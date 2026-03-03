EN VIVO se define prisión preventiva de Adrián Villar: audiencia se reanuda hoy por caso Lizeth Marzano

Adrián Villar Chirinos, de 21 años, es investigado por el homicidio culposo, omisión de socorro y fuga tras atropellar mortalmente a la deportista Lizeth Marzano, integrante de la selección peruana de apnea, en la avenida Camino Real (San Isidro).
Según la Fiscalía, Villar atropelló a la víctima mientras entrenaba de madrugada y huyó sin auxiliarla, causándole un traumatismo craneoencefálico severo que derivó en su muerte horas después; elementos como videos de cámaras, necropsia y actas policiales respaldan la acusación.
El 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima inició la audiencia de prisión preventiva el domingo 1 de marzo, suspendida parcialmente por 24 horas a pedido de la nueva defensa de Villar, liderada por el abogado César Nakazaki, para preparar argumentos contra los 9 meses solicitados por el fiscal Henry Santiago Zavaleta. Previamente, Villar estuvo detenido preliminarmente 72 horas, entregó su vehículo y pasaportes, e incluso admitió responsabilidad en un video, aunque la familia de la víctima exige la máxima sanción por falta de arraigo y riesgo de fuga.
Hoy martes 3 de marzo a las 15:00 horas se reanuda la audiencia virtual ante el juez Adolfo Farfán Calderón, quien decidirá si se impone la prisión preventiva durante la investigación; la familia de Marzano y la Fiscalía insisten en graves elementos de convicción, mientras la defensa busca alternativas como terminación anticipada o pena suspendida.
El fallecimiento de Lizeth Marzano, campeona nacional de apnea y referente del deporte subacuático peruano, ha provocado un profundo impacto social y reavivado el debate sobre la justicia y la responsabilidad pública en casos de atropello y fuga. La deportista murió la noche del 17 de febrero, tras ser arrollada durante su entrenamiento en la avenida Camino Real de San Isidro, Lima. El conductor del vehículo, identificado como Adrián Villar Chirinos, hijastro de la periodista Marisel Linares, abandonó la escena sin brindar asistencia, lo que desató una ola de indignación y un exigente pedido de justicia.
La muerte de Marzano adquirió especial notoriedad debido a su perfil como multicampeona nacional y estudiante de MBA, además de figura querida en el deporte peruano. Las primeras reacciones de la comunidad deportiva y de la ciudadanía se enfocaron en demandar esclarecimiento y sanciones ante lo que consideran una situación de impunidad recurrente en accidentes viales que involucran a personajes conocidos.
De acuerdo con familiares y reportes de programas como Magaly TV La Firme, Marzano fue atropellada alrededor de las 23:30 del 17 de febrero, mientras corría por la avenida Camino Real, cerca del Lima Golf Club. Las cámaras de seguridad muestran que un sedán negro irrumpió en la acera, derribó un árbol y embistió a la atleta, para luego darse a la fuga, dejando restos del vehículo y pruebas sobre la calzada. A pesar de los intentos de auxilio, Marzano falleció poco después en el hospital Casimiro Ulloa por traumatismo craneoencefálico severo.
El vehículo implicado estaba registrado a nombre de Marisel Linares, periodista de Willax TV, quien inicialmente señaló en un comunicado que ya no tenía control sobre el automóvil desde septiembre del año anterior. Sin embargo, investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía confirmaron que el conductor era Adrián Villar, de 21 años. Villar protagonizó una huida que incluyó la evasión de múltiples semáforos en rojo, según registros difundidos por cámaras de seguridad y reportes policiales. Días después, la defensa entregó el auto a las autoridades con daños visibles.
La noche del 17 de febrero, Lizeth Marzano fue embestida por un Chevrolet, registrado a nombre de Marisel Linares, que irrumpió en la vereda, chocó contra un árbol y la arrojó varios metros, como confirmó la Fiscalía y la PNP. Las imágenes analizadas por la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito y difundidas por Magaly TV La Firme demuestran que el conductor huyó del lugar sin activar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) ni prestar socorro.
La atleta fue trasladada tras una espera de unos quince minutos al hospital Casimiro Ulloa y se certificó su deceso a las 00:08 del 18 de febrero. El certificado de necropsia indica traumatismo craneoencefálico severo y lesiones múltiples. Familiares y allegados criticaron tanto la demora en la atención como la ausencia de auxilio inmediato por parte del responsable y las autoridades.
Lizeth Marzano era una figura destacada de la selección nacional de apnea, portadora de récords nacionales y estudiante de MBA en la Universidad del Pacífico. Su muerte motivó mensajes de condolencias por parte de la Federación Deportiva Peruana de Actividades Subacuáticas (FEDEPASA) y de la comunidad deportiva internacional.
Después del atropello, Adrián Villar huyó por la ciudad. El trayecto documentado por cámaras muestra que, tras el incidente, el automóvil cruzó al menos dos semáforos en rojo y dejó autopartes esparcidas en el asfalto. El vehículo fue hallado finalmente frente a la casa de la pareja de Villar en San Isidro, donde tuvo lugar una reunión familiar poco después del hecho.
