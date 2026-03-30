“Verán a un equipo que intentará imponerse a Perú”: Técnico de Honduras confía en sacar adelante amistoso en Butarque

Mano Menezes y José Molina, duelo de pizarras en Butarque. - Crédito: Difusión

José Francisco Molina ha sido el técnico elegido para enmendar el camino de Honduras. Su nombre ganó la carrera para el buzo de la ‘H’ por encima de otros estrategas con mejor perfil. La FFH se decantó por su destacada hoja de vida, en la que se luce su paso como futbolista de la selección española en la Copa del Mundo 1998 y la Eurocopa 2000.

Por si fuera poco, las autoridades también le asignaron la responsabilidad de la dirección deportiva de las selecciones nacionales. No obstante, su foco está en el conjunto principal, que en las próximas horas se enfrentará a Perú, en Butarque. Acerca de ese encuentro, Molina habló con mucho optimismo.

Fabio Gruber, con posibilidades reales de afrontar el partido contra Honduras. - Crédito: Difusión

“Mañana podrán ver a un equipo que trabajará, intentará imponerse a Perú, defenderán todos juntos con agresividad y trataremos ser compactos, difícil de superar. Jugaremos con la ilusión de brindarle a la afición un triunfo que siga ilusionando, de que den muchas más ganas de volver así a casa”, dijo en conferencia de prensa.

En clave del método para contrarrestar a la ‘bicolor’, Molina fue enfático: “Intentaremos aprovechar el balón, el 1 contra 1, en velocidad, elegimos a un tipo de futbolistas y ahora buscamos ayudarlos que las puedan mostrar esa calidad y capacidad de ganar el partido”.

Finalmente, Molina exhortó a la afición hondureña a que confíen en su gestión y en el denuedo de los futbolistas. “Vamos a dar todo lo que tenemos, con la mejor de las intenciones de ofrecerles lo mejor, estoy convencido que el equipo dará todo”.

“Esperamos que ellos recuperen la afición, los que lloraron en el pasado y los que ya tienen esa ilusión que la sigan teniendo y la incrementen, si es posible. Con su ayuda será más fácil. Esperamos ese aliento y entre todos podamos ganar”, cerró.

César Inga entrenándose con balón. - Crédito: FPF

Mirada

No solamente José Francisco Molina tiene muy bien referenciados a los seleccionados de Perú. También el Gerente General de la FFH ha reconocido a los valores más importantes de la ‘bicolor’. Sin ir muy lejos, habló de tres baluartes que pueden ocasionar apuros en Butarque.

“Gallese, el portero, creo que siempre está ahí, se mantiene, es uno de los líderes. Del otro que se me ocurre sería Yotún, porque vi la convocatoria, pero también hay muchos jugadores que juegan Perú, que quizá no han tenido tanta oportunidad en selección. Creo que en Perú algo similar a Honduras”, explicó.

Honduras iniciará su nuevo sueño, aunque dos futbolistas acusan baja para el duelo contra los incas. En concreto, Jorge Álvarez y Denil Maldonado han quedado descartados y el CT ha preferido no llamar a nadie más para que ocupen sus lugares.

Por lo demás, la lista de la ‘H’ no presenta modificaciones. Luis Palma, el legionario con mayor espalda y recorrido en Europa, es el abanderado del nuevo proceso y su titularidad contra Perú se da por descontada.

Luis Palma, abanderado de Honduras. - Crédito: EFE

Honduras se descalabró rumbo al Mundial 2026 en medio de una de las eliminatorias más accesibles de su historia. El equipo dirigido por Reinaldo Rueda quedó fuera tras empatar 0-0 ante Costa Rica, sin siquiera alcanzar el repechaje. La prensa local fue lapidaria: calificó el proceso como “fracaso ridículo” y “decepción total”, señalando errores tácticos y falta de carácter.

El golpe fue mayor porque Honduras estuvo a un gol de avanzar, pero terminó superado por rivales como Haití y Surinam. La eliminación desató indignación general, pedidos de cambios profundos y una crisis que obliga a replantear el futuro del fútbol catracho.