunció por la derrota 1-0 de su equipo ante la 'U' en el estadio Monumental. (Video: INKA DIGITAL TV)

La caída de Alianza Lima por 1-0 ante Universitario de Deportes en el estadio Monumental complicó su panorama en la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El único gol del partido marcó la diferencia en un clásico de escasas emociones y sin un claro dominador. Ambos equipos alternaron el control del balón, sin lograr imponer condiciones en el desarrollo del juego. Las oportunidades de gol fueron limitadas y el trámite se mantuvo cerrado hasta el final. Esta derrota deja al cuadro ‘blanquiazul’ sin margen de error en la competencia por la punta del certamen.

Tras el encuentro, Pablo Guede rechazó la etiqueta de conservador para el planteamiento elegido en el clásico frente al rival histórico. Sostuvo que la propuesta que quiso plasmar buscó competir de igual a igual, aunque reconoció que faltó efectividad en los metros finales. “En un clásico no se puede hablar de justicia. Ellos hicieron un gol, nosotros ninguno y el resultado es el que hay”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa.

Consultado sobre si el elenco ‘íntimo’ jugó con excesivas precauciones, el técnico argentino fue tajante: “¿Planteamiento conservador? No coincido contigo en nada de que fuera conservador. Creo que los dos equipos nos respetamos, tanto ellos como nosotros. Te puedo decir que la más clara fue nuestra”.

El único gol, anotado por Martín Pérez Guedes tras un centro de Alex Valera, no solo alteró el marcador, sino también el ánimo de los visitantes, que debieron ajustar su estrategia. Guede reconoció que la derrota dejó una huella profunda en el vestuario y admitió que fallaron en el último pase, un aspecto determinante para no alcanzar el empate. “Por ahí fallamos en los últimos metros, en ese último pase, pero no coincido en que hayamos sido conservadores”, reiteró.

Pablo Guede rechazó “planteamiento conservador”de Alianza Lima tras derrota ante Universitario.
Pablo Guede rechazó “planteamiento conservador”de Alianza Lima tras derrota ante Universitario.

El análisis de Pablo Guede tras el Universitario vs Alianza Lima

Pablo Guede destacó el mérito de Universitario al aprovechar una de las pocas oportunidades del partido. “El mérito del rival es que hicieron un gol, así de claro. Creo que nosotros dominamos por momentos, a partir de ahí todo se rompe con el tema del gol”, señaló.

A pesar del golpe sufrido en el estadio Monumental, el entrenador de 51 años hizo autocrítica, mantuvo su discurso de confianza y enfoque en el trabajo diario. “Nos duele muchísimo la derrota, somos los primeros a los que nos duele de verdad, pero nos toca seguir trabajando. Seguimos ahí arriba y ahora toca reponernos lo más rápido posible, porque jugamos el martes que viene en Tarma. A seguir trabajando, esto es largo”, afirmó.

Para quienes se preguntan por qué Alianza Lima no obtuvo un mejor resultado, la respuesta radica en la escasa generación de ocasiones claras, salvo la que Kevin Quevedo erró ante el portero Miguel Ángel Vargas.

El cuadro 'crema' derrotó 1-0 a los 'blanquiazules' en el estadio Monumental de Ate - Crédito: L1MAX.

Declaraciones de Jairo Vélez tras el clásico

La visión de los jugadores complementó el análisis del clásico. Jairo Vélez, mediocampista de Alianza Lima, ofreció su perspectiva sobre la derrota y el desarrollo del encuentro. “Es lo que se esperaba, somos dos grandes equipos. Creo que estos partidos se definen por detalles; teníamos que estar más atentos. Al inicio del segundo tiempo, ellos tuvieron una acción clara y la aprovecharon. Estos encuentros se deciden por ese tipo de detalles”, sostuvo para L1 MAX.

El seleccionado peruano lamentó la falta de efectividad de los ‘victorianos’ en las oportunidades generadas. “Se trata de saber defender y saber atacar. Las que tuvimos no las aprovechamos y, bueno, en la que ellos tuvieron, hicieron el gol. Eso fue todo”, concluyó.

El porcentaje de posesión del balón del clásico, según SofaScore, fue así: Universitario 51% - 49% Alianza Lima. - créditos: Liga 1
El porcentaje de posesión del balón del clásico, según SofaScore, fue así: Universitario 51% - 49% Alianza Lima. - créditos: Liga 1

El resultado deja a Alianza Lima obligado a reaccionar rápidamente, considerando que Los Chankas lo igualó en puntaje en el Torneo Apertura. El equipo tendrá una nueva oportunidad de sumar puntos en su próximo compromiso en Tarma contra ADT el martes 7 de abril.

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