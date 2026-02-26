Perú Deportes

El surf peruano inicia su temporada con campamento de alto rendimiento rumbo al Surf Fest Pro League

Punta Hermosa será el punto de partida para la nueva generación que buscará su clasificación en el circuito. La campeona mundial es el rostro representativo del campamento

El campamento cuenta con la participación especial de Sofía Mulánovich. - Crédito: Difusión

El surf peruano inauguró su temporada con el inicio de un campamento de alto rendimiento en Punta Hermosa, donde 20 jóvenes provenientes de diferentes regiones del país buscan perfeccionar sus habilidades de cara a una competencia clave: el Surf Fest Pro League.

Este torneo es considerado el evento profesional más relevante a nivel internacional para el surf local y representa un paso fundamental en el proceso de clasificación hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Los organizadores seleccionaron a los participantes en playas emblemáticas como Huanchaco, Lobitos, Máncora y la propia Lima. Durante siete días, los surfistas se concentran en sesiones intensivas de entrenamiento, dinámicas de competencia y actividades orientadas a la formación integral de alto rendimiento. La conducción recae en Martín Passeri, un entrenador con amplia trayectoria en el desarrollo de talentos en Sudamérica, quien guía el proceso formativo junto a otros referentes del surf nacional.

Sofía Mulánovich y la nueva generación de entrenadores

El campamento cuenta con la participación especial de Sofía Mulánovich, campeona mundial, quien comparte su experiencia con los jóvenes talentos. Junto a ella, figuras como Miguel Tudela, Juninho Urcia y Javier Larco también desempeñan roles activos como entrenadores.

Desde 2025, estos deportistas han apostado por la formación de nuevas generaciones en Perú, aportando sus conocimientos para preparar a los representantes del futuro en torneos internacionales.

La presencia de Mulánovich y sus colegas ha generado un ambiente de alta exigencia y motivación. Según los coordinadores, uno de los objetivos principales es descentralizar la captación de talentos y fortalecer las bases del surf competitivo desde edades tempranas. Esto ha permitido que regiones del norte peruano, tradicionalmente menos visibilizadas, aporten surfistas que hoy acceden a la élite del alto rendimiento.

Promesas y logros recientes

Entre los jóvenes seleccionados para este proceso destacan nombres que ya suman títulos y posiciones de privilegio en el circuito internacional. Catalina Zariquiey, medalla de plata en el Mundial Junior ISA y quinta en el ranking Mundial Junior WSL, encabeza la lista.

También sobresalen Aissa Chuman y Kailani Vincensini, campeones Sub-14 ALAS 2025, y Alejandro Bernales, campeón Sub-18 ALAS 2025.

Los nuevos talentos afrontan la exigencia de medirse con rivales internacionales de primer nivel, lo que representa una oportunidad para consolidar sus carreras dentro del circuito profesional del surf.

Surf Fest Pro League: Miraflores como epicentro

Luego de la concentración, los atletas se preparan para competir en el Surf Fest Pro League, que se celebrará del 5 al 8 de marzo en las playas de Miraflores. El campeonato reunirá a 150 surfistas de 12 países, distribuidos en categorías Sub-14, Sub-16, Sub-18, longboard y shortboard, tanto en femenino como en masculino. La cita permitirá que los nuevos valores compartan escenario con referentes como Mafer Reyes, ‘Piccolo’ Clemente y Vania Torres.

Este evento consolida a Perú como sede imprescindible para el surf continental, reafirmando un crecimiento sostenido y la presencia del país en el circuito profesional latinoamericano. La apuesta por el desarrollo de base y la proyección internacional marcan el inicio de una temporada que será clave en el camino hacia Lima 2027.

