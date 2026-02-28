Dos jugadores peruanos afectados tras bombardeos en Medio Oriente: Partidos del campeonato de Israel suspendidos por ataques de Irán

Dos jugadores peruanos afectados tras bombardeos en Medio Oriente: Partidos en Israel fueron suspendidos por ataques de Irán.

El conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán se desató el sábado 28 de febrero. Ambos países lanzaron misiles sobre territorio iraní, provocando más de 200 muertos, entre ellos la máxima autoridad, Ali Khamenei, y cerca de 700 heridos. Estos bombardeos impactaron en todos los ámbitos, entre ellos el fútbol.

Israel suspendió su campeonato de fútbol ante la posibilidad de represalias y contraataques por parte de Irán. En este contexto, dos futbolistas peruanos resultaron afectados, ya que no pudieron continuar con normalidad sus actividades en el país.

Fernando Pacheco y Adrián Ugarriza, integrantes del Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC, no disputaron su más reciente partido, que fue suspendido por motivos de seguridad. Ambos futbolistas permanecen resguardados ante la amenaza de un posible ataque iraní.

Fernando Pacheco se sumó recientemente a Ironi Kiryat Shmona, donde fue recibido por Adrián Ugarriza.

Su encuentro ante Bnei Sakhnin estaba previsto para este sábado 28 de marzo a las 19:30 horas en Israel (12:30 horas en Perú), en el estadio Miriam. Es probable que la primera división israelí permanezca suspendida hasta que se cuente con las garantías que aseguren la ausencia de ataques con misiles en el país.

Irán ha atacado bases militares de Estados Unidos en distintas zonas de Medio Oriente. Qatar, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania, Irak y también Israel han sido objetivos de las ofensivas del gobierno iraní.

Adrián Ugarriza suma casi un año en el fútbol israelí y se ha consolidado como titular en el Hapoel Ironi Kiryat Shmona gracias a sus goles. Por su parte, Fernando Pacheco fue incorporado al equipo en enero de este año. Ambos delanteros llegaron a Israel tras varias temporadas en la Liga 1.

El Ejército de Israel atacó al régimen de Irán

Jugador peruano vivió bombardeos en Israel

No es la primera ocasión en que un futbolista peruano se ve afectado por conflictos bélicos. Hace algunos años, Miguel Cevasco experimentó los ataques con misiles en Israel. El exintegrante de la selección nacional relató esos hechos en una entrevista exclusiva con Infobae Perú.

“Llegué en una época donde estaba pasando algo similar a lo de ahora. Ese problema con la Franja de Gaza, problemas con los musulmanes y los de Israel. Llego en 2009 y estaban en guerra. Voy a vivir al norte de Israel, al otro lado de Gaza, pero, tenía frontera con Líbano. Veía las noticias y los de Líbano tiraron una bomba a Israel. No cayó en la ciudad, sino en el desierto. Era como un aviso. Estaba recién llegado, un peruano no había visto eso, me quería regresar, llamé al jefe de equipo, le dije: ‘¿Cómo es? ¿Se va a cancelar el campeonato?’ y él me dijo ‘el entrenamiento de la mañana se pasa a la tarde por la bomba’. Estaban acostumbrados y yo asustado", contó.

Miguel Cevasco en una playa de Israel - Créditos: Captura de Facebook.

“No hablábamos mucho del tema, pero, todos estaban con esa tensión y esperando que se solucione. Algo que me sorprendió es que todos salen de la universidad, a los 17 hasta los 20 años, hacen el ‘army’, llevan entrenamiento de fuerzas armadas, hombre y mujeres, tú veías a las chicas en la calle, rubias lindas, uniformadas con sus escopetas atrás. Los más jóvenes llegaban al camerín con su uniforme y sus escopetas, las dejaban en el camerín, se cambiaban y entrenaban”, añadió.