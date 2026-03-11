Talía Azcárate denunció insultos y amenaza de muerte por hinchas de Alianza Lima: “No es pasión, es delito”

La periodista deportiva contó que recibe insultos y amenazas por fanáticos 'blanquiazules'. (L1 Max)

Talía Azcárate hizo un alto a sus comentarios deportivos para denunciar insultos y amenazas de muerte por pseudos hinchas de Alianza Lima tras el duelo contra Melgar en Matute, el pasado lunes 9 de marzo.

La conductora contó que en un ‘space’ de fanáticos ‘blanquiazules’ comenzaron a lanzar ataques en su contra por algunos comentarios que realizó en la transmisión del encuentro por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

“Para la gente que no sabe ponerla un poco en contexto, el día de hoy (martes) por la tarde me llegó un video largo, un space, que habían hecho algunos pseudo hinchas, porque esto lógicamente no tiene nada que ver con la institución, donde se me insultaba, amenazaba incluso de muerte”, comentó la periodista en L1 Max.

Publicación de Talía Azcárate denunciando insultos de pseudos hinchas de Alianza Lima.

Además, Talía aseguró que realizará la denuncia correspondiente y fue tajante al mencionar que no permitirá que vuelva a pasar ya que recibe insultos de manera frecuente.

“Entonces, me puse en comunicación con el Ministerio de la Mujer y hay una cita el día de mañana (miércoles) para poder hacer la denuncia correspondiente, porque una cosa es que la gente piense distinto a ti en conceptos futbolísticos, que pueda estar o no de acuerdo con un offside, un penal o lo que quieran, pero otra cosa es cruzar la línea. Esto no es nuevo, pasa todos los fines de semana. El tema es que no podemos permitir que siga escalando y hay que poner un freno”, añadió.

El cuadro de Pablo Guede se impuso 3-1 y ahora es líder del campeonato nacional - Crédito: L1MAX.

Eso sí, la comunicadora logró indentificar a uno de los agresores gracias a la ayuda de otros usuarios, quienes lograron dar información que ayudará a su denuncia.

Talía Azcárate indentificó a uno de los agresores.

Pronunciamiento del Ministerio de la Mujer

El Ministerio de la Mujer se pronunció sobre el caso de Talía Azcárate tras ser amenazada por pseudo hinchas de Alianza Lima a través de redes sociales.

“El #MIMP rechaza las agresiones y actos de hostigamiento contra la periodista deportiva Talía Azcárate por parte de supuestos hinchas. Ninguna mujer debe ser atacada o intimidada por ejercer su trabajo en espacios públicos o en el ámbito deportivo. Desde el MIMP estamos convencidos de que el deporte debe ser un espacio de respeto y convivencia, libre de violencia y discriminación”, se lee en la publicación.

Pronunciamiento del Ministerio de la Mujer

Próximo partido de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026

El invicto de Alianza Lima vuelve a ponerse a prueba este sábado en el Cusco. El cuadro blanquiazul viajará para enfrentar a Deportivo Garcilaso este sábado 14 de marzo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega desde las 18:00 (hora peruana), en el marco de la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El encuentro tendrá lugar en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde el líder del campeonato buscará consolidar su dominio.

Con 16 puntos y sin conocer la derrota, Alianza Lima atraviesa uno de sus mejores momentos en la temporada. El equipo dirigido por el comando técnico ha sumado tres victorias consecutivas y se mantiene como único puntero del Apertura. La última presentación aliancista dejó una muestra de solidez: superó por 3-1 a Melgar, en lo que fue considerado su mejor partido del año hasta ahora.

El defensor Renzo Garcés valoró el desempeño colectivo de Alianza Lima luego del triunfo ante Melgar y afirmó que el equipo ha mostrado una evolución clara. (Liga 1 Max)

El duelo es clave para ambos: los visitantes quieren ampliar su ventaja en la cima y seguir invictos, mientras que los locales necesitan sumar para alejarse de los últimos puestos. El desenlace de este duelo podría influir en el ánimo y el rumbo de los dos equipos.

El club blanquiazul llega como líder con 16 puntos y buscará defender su invicto ante un rival que arrastra cuatro caídas y busca recuperarse.

En caso de conseguir una nueva victoria, Alianza podría consolidar aún más su posición en lo más alto de la tabla, mientras que Garcilaso intentará dar la sorpresa para cortar su racha negativa y recuperar confianza ante su público.