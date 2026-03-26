Perú Deportes

A qué hora juega Brasil vs Francia HOY en Perú: partido amistoso por fecha FIFA 2026

Choque de pronóstico reservado en Estados Unidos, una de las sedes del Mundial 2026. Vinicius Junior y Kylian Mbappé estarán cara a cara en un partidazo de alto calibre. Conoce los horarios del encuentro

Guardar
A qué hora juega Brasil vs Francia en Perú en amistoso FIFA.
A qué hora juega Brasil vs Francia en Perú en amistoso FIFA.

Las selecciones de Brasil y Francia medirán fuerzas hoy, jueves 26 de marzo, en el Gillette Stadium de Massachusetts, en un amistoso internacional que servirá como preparación de cara al Mundial de Norteamérica 2026. El encuentro presenta un atractivo especial, ya que ambos equipos llegan con bajas importantes por lesión en sus planteles, lo que obliga a sus entrenadores a buscar alternativas tácticas y a probar a nuevos futbolistas en el escenario internacional.

El ‘scratch’ afronta este partido sin varios de sus habituales titulares. Entre los jugadores ausentes se encuentran Alisson, Éder Militao, Gabriel Magalhaes, Alex Sandro, Bruno Guimaraes, Rodrygo y Estevao. Estas bajas representan un desafío para técnico Carlo Ancelotti, que ha debido modificar la convocatoria y apostar por la inclusión de jóvenes talentos y futbolistas con menos experiencia en la selección mayor.

El equipo brasileño buscará mantener su identidad de juego pese a la ausencia de nombres clave, utilizando este amistoso para evaluar variantes tácticas y dar rodaje a jugadores que buscan consolidarse en la plantilla. Vinicius Jr. y Joao Pedro asoman como los pilares en la ofensiva.

Los últimos resultados han sido irregulares para la ‘canarinha’ con dos victorias, una derrota y un empate, por lo que el técnico italiano tiene trabajo ante un rival de mayor envergadura.

Carlo Ancelotti quiere potenciar a Vinicius Jr. en la selección de Brasil con miras al Mundial 2026. - créditos: REUTERS/Jean Carniel
Carlo Ancelotti quiere potenciar a Vinicius Jr. en la selección de Brasil con miras al Mundial 2026. - créditos: REUTERS/Jean Carniel

Por otro lado, la selección de Francia también llega a este compromiso con ausencias de peso, especialmente en la defensa. Jules Koundé y William Saliba no podrán ser de la partida a causa de lesiones, lo que afecta la estructura defensiva que el entrenador Didier Deschamps venía utilizando en presentaciones anteriores.

Ante esta situación, el seleccionador francés deberá recurrir a alternativas dentro del plantel y ajustar su esquema para mantener la solidez y el equilibrio en el fondo. La convocatoria mantiene una base experimentada, pero el partido ofrece la posibilidad de observar en acción a futbolistas que habitualmente no son titulares. Kylian Mbappé, pese a sus recientes problemas físicos, fue considerado por el DT de 57 años para el duelo contra el elenco sudamericano.

Más allá de las ausencias, el duelo entre Brasil y Francia promete intensidad y calidad, ya que se trata de dos equipos con propuestas ofensivas y jugadores de alto nivel. El partido en Massachusetts también servirá para medir el estado físico y futbolístico de los convocados, así como para observar la respuesta del grupo ante la adversidad de las lesiones.

Kylian Mbappé es el capitán de la selección de Francia y una de sus grandes figuras. - créditos: Agencias
Kylian Mbappé es el capitán de la selección de Francia y una de sus grandes figuras. - créditos: Agencias

Brasil vs Francia: posibles alineaciones

Brasil: Ederson, Wesley, Bremer, Léo Pereira, Douglas Santos, Casemiro, Andrey Santos, Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Jr. y Joao Pedro. DT: Carlo Ancelotti

Francia: Mike Maignan, Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández, Aurelien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Rayan Cherki, Michael Olise, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps

A qué hora juega Brasil vs Francia por amistoso de fecha FIFA 2026

El partido entre Brasil y Francia, correspondiente a la fecha FIFA de marzo, tendrá diferentes horarios según la región. En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro está programado para las 15:00 horas. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el inicio será a las 16:00 horas.

En Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile, la transmisión comenzará a las 17:00 horas. En México, el horario asignado es a las 14:00 horas, mientras que en España, el partido se disputará a las 21:00 horas.

