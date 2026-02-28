Perú Deportes

Dos jugadores peruanos afectados tras bombardeos en Medio Oriente: Partidos del campeonato de Israel suspendidos por ataques de Irán

Se desató el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra la nación iraní, que está cobrando muchas vidas debido al lanzamiento de misiles

Guardar
Dos jugadores peruanos afectados tras
Dos jugadores peruanos afectados tras bombardeos en Medio Oriente: Partidos en Israel fueron suspendidos por ataques de Irán.

El conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán se desató el sábado 28 de febrero. Ambos países lanzaron misiles sobre territorio iraní, provocando más de 200 muertos, entre ellos la máxima autoridad, Ali Khamenei, y cerca de 700 heridos. Estos bombardeos impactaron en todos los ámbitos, entre ellos el fútbol.

Israel suspendió su campeonato de fútbol ante la posibilidad de represalias y contraataques por parte de Irán. En este contexto, dos futbolistas peruanos resultaron afectados, ya que no pudieron continuar con normalidad sus actividades en el país.

Fernando Pacheco y Adrián Ugarriza, integrantes del Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC, no disputaron su más reciente partido, que fue suspendido por motivos de seguridad. Ambos futbolistas permanecen resguardados ante la amenaza de un posible ataque iraní.

Fernando Pacheco se sumó recientemente
Fernando Pacheco se sumó recientemente a Ironi Kiryat Shmona, donde fue recibido por Adrián Ugarriza.

Su encuentro ante Bnei Sakhnin estaba previsto para este sábado 28 de marzo a las 19:30 horas en Israel (12:30 horas en Perú), en el estadio Miriam. Es probable que la primera división israelí permanezca suspendida hasta que se cuente con las garantías que aseguren la ausencia de ataques con misiles en el país.

Irán ha atacado bases militares de Estados Unidos en distintas zonas de Medio Oriente. Qatar, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania, Irak y también Israel han sido objetivos de las ofensivas del gobierno iraní.

Adrián Ugarriza suma casi un año en el fútbol israelí y se ha consolidado como titular en el Hapoel Ironi Kiryat Shmona gracias a sus goles. Por su parte, Fernando Pacheco fue incorporado al equipo en enero de este año. Ambos delanteros llegaron a Israel tras varias temporadas en la Liga 1.

El Ejército de Israel atacó al régimen de Irán

Jugador peruano vivió bombardeos en Israel

No es la primera ocasión en que un futbolista peruano se ve afectado por conflictos bélicos. Hace algunos años, Miguel Cevasco experimentó los ataques con misiles en Israel. El exintegrante de la selección nacional relató esos hechos en una entrevista exclusiva con Infobae Perú.

“Llegué en una época donde estaba pasando algo similar a lo de ahora. Ese problema con la Franja de Gaza, problemas con los musulmanes y los de Israel. Llego en 2009 y estaban en guerra. Voy a vivir al norte de Israel, al otro lado de Gaza, pero, tenía frontera con Líbano. Veía las noticias y los de Líbano tiraron una bomba a Israel. No cayó en la ciudad, sino en el desierto. Era como un aviso. Estaba recién llegado, un peruano no había visto eso, me quería regresar, llamé al jefe de equipo, le dije: ‘¿Cómo es? ¿Se va a cancelar el campeonato?’ y él me dijo ‘el entrenamiento de la mañana se pasa a la tarde por la bomba’. Estaban acostumbrados y yo asustado", contó.

Miguel Cevasco en una playa
Miguel Cevasco en una playa de Israel - Créditos: Captura de Facebook.

“No hablábamos mucho del tema, pero, todos estaban con esa tensión y esperando que se solucione. Algo que me sorprendió es que todos salen de la universidad, a los 17 hasta los 20 años, hacen el ‘army’, llevan entrenamiento de fuerzas armadas, hombre y mujeres, tú veías a las chicas en la calle, rubias lindas, uniformadas con sus escopetas atrás. Los más jóvenes llegaban al camerín con su uniforme y sus escopetas, las dejaban en el camerín, se cambiaban y entrenaban”, añadió.

Temas Relacionados

Adrián UgarrizaIránIsraelconflicto Israel-IránFernando Pachecoperu-deportes

Más Noticias

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos de la fecha 8 - fase 2

Este sábado 28 de febrero arrancaron los encuentros de la nueva jornada del campeonato de voleibol. San Martín vs Circolo será el choque más esperado

Resultados de la Liga Peruana

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 HOY: así van los equipos previo a la fecha 8

Se inició una nueva jornada que tendrá como duelo principal el Universitario vs Alianza Lima este domingo 1 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes

Tabla de posiciones de la

Jugador de UTC hizo fuerte acusación sobre el gol de Renzo Garcés para el triunfo de Alianza Lima: “Siempre les regalan los partidos”

Piero Serra dejó inesperadas declaraciones luego de la derrota del ‘gavilán del norte’ en la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Jugador de UTC hizo fuerte

Jairo Vélez destaca la victoria de Alianza Lima sobre UTC y responde a detractores: “El hincha come mucha cosa en internet”

El equipo de Pablo Guede se mantiene invicto en el torneo y sumó una victoria que ubica a sus dirigidos en los más alto del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Jairo Vélez destaca la victoria

Sebastián Beccacece sorprendería con convocatoria de jugador que no tiene presencia en la selección de Ecuador hace 4 años

El DT argentino estaría por la labor de llamar a un par de futbolistas, de los cuales uno viene de tener un gran 2025 y sería la novedad en amistosos con Marruecos y Países Bajos

Sebastián Beccacece sorprendería con convocatoria
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Enma Benavides: ANC del PJ

Enma Benavides: ANC del PJ rechaza propuesta de destitución y le impone suspensión por 4 meses

José Jerí y la última ‘ley procrimen’ que dejó antes de ser censurado por el Congreso

Grupo especial contra las extorsiones no podrá implementarse: José Jerí modificó el financiamiento y lo dejó sin presupuesto

Alejandro Cavero y Sigrid Bazán habrían dado información falsa en sus hojas de vida

Crisis en el Ministerio Público: Falta de presupuesto pone en riesgo operativos contra el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Miguel Arce se quiebra en

Miguel Arce se quiebra en ‘Esto sí es amor’ al recordar la muerte de su padre: “Le dio un infarto fulminante y no despertó más”

Padre de Adrián Villar se comunicó con entorno de Lizeth Marzano dos días después del accidente: “Mi hijo es el causante”

Laura Spoya regresa a la conducción de ‘Al Sexto Día’ tras grave accidente automovilístico

Fiorella Cayo halaga a Alejandro Sanz por su concierto y publica abrazo de Stephanie Cayo con el español

Armonía 10, Hermanos Yaipén y ‘El Lobo’ y la Sociedad Privada encabezan festival ‘Te Pone Cumbia’

DEPORTES

Resultados de la Liga Peruana

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos de la fecha 8 - fase 2

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 HOY: así van los equipos previo a la fecha 8

Jugador de UTC hizo fuerte acusación sobre el gol de Renzo Garcés para el triunfo de Alianza Lima: “Siempre les regalan los partidos”

Jairo Vélez destaca la victoria de Alianza Lima sobre UTC y responde a detractores: “El hincha come mucha cosa en internet”

Sebastián Beccacece sorprendería con convocatoria de jugador que no tiene presencia en la selección de Ecuador hace 4 años