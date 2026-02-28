Mundo

Murió Ali Khamenei, líder supremo del régimen de Irán, tras los ataques de Estados Unidos e Israel

La información fue confirmada por Donald Trump en su cuenta de Truth Social

Guardar
Ali Khamenei, líder supremo de
Ali Khamenei, líder supremo de Irán (Fuente)

Ali Khamenei, líder supremo del régimen de Irán, fue abatido este sábado en los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel en Teherán. La información fue confirmada por el presidente Donald Trump después de varias horas de incertidumbre sobre su paradero.

“Khameneí, una de las personas más malvadas de la Historia, está muerto”, comienza, contundente, su mensaje publicado en la red social Truth Social.

“Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y para aquellas personas de muchos países en todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Khamenei y su banda de matones sedientos de sangre”, agregó el presidente nortamericano, quien afirmó que “esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”.

El mensaje publicado por Trump
El mensaje publicado por Trump

Por la noche, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había asegurado que había “indicios” de que el ayatollah no sobrevivió a los potentes bombardeos efectuados contra su complejo de seguridad. “Esta mañana, en un poderoso ataque sorpresa, el complejo del tirano Ali Khamenei fue destruido en el corazón de Teherán... y hay muchos indicios de que este tirano ya no está con vida”, señaló el mandatario durante un discurso televisado.

Tras el pronunciamiento de Netanyahu, la prensa israelí informó que por la noche tanto Trump como el premier israelí vieron “una foto del cuerpo” de Khamenei. “Altos cargos israelíes fueron informados de la eliminación de Khamenei. Su cuerpo fue retirado de entre los escombros de su complejo” residencial, indicó la cadena pública KAN.

Según la cadena Channel 12, “una foto del cuerpo les fue mostrada a Netanyahu y a Trump”.

Alí Khamenei ocupó el cargo de líder supremo desde 1989, tras la muerte del ayatolá Ruhollah Khomeini, el arquitecto de la Revolución iraní de 1979. Antes de asumir el liderazgo supremo, Khamenei fue el primer clérigo en presidir el país, entre 1981 y 1989. Su ascenso a la cúspide del poder requirió una reforma constitucional, ya que originalmente solo los ayatolás de mayor reconocimiento podían aspirar al cargo. La Constitución se modificó para permitir que un experto en jurisprudencia islámica, como Khamenei, pudiera ser designado líder supremo, y posteriormente se le otorgó el título de gran ayatolá o marya.

Una imagen satelital muestra los
Una imagen satelital muestra los daños que sufrió el complejo de Khamenei en el corazón de Teherán (Pleiades Neo (c) Airbus DS 2026/Handout via REUTERS)

Nacido en Mashad en 1939, provenía de una familia clerical y comenzó su formación religiosa desde joven, estudiando en las ciudades santas de Najaf (Irak) y Qom (Irán). Fue discípulo de Khomeini y se destacó como opositor al régimen del sah Mohamed Reza Pahlavi, lo que le llevó a ser encarcelado en varias ocasiones. Tras el triunfo de la Revolución, Khamenei ocupó cargos clave en el nuevo régimen, incluyendo la comandancia de la Guardia Revolucionaria, la diputación y la dirección del Partido República Islámica.

En 1981, sobrevivió a un atentado perpetrado por la organización islamista Muyahidines del Pueblo, que le dejó la mano derecha inmovilizada. Ese mismo año, ganó las elecciones presidenciales y lideró el país durante dos mandatos consecutivos, coincidiendo con los ocho años de guerra entre Irán e Irak. Esta etapa lo consolidó como una de las figuras más cercanas a Khomeini y le permitió fortalecer su posición dentro del régimen.

La designación de Khamenei como líder supremo no estuvo exenta de controversia. Inicialmente, Khomeini había señalado al ayatolá Hosein Alí Montazeri como su sucesor, pero lo descartó tras recibir críticas de su parte, eligiendo finalmente a Khamenei. Por ese motivo, su legitimidad se vio cuestionada en sus primeros años, pero logró consolidar su poder mediante el control de las principales instituciones del Estado y el fortalecimiento de la Guardia Revolucionaria.

Durante su mandato, cinco presidentes han ejercido bajo la autoridad de Khamenei, incluido el recientemente fallecido Ebrahim Raisi. El periodo más tenso se vivió con el presidente reformista Mohamed Jatami, cuyas posturas críticas y aperturistas llevaron al régimen a restringir el acceso de los reformistas tanto al Parlamento como a la presidencia.

Alí Khamenei ocupó el cargo
Alí Khamenei ocupó el cargo de líder supremo desde 1989 (Office of the Iranian Supreme Leader/WANA via REUTERS)

En el ámbito internacional, el liderazgo de Khamenei se ha caracterizado por su postura antinorteamericana y antiisraelí, y bajo su dirección, Irán impulsó el desarrollo de su programa nuclear, lo que provocó la imposición de sanciones internacionales. Además, convirtió a Teherán en el principal promotor del terrorismo internacional: Khamenei tejió una red de influencia regional conocida como el Eje de la Resistencia, apoyando y financiando a grupos extremistas como Hezbollah (Líbano), Hamas (Palestina) y los hutíes de Yemen.

