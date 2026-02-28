A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo HOY: partido por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo por Liga 1 2026.

Sporting Cristal se medirá en condición de visitante contra Sport Huancayo hoy, sábado 28 de febrero, en un duelo válido por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El estadio IPD Huancayo será el escenario de una contienda entre dos escuadras que buscan ganar para meterse a la zona alta de la tabla.

El conjunto ‘celeste’ viene de conseguir una agónica clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores luego de superar en la tanda de penales a 2 de Mayo de Paraguay. Pese a terminar 0-0 en el tiempo reglamentario, la ejecución determinante de Cristiano da Silva hizo que el equipo ‘rimense’ se inserte en la siguiente etapa, donde enfrentará a Carabobo FC de Venezuela.

El técnico Paulo Autuori fue noticia en los últimos días por una declaración en la que respaldó a Felipe Vizeu, criticado por su falta de gol y contundencia en ofensiva. Ahora, para este cotejo con Sport Huancayo, el DT brasileño mandará un once mixto pensando en el elenco venezolano.

Tras el 0-0 en los 90 minutos, el partido se definió en los penales, donde los 'celestes' derrotaron 5-4 - Crédito: ESPN.

En el ámbito local, Sporting Cristal se ubica en el sexto lugar con cinco puntos, a cinco de los líderes UTC y Alianza Lima. Eso sí, los ‘bajopontinos’ necesitan retomar la senda ganadora para tentar el Torneo Apertura.

Por otro lado, Sport Huancayo perdió 3-2 en su visita a Los Chankas y generó que se encuentre en el puesto 11 con cuatro unidades. El DT Roberto Mosquera intentará mejorar el funcionamiento de su equipo que solo pudo ganar una vez, cayó dos veces y empató en una.

A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo por Torneo Apertura 2026

El encuentro entre Sporting Cristal y Sport Huancayo está programado para el sábado 28 de febrero en el estadio IPD Huancayo e iniciará a las 11:00 horas en Perú, misma franja horaria de Colombia, Ecuador y Estados Unidos (Miami). En Venezuela y Bolivia, la cita futbolística comenzará a las 12:00 horas.

En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, el inicio está previsto para las 13:00 horas. En México, el enfrentamiento podrá seguirse desde las 10:00 horas, mientras que en España el horario será a las 17:00 horas.

Canal TV del Sporting Cristal vs Sport Huancayo por Torneo Apertura 2026

El Sporting Cristal y Sport Huancayo, correspondiente a la quinta jornada del Torneo Apertura 2026, podrá verse a través de L1 MAX, señal asociada a la Federación Peruana de Fútbol y disponible en los principales operadores de televisión por suscripción del país: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. También estará habilitada la transmisión mediante la plataforma digital, Liga 1 Play, que ofrece acceso bajo suscripción mensual desde S/. 22,99 soles.

Asimismo, el portal web de Infobae Perú ofrecerá una cobertura en vivo del encuentro, con información previa, relato minuto a minuto, reacciones de los protagonistas y todos los detalles sobre el desarrollo del partido.

Anuncio del Sport Huancayo vs Sporting Cristal por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. - créditos: Sport Huancayo

Historial de enfrentamientos

El historial de enfrentamientos entre Sporting Cristal y Sport Huancayo indica que el balance general favorece en gran medida al cuadro ‘celeste’. Y es que en 33 partidos, consiguió el triunfo en 22 ocasiones, perdió en nueve y sacó ocho empates, según data arrojada por LiveFútbol.

El último choque se dio el 30 de julio del año pasado, en el marco de la jornada 3 del Torneo Clausura. El estadio Alberto Gallardo fue testigo de una victoria apabullante para los ‘rimenses’ de 5-0 con los goles de Miguel Araujo, Christofer Gonzales (x2), Irven Ávila y Yoshimar Yotún.

El cuadro 'celeste' aplastó 5-0 en el Gallardo en el regreso de Yoshimar Yotún. (Video: L1MAX)