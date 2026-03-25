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¿Carlos Desio conversó con Jorge Sampaoli para asumir la dirección técnica del Sport Boys? La respuesta del entrenador del club del Callao

Desio fue uno de los hombres de confianza de Sampaoli. Empezó como su asistente de video con la selección de Chile y luego escaló a ser uno de sus colaboradores más eficaces con Argentina

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Jorge Sampaoli fue el mentor
Jorge Sampaoli fue el mentor de Carlos Desio. - Crédito: Kiko Hurtado / Paloma del Solar

Carlos Desio ha llegado a Sport Boys hace poco más de una semana. La circunstancias en las que asumió las riendas de la ‘misilera’ no fueron las mejores, dado que había una problemática profunda en juego y resultados, lo que se vio reflejado en una caída estrepitosa en el último lugar.

Más rápido que inmediato, Desio se puso manos a la obra y en cuatro entrenamientos plasmó su idea y propósito en un plantel que reaccionó de la mejor manera posible, goleando con autoridad y solvencia a Sport Huancayo con la participación goleadora de Hernán da Campo y Luciano Nequecaur.

Carlos Desio ha llegado al
Carlos Desio ha llegado al Primer Puerto del Perú acompañado de su propio CT. - Crédito: Sport Boys

El sello que caracteriza a Carlos Desio pertenece a la corriente de Marcelo Bielsa, pero el aprendizaje adquirido lo consiguió al lado de Jorge Sampaoli, un viejo conocido del Sport Boys, que, de hecho, arrancó su carrera como profesional en el Callao con resultados impresionantes.

De ahí que más de un simpatizante ‘rosado’ se pregunte si el ‘Hombrecito’ influyó en la decisión de su antiguo colaborador, con el que trabajó en distintas etapas, para aceptar la propuesta del conjunto chalaco. Acerca de ese tema, el estratega argentino fue totalmente categórico.

No hablé más con él. Habla mi hermano con él. Tengo una buena relación con él, pero no coincidimos más en hablar. El hincha me compara un poco, porque salgo de su escuela y trabajé a su lado”, reconoció Desio en una entrevista con Hablemos de Max.

Eso sí, el actual DT del Sport Boys ha marcado distancia con su mentor en un aspecto fundamental: “Yo trato de meter impronta diferente. Me adapto un poco a los jugadores que tengo y varío en el sistema dependiendo del rival. Jorge hace más especificaciones en su táctica y estrategia”.

De la vez que Jorge
De la vez que Jorge Sampaoli regresó al Callao para ofrecer una ponencia. - Crédito: Difusión

Sampaoli-Desio, vínculo laboral

La historia de Carlos Desio junto a Jorge Sampaoli refleja una formación moderna dentro de cuerpos técnicos altamente especializados. Desio se integró como analista en la selección de Chile, participando en un ciclo exitoso que llevó al equipo al Mundial 2014 y consolidó un estilo ofensivo reconocido internacionalmente.

Más tarde acompañó a Sampaoli en clubes como Santos y Atlético Mineiro, donde profundizó su rol táctico. También tuvo pasos en selecciones juveniles argentinas, ampliando su experiencia formativa. Su etapa junto a Jorge fue clave para forjar una identidad agresiva y de presión alta, que luego trasladó a su carrera como entrenador principal en Sudamérica.

El Perú, hasta el día de hoy, ha sido el foco principal de Carlos Desio para trabajar como entrenador. Su inicio se dio hace un lustro cuando asumió las riendas del Deportivo Binacional, aunque su mejor momento llegó en su aventura siguiente con el Sport Huancayo, al que asomó a la obtención del Torneo Apertura 2022.

Posteriormente, se incorporó a Alianza Atlético esperando demostrar su valía, pero los discretos resultados acabaron fulminando su gestión. A pesar de ello, encontró un nuevo destino en la Asociación Deportiva Tarma, a la que dirigió en dos ocasiones. Su último paradero fue con el Cienciano, llegando a octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

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