Marisel Linares deberá declarar de forma presencial: defensa no logró que la audiencia sea virtual pese a amenazas de muerte

Este martes, a las 9:00 de la mañana, Marisel Linares deberá presentarse de forma presencial ante las autoridades. La diligencia se desarrollará en un contexto de alta expectativa pública y con actuaciones aún pendientes dentro del proceso.

La periodista Marisel Linares deberá acudir de manera presencial a la audiencia programada para este martes 3 de marzo a las 9:00 de la mañana. El pedido de su defensa para que la diligencia se realice de forma virtual, hasta el momento no tiene una respuesta positiva.

La decisión se da en medio de la investigación por el atropello y muerte de la deportista Lizeth Marzano, caso que también involucra a Adrián Villar, quien permanece detenido mientras se define su situación legal. La jornada de este martes será determinante, pues no solo continuará la audiencia vinculada al pedido de prisión preventiva contra Villar, sino que también está prevista la citación de Linares en calidad de investigada.

El abogado Elio Riera llegó a la sede de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, en La Victoria, para insistir en que la declaración de su patrocinada se realice de manera virtual. Sin embargo, la solicitud no fue atendida en esa instancia y el letrado se trasladó luego al Ministerio Público para reiterar su pedido.

Abogado de Marisel Linares afirmó que "le faltó formalidad" a la donación del vehículo que mató a Lizeth Marzano.

Pedido de virtualidad y amenazas denunciadas

La defensa de Marisel Linares sostiene que la periodista ha recibido amenazas a través de llamadas y mensajes a su teléfono celular. Según indicó Riera, esta situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía mediante documentos ingresados por mesa de partes.

El abogado afirmó que su patrocinada enfrenta un riesgo y que, por esa razón, solicitó que las diligencias pendientes se desarrollen de forma remota. En declaraciones a los medios tras su visita a la dependencia policial indicó que existen elementos que acreditarían esas intimidaciones.



Además, reiteró que su defendida está dispuesta a asumir la responsabilidad que corresponda si así lo determina el Poder Judicial. En ese contexto, expresó su solidaridad con la familia de la víctima y reconoció la gravedad del hecho. No obstante, subrayó que la aplicación de la ley debe considerar el rol específico de cada persona involucrada.

“Aquí lo que se pide es justicia, no ajusticiamiento”, declaró.

La propiedad del vehículo en discusión

Otro de los puntos planteados por la defensa está relacionado con la titularidad del vehículo involucrado en el accidente. Riera explicó que, si bien existiría un acuerdo entre las partes, el contrato de transferencia no fue elevado a Registros Públicos.

En términos jurídicos, el abogado sostuvo que su patrocinada no puede ser considerada propietaria formal de la camioneta. “Jurídicamente hablando, la señorita Marisel Linares no es la propietaria del vehículo en función al contrato que existe”, afirmó.



Este aspecto resulta relevante dentro de la investigación, ya que la condición de titular del vehículo puede tener implicancias en la determinación de responsabilidades civiles o penales.

La defensa también remarcó que, en un primer momento, Marisel Linares no habría conocido la magnitud de lo ocurrido. Según explicó Riera, la información que recibió fue incompleta y no reflejaba la gravedad del desenlace.

Conocimiento inicial y postura de la defensa

Sobre lo que sabía Marisel Linares horas después del accidente, el abogado indicó que Adrián Villar habría dado una versión inexacta de los hechos. Según detalló, se mencionó únicamente un incidente con un scooter.

En esa línea, Riera fue categórico al responder sobre el nivel de conocimiento que tenía su patrocinada: “Si la pregunta es si Marisel Linares en ese momento sabía que habían matado a una persona, no es así”.