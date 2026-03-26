Dónde ver las semifinales de los repechajes para el Mundial 2026 HOY en Perú: la agenda con los 10 partidos.

La etapa de repechaje rumbo al Mundial 2026 entra en una fase decisiva con partidos que definirán hoy jueves 26 de marzo qué selecciones mantienen vivas sus aspiraciones de llegar a la máxima cita del fútbol. El calendario contempla duelos de alto voltaje entre equipos europeos y sudamericanos, así como selecciones de otras confederaciones que buscan dar la sorpresa.

El enfrentamiento entre Bolivia y Surinam será determinante para ambas selecciones, que sueñan con el boleto a la repesca intercontinental. El equipo ‘verde’ llega a este compromiso tras quedar relegado en las Eliminatorias Sudamericanas, pero con la esperanza de revertir su imagen y aprovechar la oportunidad de ingresar al Mundial por la vía del repechaje.

Los dirigidos por Óscar Villegas han mostrado dificultades en defensa y una producción ofensiva irregular, aunque cuenta con la experiencia de varios jugadores que han participado en procesos previos como Miguel Terceros, Luis Haquín, Guillermo Viscarra, entre otros.

Los ‘suriboys’, por su parte, representan a una generación que busca hacer historia para su país, con un plantel que mezcla futbolistas locales y algunos elementos que militan en el exterior, principalmente en Países Bajos, gracias a una gran labor de scouting. El ganador de este choque tendrá una dura prueba en la final, donde enfrentará a Irak por un cupo en el Mundial 2026.

La selección de Bolivia quiere volver a la Copa del Mundo tras la última participación en Estados Unidos 1994. - créditos: REUTERS/Claudia Morales

En Europa, Turquía recibe a Rumania en un partido que enfrenta a dos equipos con trayectorias contrastantes en los últimos años. El elenco ‘bizim cocuklar’ cuenta con futbolistas importantes como el volante de Real Madrid, Arda Guler, así como el extremo de Juventus, Kenan Yıldız. En cambio, los rumanos llegan a esta instancia con la confianza que le dio un cierre positivo en su grupo clasificatorio.

Italia e Irlanda del Norte se miden en un duelo donde la presión recae sobre el conjunto italiano, que tras su ausencia en las últimas dos Copas del Mundo, busca evitar un nuevo golpe. La ‘azurri’ llega con una plantilla cargada de figuras y la obligación histórica de alcanzar el Mundial, pero enfrente tendrá a una selección norirlandesa que apuesta por el orden táctico y la capacidad de sorprender en partidos eliminatorios.

Pio Esposito y Mateo Retegui forman la dupla de ataque de la selección de Italia. - créditos: REUTERS/Claudia Greco

Dinamarca encara a Macedonia del Norte en un encuentro que reúne a dos equipos con presentes distintos. Los daneses, habituales animadores de las competencias europeas, han mostrado solidez defensiva y capacidad de adaptación táctica. El ‘lince rojo’, que hace poco sorprendió al eliminar a Italia en la repesca para el Mundial anterior, pretende volver a dar la campanada y consolidarse como un rival incómodo para los favoritos.

La programación del repechaje se completa con partidos entre Ucrania y Suecia, República Checa e Irlanda, Eslovaquia y Kosovo, Polonia y Albania, Gales y Bosnia y Herzegovina, y Nueva Caledonia frente a Jamaica. Cada uno de estos encuentros representa la última oportunidad para que las selecciones sigan soñando con el Mundial 2026, en una etapa donde la presión y la ilusión se entrelazan en busca del objetivo final.

Dónde ver los partidos por repechaje Mundial 2026 en Perú

- Turquía vs Rumania (12:00 horas / estadio Tüpraş Stadyumu de Estambul / ESPN 2, Disney+)

- Italia vs Irlanda del Norte (14:45 horas / estadio New Balance Arena de Bérgamo / ESPN, Disney+)

- Dinamarca vs Macedonia del Norte (14:45 horas / Parken Stadion de Copenhague / Disney+)

- Ucrania vs Suecia (14:45 horas / estadio Ciudad de Valencia / Disney+)

- República Checa vs Irlanda (14:45 horas / Eden Arena de Praga / Disney+)

- Eslovaquia vs Kosovo (14:45 horas / Tehelné pole Stadium de Bratislava / Disney+)

- Polonia vs Albania (14:45 horas / PGE Narodowy de Varsovia / Disney+)

- Gales vs Bosnia y Herzegovina (14:45 horas / Cardiff City Stadium / ESPN 2, Disney+)

- Bolivia vs Surinam (17:00 horas / estadio BBVA de Monterrey / DSports)

- Nueva Caledonia vs Jamaica (22:00 horas / estadio Akron de Guadalajara / DSports)