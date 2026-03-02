Senegal rumbo al Mundial 2026: clasificación, calendario y antecedentes en su cuarta Copa del Mundo

Senegal es el actual monarca de África. Crédito: Agencias

Senegal, fútbol africano y clasificación mundialista destacan al analizar el momento actual de la selección dirigida por Pape Thiaw. El conjunto senegalés logró recientemente su pase al próximo Mundial, sumando así su tercera presencia de manera consecutiva y la cuarta en total en la historia del torneo.

El crecimiento del equipo no solo radica en la frecuencia de sus participaciones, sino también en el impacto que ha tenido en el escenario global. La escuadra buscará en la próxima edición —que por primera vez contará con 48 selecciones— repetir o mejorar su actuación más recordada: la llegada a los cuartos de final en 2002.

Clasificación a la Copa del Mundo 2026

Senegal selló su pase al Mundial de Norteamérica con una actuación contundente en la última jornada de la eliminatoria africana. El triunfo por 4-0 frente a Mauritania, impulsado por un doblete de Sadio Mané, confirmó la supremacía de una selección que ya había inclinado la clasificación a su favor tras imponerse 3-2 en Kinshasa ante la República Democrática del Congo.

La campaña de Senegal en la fase previa se caracterizó por un equilibrio notable entre ataque y defensa. El equipo sumó siete victorias y tres empates, cifras que reflejan una regularidad en el rendimiento colectivo. La defensa apenas permitió tres goles en toda la serie, mientras que el ataque acumuló 22 tantos, ubicándose entre los más eficaces del continente.

Senegal quiere ofrecer un espectáculo en el Mundial 2026. - Crédito: AFP

Grupo I: Francia, Noruega y un rival por confirmar

Senegal compartirá el grupo con Francia y Noruega, dos selecciones europeas con trayectoria en grandes torneos. El tercer rival saldrá de la llave entre Irak, Bolivia o Surinam, lo que añade un elemento de imprevisibilidad al calendario.

El debut será el martes 16 de junio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, ante Francia, un duelo que se anticipa como uno de los platos fuertes de la fase de grupos. El segundo partido está programado para el lunes 22 de junio, en el mismo escenario, frente a Noruega.

La fase de grupos se cerrará el viernes 26 de junio, en el Estadio Toronto, donde Senegal enfrentará al equipo que resulte vencedor entre Irak, Bolivia o Surinam.

¿Cómo clasificó Senegal al Mundial 2026?

¿Cómo le fue a Senegal en su último Mundial?

La última aparición de Senegal en la Copa Mundial de la FIFA se produjo en Qatar 2022, una edición a la que la selección llegó con la moral en alto tras conquistar su primer título en la Copa Africana de Naciones. El equipo, dirigido entonces por Aliou Cissé, encaró la competencia con el desafío de consolidar su creciente protagonismo internacional.

La fase de grupos inició con un duelo parejo ante Países Bajos que se resolvió en los minutos finales. Senegal mantuvo el empate durante 83 minutos, pero dos goles en el tramo final sellaron el 0-2 y complicaron el arranque del torneo. La reacción llegó en la segunda jornada, donde la selección africana superó al anfitrión Qatar por 1-3. En ese encuentro, Boulaye Dia, Famara Diédhiou y Bamba Dieng aportaron los goles que devolvieron la esperanza de clasificación.

La clasificación a octavos se concretó frente a Ecuador, en un encuentro cargado de tensión. Moisés Caicedo abrió el marcador para los sudamericanos, pero Ismaïla Sarr, de penalti, y Kalidou Koulibaly lograron la remontada que desató la euforia en la afición senegalesa, una de las más entusiastas de la fase final.

Ese entusiasmo, sin embargo, se frenó en octavos de final. Inglaterra, con una actuación superior en todas las líneas, se impuso por 3-0 y terminó con el sueño senegalés de alcanzar nuevamente los cuartos de final.

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group A - Senegal v Netherlands - Al Thumama Stadium, Doha, Qatar - November 21, 2022 Senegal's Nicolas Jackson in action with Netherlands' Davy Klaassen REUTERS/Matthew Childs/File Photo