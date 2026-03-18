A qué hora juega Barcelona vs Newcastle en Perú: partido en Camp Nou por octavos vuelta de Champions League 2026

A qué hora juega Barcelona vs Newcastle en Perú: partido por octavos de final vuelta de la Champions League 2026. Crédito: Marca/Goal.com.

Este miércoles 18 de marzo, Barcelona y Newcastle se citan por un lugar en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Los conjuntos de Hansi Flick y Eddie Howe, luego de igualar a uno en Inglaterra, pisarán el gramado del remodelado Camp Nou en un duelo que promete no defraudar a los amantes del balompié.

Por un lado, la escuadra de Cataluña sostiene un nivel sobresaliente en el torneo local. Cuatro victorias al hilo ratifican el liderato de los ‘blaugranas’ en La Liga. En su última presentación doméstica, apabullaron por 5-2 al Sevilla con un hat-trick de Raphinha.

En el duelo ante el conjunto andaluz, Flick decidió no alinear a Lamine Yamal, la estrella máxima del equipo, como medida de precaución para que llegue en óptimas condiciones al duelo por Champions. En rueda de prensa, el estratega alemán afirmó que Yamal está listo para el juego ante las ‘urracas’.

Lamine Yamal, autor del empate agónico en St James' Park, en la ida.

“Lamine Yamal está listo. Ayer tuvo una sesión de entrenamiento fantástica. Es capaz de cambiar el rumbo de un partido”, concedió Flick sobre el joven atacante español, autor de 20 goles y 15 asistencias en 38 partidos esta temporada con el Barça.

Por otro lado, Newcastle renovó la confianza en su último compromiso para llegar a punto al duelo en Barcelona. El equipo que dirige Eddie Howe se impuso a domicilio ante el Chelsea gracias a una diana de Anthony Gordon. Las ‘urracas’ marchan en la novena casilla de la Premier League con 42 unidades.

Para el técnico Howe, sus futbolistas afrontarán el desafío de eliminar a un Barcelona entonado con aplomo. “Creo que nuestro rendimiento reciente ha sido muy sólido. No subestimamos la dificultad de la tarea, pero al mismo tiempo creemos en nosotros mismos”, sostuvo.

Antohony Gordon, figura en el equipo de Eddie Howe. Crédito: Reuters/Craig Brough

A qué hora juega Barcelona vs Newcastle por vuelta de la Champions League 2026

El Barcelona vs Newcastle, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/2026, tiene programado su inicio a las 12:45 horas en Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos (Miami). En Bolivia y Venezuela, el pitazo inicial está fijado para las 13:45 horas.

En Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, el partido dará comienzo a las 14:45 horas. Para la afición de México, el horario de inicio será a las 11:45 horas. En España, el duelo está pautado para las 18:45 horas.

Dónde ver Barcelona vs Newcastle City en Perú por vuelta de la Champions League 2026

El duelo entre Barcelona vs Newcastle se disputará este miércoles 18 de marzo en el Estadio Camp Nou. En Perú, Sudamérica y Centroamérica, la transmisión estará disponible por ESPN y la plataforma Disney+. En Brasil, la señal será emitida por HBO Max y TNT.

En México, la cobertura se realizará a través de TNT. En Estados Unidos, el encuentro podrá verse por Paramount+ y DAZN. En España, la transmisión estará a cargo de Movistar+ Liga de Campeones.

Por un lugar en los cuartos de final de la Champions Laegue, Barcelona y Newcastle se miden en el Camp Nou. Crédito: REUTERS/Scott Heppell

Barcelona vs Newcastle: posibles alineaciones

Barcelona: Joan García; Gerard Martin, Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Joao Cancelo: Marc Bernal, Pedri; Raphinha, Fermín López, Lamine Yamal; y Robert Lewandowski.

Newcastle: Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall; Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Joelinton; Anthony Elanga, William Osula; y Harvey Barnes.

El regreso de las noches mágicas al Camp Nou

El Estadio Camp Nou vuelve a vestirse de gala para recibir un partido de eliminación directa en la Champions League. Tras casi seis años de espera, el coliseo ‘azulgrana’ recupera su esencia competitiva en las rondas finales del torneo más importante de Europa. La última vez que el estadio albergó un duelo de este calibre con público en sus gradas ocurrió el 1 de mayo de 2019. En aquella ocasión, el Barcelona superó 3-0 al Liverpool en la ida de las semifinales, gracias a una actuación memorable de Lionel Messi.

Aunque en 2020 se disputó un encuentro ante el Nápoles, el silencio de la pandemia y las posteriores remodelaciones del recinto alejaron estas citas del barrio de Les Corts. Con el avance de las obras del ‘Espai Barça’, el club recupera su localía en el momento más crítico de la temporada 2026.