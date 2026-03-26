A qué hora juega Brasil vs Francia HOY en Perú: partido amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Brasil vs Francia en Perú en amistoso FIFA.

Las selecciones de Brasil y Francia medirán fuerzas hoy, jueves 26 de marzo, en el Gillette Stadium de Massachusetts, en un amistoso internacional que servirá como preparación de cara al Mundial de Norteamérica 2026. El encuentro presenta un atractivo especial, ya que ambos equipos llegan con bajas importantes por lesión en sus planteles, lo que obliga a sus entrenadores a buscar alternativas tácticas y a probar a nuevos futbolistas en el escenario internacional.

El ‘scratch’ afronta este partido sin varios de sus habituales titulares. Entre los jugadores ausentes se encuentran Alisson, Éder Militao, Gabriel Magalhaes, Alex Sandro, Bruno Guimaraes, Rodrygo y Estevao. Estas bajas representan un desafío para técnico Carlo Ancelotti, que ha debido modificar la convocatoria y apostar por la inclusión de jóvenes talentos y futbolistas con menos experiencia en la selección mayor.

El equipo brasileño buscará mantener su identidad de juego pese a la ausencia de nombres clave, utilizando este amistoso para evaluar variantes tácticas y dar rodaje a jugadores que buscan consolidarse en la plantilla. Vinicius Jr. y Joao Pedro asoman como los pilares en la ofensiva.

Los últimos resultados han sido irregulares para la ‘canarinha’ con dos victorias, una derrota y un empate, por lo que el técnico italiano tiene trabajo ante un rival de mayor envergadura.

Carlo Ancelotti quiere potenciar a Vinicius Jr. en la selección de Brasil con miras al Mundial 2026. - créditos: REUTERS/Jean Carniel

Por otro lado, la selección de Francia también llega a este compromiso con ausencias de peso, especialmente en la defensa. Jules Koundé y William Saliba no podrán ser de la partida a causa de lesiones, lo que afecta la estructura defensiva que el entrenador Didier Deschamps venía utilizando en presentaciones anteriores.

Ante esta situación, el seleccionador francés deberá recurrir a alternativas dentro del plantel y ajustar su esquema para mantener la solidez y el equilibrio en el fondo. La convocatoria mantiene una base experimentada, pero el partido ofrece la posibilidad de observar en acción a futbolistas que habitualmente no son titulares. Kylian Mbappé, pese a sus recientes problemas físicos, fue considerado por el DT de 57 años para el duelo contra el elenco sudamericano.

Más allá de las ausencias, el duelo entre Brasil y Francia promete intensidad y calidad, ya que se trata de dos equipos con propuestas ofensivas y jugadores de alto nivel. El partido en Massachusetts también servirá para medir el estado físico y futbolístico de los convocados, así como para observar la respuesta del grupo ante la adversidad de las lesiones.

Kylian Mbappé es el capitán de la selección de Francia y una de sus grandes figuras. - créditos: Agencias

Brasil vs Francia: posibles alineaciones

Brasil: Ederson, Wesley, Bremer, Léo Pereira, Douglas Santos, Casemiro, Andrey Santos, Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Jr. y Joao Pedro. DT: Carlo Ancelotti

Francia: Mike Maignan, Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández, Aurelien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Rayan Cherki, Michael Olise, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps

A qué hora juega Brasil vs Francia por amistoso de fecha FIFA 2026

El partido entre Brasil y Francia, correspondiente a la fecha FIFA de marzo, tendrá diferentes horarios según la región. En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro está programado para las 15:00 horas. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el inicio será a las 16:00 horas.

En Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile, la transmisión comenzará a las 17:00 horas. En México, el horario asignado es a las 14:00 horas, mientras que en España, el partido se disputará a las 21:00 horas.

Canal TV del Brasil vs Francia por amistoso de fecha FIFA 2026

El amistoso Brasil vs Francia se jugará el jueves 26 de marzo en el Gillette Stadium, ubicado en Massachusetts, Estados Unidos. En Perú y el resto de los países sudamericanos, la transmisión estará a cargo de ESPN y estará disponible en la plataforma de streaming, Disney+. Para Brasil, los canales Globo y SporTV ofrecerán la cobertura del encuentro.