La defensa entregó el vehículo días después y aseguró que Villar reconoció su responsabilidad y que colaboró con las diligencias judiciales, incluida una declaración virtual y la visualización de los videos. Sin embargo, el Ministerio Público resalta que Villar no socorrió a la víctima, no activó el SOAT y estuvo a punto de dejar el país, como denunció Gino Marzano, hermano de la víctima, en La Rotativa del Aire y RPP Noticias.
Tras la presión de la familia y la repercusión mediática, el Poder Judicial dictó impedimento de salida del país por nueve meses contra Villar, con base en los riesgos de fuga. La Fiscalía formalizó cargos por homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar. Según el fiscal adjunto Henry Santiago Zavaleta Polo, la pena podría alcanzar hasta ocho años de prisión. Villar busca acogerse a la terminación anticipada, lo que supondría una reducción de condena a seis años y ocho meses. Al no tener antecedentes y ser menor de 25 años, el juez podría valorar una suspensión de la condena.
Durante la audiencia se planteó la hipótesis de que terceras personas, eventualmente funcionarios públicos, intervinieron para evitar la entrega inmediata de Villar, según denunció la Fiscalía. También se registraron intentos de conciliación extrajudicial, rechazados por la familia de Lizeth Marzano, que sostiene que la pérdida sufrida no puede ser compensada económicamente.
El rol de Marisel Linares, periodista y propietaria del vehículo, está bajo escrutinio. Linares emitió un comunicado en sus redes sociales: “Lamento profundamente lo sucedido. Mis más sinceras condolencias a la familia”. No obstante, evitó precisar detalles sobre el conductor y su relación de madrastra-hijastro con Adrián Villar en su primer pronunciamiento.
Programas como Willax TV, además de la abogada de la familia Marzano y noticieros como 24 Horas y Punto Final, informaron que Linares no acudió a la citación policial del 21 de febrero y tampoco presentó justificación formal. Esta omisión llevó a la defensa de la familia a solicitar una citación compulsiva y a pedir la ampliación de la investigación por encubrimiento y obstrucción a la justicia.
Videos emitidos por Magaly TV La Firme mostraron a Linares junto a Villar, cuatro horas después del accidente, en un parque cercano al sitio del atropello. Las imágenes ponen en duda la versión inicial de la periodista y refuerzan las sospechas de que pudo conocer la ubicación del responsable desde un primer momento. La familia Marzano calificó la conducta como posible encubrimiento.
Desde el incidente, Linares permanece ausente de los espacios informativos de Willax TV. Hasta el momento, el canal no ha dado detalles sobre su situación laboral. La falta de pronunciamiento genera cuestionamientos acerca de su cooperación con la justicia y de la transparencia del proceso.
Imágenes de la madrugada tras el atropello muestran a Francesca Montenegro, influencer y pareja de Villar, junto a su padre y otros familiares en un parque donde se hallaba el automóvil. Este encuentro, registrado y difundido por Magaly TV La Firme y Panamericana, ha motivado que el entorno de la víctima pida que su participación sea investigada.
Montenegro declaró en la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (DIVPIAT) que no estuvo presente durante el accidente, negó cualquier responsabilidad y afirmó que exigió a Villar entregarse voluntariamente. “Desde el primer momento en el que yo me entero de esta situación, en la cual yo no estuve, lo primero que exigí, porque eso hice, exigí a alguien que compartía mucho tiempo de mi vida juntos, fue que se entregue y que esté claro con la justicia”, dijo ante la prensa, después de rendir manifestación.
Su padre, Juan Montenegro, recalcó que no guarda vínculo profesional ni personal con Villar y que nunca asumió su defensa legal. Sostuvo que todo lo relacionado con el caso será comunicado únicamente ante las autoridades.
La defensa de la familia Marzano solicitó llamar a declarar a Montenegro, a su padre y a Linares, citándolos como testigos por su presencia y presunto conocimiento de los hechos la noche del accidente.
La repercusión del caso de Lizeth Marzano ha activado protestas y vigilias en Lima y en redes sociales. La comunidad deportiva, agrupaciones ciudadanas y corredores organizaron el 26 de febrero un plantón en la avenida Camino Real, donde exigieron transparencia y sanciones ejemplares en la investigación. La movilización reunió a decenas de personas en memoria de la atleta, sumándose al reclamo por justicia.
La familia Marzano insiste en que se recalcifique el caso como homicidio agravado y demanda investigar a todas las personas que estuvieron en la reunión nocturna y en gestiones posteriores al hecho, destacando la figura de encubrimiento y obstrucción a la justicia. Para la familia, solo la prisión para los responsables y quienes hayan ocultado información será una respuesta justa ante la pérdida sufrida.
El caso ha abierto un debate nacional sobre la impunidad en siniestros viales y la posición de figuras públicas ante la ley. Mientras la FEDEPASA y otros organismos deportivos insisten en esclarecer el hecho, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones, revisando testimonios y dictando medidas cautelares.
La familia de Lizeth Marzano mantiene vivas sus demandas y se ha propuesto asegurar que la memoria de la atleta no quede opacada. Su compromiso es que los responsables enfrenten las consecuencias legales y que la justicia prevalezca ante la omisión de auxilio y la falta de transparencia.