A nivel interno, la represión ha sido una constante en el régimen de Khamenei, quien ha perseguido a opositores y sofocado cualquier intento de levantamiento. El descontento social contra la República Islámica viene en aumento desde 2022 tras el asesinato de Mahsa Amini a manos de la “policía de la moral” por no portar correctamente el velo islámico. Este episodio evidenció la persistencia del malestar social, especialmente entre las mujeres y los jóvenes, frente a las restricciones impuestas por el régimen.

La cuestión sucesoria se ha vuelto aún más compleja tras la muerte de Raisi, quien era considerado el principal candidato a suceder a Khamenei. Ahora, el nombre de Mojtaba Khamenei, hijo del líder supremo, ha surgido como posible aspirante, aunque las divisiones internas entre las distintas facciones del régimen podrían desembocar en un cisma en la cúpula del poder.

El control del ayatolá sobre el Gobierno, el Parlamento y la Guardia Revolucionaria ha sido determinante para mantener la estabilidad del régimen, pero la incertidumbre sobre su sucesión plantea interrogantes sobre el futuro político de Irán, sobre todo en este contexto de creciente tensión que pone en jaque la estabilidad del régimen.

La figura de Khamenei se ha mantenido en el centro del poder iraní durante más de tres décadas, adaptando el régimen a las cambiantes circunstancias regionales e internacionales. Su legado, marcado por el autoritarismo y la consolidación de una red de influencia regional extremista, enfrenta ahora la prueba de la sucesión, un proceso que podría determinar el rumbo de Irán en los próximos años.

Temas Relacionados

Ali KhameneiIránIsraelconflicto Israel-IránÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICAMurió Ali Khamenei

Últimas Noticias

Murió Ali Khamenei, el ideólogo de brutales asesinatos y atentados que comandó el poder real de Irán por más de tres décadas

El líder supremo del régimen de Irán, fue abatido este sábado en los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel en Teherán. La información fue confirmada después de varias horas de incertidumbre sobre su paradero

Murió Ali Khamenei, el ideólogo

Israel confirmó que abatió al ministro de Defensa del régimen iraní y al jefe de la Guardia Revolucionaria

El Ejército confirmó que otros cinco altos funcionarios militares persas fueron abatidos durante los ataques de este sábado

Israel confirmó que abatió al

La cancillería de Honduras expresa preocupación por ataques y tensiones en Medio Oriente

Las autoridades hondureñas han pedido utilizar la diplomacia como vía principal para resolver la crisis regional, al tiempo que orientaron a sus nacionales en países afectados mantenerse en resguardo y seguir instrucciones oficiales

La cancillería de Honduras expresa

Netanyahu dijo que “hay indicios” de que el ayatollah iraní Ali Khamenei habría muerto en los ataques

El primer ministro de Israel aseguró que “el complejo del tirano” fue destruido durante los bombardeos conjuntos de su país y Estados Unidos “en el corazón de Teherán”

Netanyahu dijo que “hay indicios”

Gabriel Ben Tasgal: “El régimen iraní va a caer, si Trump y Netanyahu insisten puede ser pronto”

El periodista y analista especializado en Medio Oriente dialogó con Infobae tras los ataques de EEUU e Israel contra la República Islámica. Consultado sobre una posible respuesta extrema de Teherán, advirtió: “Una escalada nuclear o regional total sería suicida”

Gabriel Ben Tasgal: “El régimen
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ganadores de los Goya 2026:

Ganadores de los Goya 2026: listado completo de todos los premiados

Produce oficializa límites de captura de jurel y bonito para proteger a pescadores artesanales y recursos marino

Susan Sarandon brilla con el Goya de Honor Internacional 2026 con un discurso por la esperanza: “La historia de la humanidad no es solo una historia de crueldad”

Mario Casas retrasa el posado como pareja oficial de Melyssa Pinto y elige a su madre, Heidi Sierra, para la alfombra roja de los Goya 2026

Entre ataques reales y narrativas empresariales sin verificar, se exhiben a nivel global las vulnerabilidades del gobierno en ciberseguridad

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Nagore Aramburu, Mejor Actriz de Reparto en los Premios Goya 2026 por su papel en 'Los Domingos'

'Tardes de soledad', de Albert Serra, Mejor película documental en los Premios Goya 2026

Irán anuncia el lanzamiento de la tercera y cuarta oleadas de ataque contra Israel y bases de EEUU

Álvaro Cervantes, Mejor Actor de Reparto en los Premios Goya 2026 por su papel en 'Sorda'

'Kangding Ray', por su trabajo en 'Sirat', Mejor Música Original en los Premios Goya 2026

ENTRETENIMIENTO

De qué trata ‘Beso de

De qué trata ‘Beso de sirena’: fecha de estreno, tráiler y más sobre el nuevo kdrama de Park Min-young y Wi Ha-joon

Amigo de Brad Pitt acusa a Angelina Jolie de “separar a la familia” tras el cambio de apellido de Maddox

El mensaje de Dolores Fonzi en la alfombra roja de los Goya: “La película da mucho para hablar”

La película “Scream 7″ debuta con USD 60 millones y logra el mejor estreno en 30 años de la saga

Quién es la mexicana con la que se habría casado con Charles Leclerc, piloto de F1