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Alexi Gómez, inmerso en una nueva polémica: anunciado por un club de Liga 1 y días más tarde fue presentado en Copa Perú

La ‘Hiena’, a finales de febrero, se comprometió con el Club Centro Social Pariacoto y 15 días después apareció como refuerzo del Juventud Bellavista FBC, originando una controversia en el ascenso

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Alexi Gómez construyó una carrera
Alexi Gómez construyó una carrera variopinta entre la Liga 1, el ascenso y el extranjero. - Crédito: Deportivo Garcilaso

Si alguna vez Alexi Gómez fue considerado como un futbolista generacional, hoy es todo lo contrario. Ahora es un deportista alejado de la exigencia de la élite en Perú y resignado a un convulso presente del que prefiere no salir. Encima, agudiza su actualidad metiéndose en problemas que saltan a la palestra pública.

A finales de febrero pasado, la ‘Hiena’ había llegado a un saludable acuerdo para reforzar al Club Centro Social Pariacoto para disputar la Liga 3, cuya fecha de inicio aún no está establecida. La operación se vio motivada por la amplia carrera del futbolista, la cual serviría fundamentalmente para ofrecer una imagen distinta en la competición.

La institución presumía, por aquel entonces, que la “‘Hienallega para aportar su talento, liderazgo y recorrido profesional en la búsqueda del gran objetivo: el ascenso a la Segunda División”. Además, se había destacado que “Gómez ha formado parte de todas las categorías de la selección peruana, llegando incluso a vestir la camiseta de la selección mayor, consolidándose como un futbolista de experiencia y jerarquía”.

Sin embargo, de una manera inesperada, Alexi acaba de protagonizar otro movimiento y lo hizo con un desconocido club que aparecerá en la Copa Perú: El Juventud Bellavista FBC. El anuncio, como era de esperarse, ocasionó una considerable cantidad de comentarios señalando la desprolijidad del futbolista peruano.

Ante esa situación, el Centro Social Pariacoto mostró su inconformidad y molestia por la manera en cómo Alexi se fue a otra institución sin esclarecer los hechos. En esa línea, el equipo indicó que el lateral se marchó no bien recibió un monto económico, cometiendo una infracción grave por la que podría cursar un problema legal.

Rechazo total. El futbolista Alexi Gómez Gutiérrez, personaje al cual se anunció en nuestra página como refuerzo para el torneo de la Liga 3 2026, firmó un contrato (con cláusulas anti indisciplina) y luego de recibir los honorarios acordados decidió irse a otro club“, posteó el equipo en sus redes sociales.

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