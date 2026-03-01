Perú Deportes

Cienciano anuncia la salida del histórico Carlos Lugo del cargo de Gerente Deportivo por “motivos personales”

El ídolo del ‘papá’, recordado por la gesta de la Copa Sudamericana 2003, ha tenido que dar un paso al costado de sus labores para atender unos asuntos de índole personal impostergables

Carlos Lugo cierra su etapa
Carlos Lugo cierra su etapa en el 'papá' motivado por problemas de índole personal. - Crédito: Cienciano

Carlos Lugo tuvo que ponerle fin a su función como Gerente Deportivo del Cienciano. Ha sido una decisión difícil en medio de un rendimiento irregular del club en el Apertura 2026. Sin embargo, razones personales lo motivaron a desmarcarse generaron una profunda tristeza entre los simpatizantes.

El alejamiento confirmado se ha dado a conocer en un comunicado de prensa: “Por motivos personales, el señor Carlos Lugo ha llegado a un acuerdo con nuestra institución para finalizar su vínculo. Agradecemos a nuestro campeón e ídolo por haber asumido dicha función durante los últimos meses con profesionalismo, entrega y amor incondicional”.

Carlos Lugo pasa de Embajador
Carlos Lugo pasa de Embajador a Director Deportivo. - Crédito: Cienciano

Lugo ha dejado una huella profunda en Cienciano tanto dentro como fuera del campo. Con más de 100 partidos disputados y alrededor de 19 goles anotados durante sus dos etapas como defensa en el club según registros de su carrera, se ganó el respeto de la afición por su entrega y liderazgo en la zaga del equipo imperial.

Durante su etapa como Gerente Deportivo, Lugo asumió la responsabilidad de potenciar la planificación deportiva y la estructura del reciente plantel con miras a nuevos desafíos tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana.

El ícono paraguayo, que en su momento accedió al pedestal de leyendas del Cienciano por ser el héroe de la consecución de la Copa Sudamericana 2003, antes de cumplir con el rol dirigencial conocido, fue uno de los Embajadores del ‘papá’, con el afán de reforzar la identidad de la afición.

Con su salida, el club insignia del Cusco pierde más que un administrativo, pierde a un símbolo que ha sabido conectar con el hincha mediante su transparencia y profesionalidad tanto en las oficinas como en los partidos del Apertura 2026 acompañando a sus iguales desde los palcos. Queda ahora que las autoridades encuentren un reemplazo a la altura.

El comunicado que anuncia la
El comunicado que anuncia la salida de Carlos Lugo de sus funciones directivas. - Crédito: Cienciano