Canal TV del Brasil vs Francia por amistoso de fecha FIFA 2026

El amistoso Brasil vs Francia se jugará el jueves 26 de marzo en el Gillette Stadium, ubicado en Massachusetts, Estados Unidos. En Perú y el resto de los países sudamericanos, la transmisión estará a cargo de ESPN y estará disponible en la plataforma de streaming, Disney+. Para Brasil, los canales Globo y SporTV ofrecerán la cobertura del encuentro.

Temas Relacionados

Selección de BrasilSelección de Franciaperu-deportes

Más Noticias

La condición para que Ricardo Gareca dirija a Sporting Cristal tras salida de Paulo Autuori

Se conoció las posibilidades de que el ‘Tigre’ y otros tres técnicos tomen el mando en el club ‘celeste’ previo al debut en la Copa Libertadores 2026

La condición para que Ricardo Gareca dirija a Sporting Cristal tras salida de Paulo Autuori

Figura de Géminis mostró su molestia por críticas excesivas y dejó advertencia a Alianza Lima: “Hablaban mucho disparate”

Florangel Terrero se refirió al enfrentamiento con las ‘blanquiazules’ en las semifinales por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Figura de Géminis mostró su molestia por críticas excesivas y dejó advertencia a Alianza Lima: “Hablaban mucho disparate”

Entradas para semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: precios y cómo comprar boletos para duelos de ida

Se inicia la venta de boletos para los partidos de Alianza Lima contra Géminis y Universitario ante San Martín por la instancia final. Conoce los detalles para asegurar tu asiento en el Polideportivo Lucha Fuentes

Entradas para semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: precios y cómo comprar boletos para duelos de ida

A qué hora juega Bolivia vs Surinam HOY en Perú: partido por la semifinal del repechaje al Mundial 2026

La ‘verde’ afronta una importante prueba para llegar a etapa decisiva de la repesca mundialista, donde ya espera Irak. Será todo o nada en la ciudad de Monterrey. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Bolivia vs Surinam HOY en Perú: partido por la semifinal del repechaje al Mundial 2026

Turquía vs Rumania EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinal del repechaje europeo al Mundial 2026

Los turcos aparecen como favoritos, aunque los rumanos mantienen la ilusión de regresar a una Copa del Mundo tras 28 años. Sigue el minuto a minuto

Turquía vs Rumania EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinal del repechaje europeo al Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Así operaba la presunta red que simulaba trámites para exigir coimas en Cajamarca: detienen al alcalde y funcionarios

Así operaba la presunta red que simulaba trámites para exigir coimas en Cajamarca: detienen al alcalde y funcionarios

PNP confirma que Gilbert Infante no fue asesinado: Candidato al congreso falleció por un infarto

Abel Hurtado, exasesor de Patricia Benavides, es nombrado en puesto clave del Ministerio de Justicia

Las afirmaciones falsas y ciertas de Keiko Fujimori, Enrique Valderrama, Mario Vizcarra y otros candidatos del último debate presidencial

Keiko Fujimori evita condenar a Alejandro Aguinaga por presiones en EsSalud y pide esperar investigación del partido

ENTRETENIMIENTO

‘Manual de Supervivencia Escolar de Ned’ en Lima: lanzan segunda función y vuelve a hacer sold out en tiempo récord

‘Manual de Supervivencia Escolar de Ned’ en Lima: lanzan segunda función y vuelve a hacer sold out en tiempo récord

Luigui Carbajal explica por qué no fue a baby shower de Luisito Sánchez con sobrina de Ricky Trevitazzo

Jaime Bayly revela que pagó la boda de su hija y ella le pidió más dinero después: escritor sorprendió con reacción

Rodrigo Brand, su estadía en Perú y su química con Mayra Goñi en ‘Valentina Valiente’: “Es increíble, la quiero mucho”

Desmienten que Lucía de la Cruz esté internada por derrame cerebral y confirman homenaje: “Está siendo evaluada por médicos”

DEPORTES

La condición para que Ricardo Gareca dirija a Sporting Cristal tras salida de Paulo Autuori

La condición para que Ricardo Gareca dirija a Sporting Cristal tras salida de Paulo Autuori

Figura de Géminis mostró su molestia por críticas excesivas y dejó advertencia a Alianza Lima: “Hablaban mucho disparate”

Entradas para semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: precios y cómo comprar boletos para duelos de ida

A qué hora juega Bolivia vs Surinam HOY en Perú: partido por la semifinal del repechaje al Mundial 2026

Turquía vs Rumania EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinal del repechaje europeo al Mundial 2026