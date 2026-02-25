Arquímedes Figuera resalta la jerarquía de Alianza Lima en la previa del duelo con UTC: “No nos podemos confiar de su mal momento”

Arquímedes Figuera, jugador de UTC, compartió su punto de vista acerca del momento de Alianza Lima. Crédito: Entre Bolas.

UTC de Cajamarca es la gran sorpresa en la incipiente temporada de la Liga 1 2026. El elenco a cargo de Carlos Bustos se mantiene invicto y está instalado en lo más alto de la tabla del Torneo Clausura, junto a Alianza Lima. Ambas entidades con diez unidades. La próxima fecha del torneo peruano enfrenta al ‘gavilán’ y a los ‘blanquiazules’. Arquímedes Figuera, volante del cuadro cajamarquino, subrayó el trabajo de los suyos y se refirió al presente de los capitalinos.

El centrocampista de 36 años llegó a Lima —en Perú no hay vuelos directos entre regiones— tras el empate sobre la hora de UTC en Tarma. El marcador en el Estadio Unión Tarma exhibió 2-0 a favor de los locales hasta los 89′, pero los de Bustos igualaron en el final. Para el exvolante de Universitario, este nivel del ‘gavilán’ “debe seguir mejorando”, explicó a ‘Entre Bolas’.

Para el nacido en Cumaná, la posición y el arranque de UTC no representa una “sorpresa”, dado que bajo su criterio solo es el reflejo del trabajo en los entrenamientos. “Estamos peleando la punta porque nos lo hemos ganado, nadie nos ha regalado nada”, sumó el ex seleccionado nacional de Venezuela.

UTC y ADT igualaron a dos en Tarma. Crédito: X Liga 1.

El próximo duelo del conjunto dirigido por Carlos Bustos le depara un reto mayúsculo. En el Estadio Héroes de San Ramón, recibirán a Alianza Lima. El cuadro a cargo de Pablo Guede registra tres victorias y un empate en el torneo, pero no ha mostrado un rendimiento que deje contento a sus seguidores.

“Es un equipo con historia, pero nosotros también vamos a marcar la nuestra”, aseguró Figuera, el ancla del UTC líder de la Liga 1. “Tienen jerarquía”, añadió con precisión. Paolo Guerrero y Luis Advíncula, por mencionar algunos. “No nos podemos confiar en el mal momento que ellos vienen viviendo”, sentenció el volante ‘llanero’.

EL buen paso de UTC

El arranque de UTC de Cajamarca en la Liga 1 2026 es una de las grandes sorpresas del campeonato. Bajo la dirección estratégica de Carlos Bustos, el ‘gavilán del norte’ demuestra solidez y eficacia en cada jornada. Su debut fue impecable: un triunfo por 2-0 frente a Atlético Grau gracias a las anotaciones de Marcos Lliuya y Adolfo Muñoz.

La racha positiva continuó en Moquegua. Allí, el equipo dio una muestra de carácter al remontar el marcador. Un autogol de Lojas, sumado a los tantos de Junior Huerto y Marlon de Jesús, selló una victoria vital como visitante. De regreso a casa, el plantel ratificó su buen momento tras vencer por la mínima diferencia al favorito Cusco FC, nuevamente con gol del delantero ecuatoriano De Jesús.

UTC, el líder del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Instagram UTC.

En su última presentación, los cajamarquinos rescataron un valioso empate en la altura de Tarma frente a ADT. Bruno Duarte y Michel Rasmussen aseguraron la paridad, resultado que mantiene al equipo en condición de invicto.

Alianza Lima vs UTC: partido por la punta de la Liga 1

Alianza Lima y UTC se enfrentarán el sábado 28 de febrero en el Estadio Héroes de San Ramón, en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El partido comenzará a las 13:15 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Para los seguidores en Venezuela, Bolivia y Miami, el inicio será a las 14:15 horas, y en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, a las 15:15 horas.

El encuentro será transmitido por L1 Max, canal especializado en fútbol nacional disponible en Claro, Best Cable, DirecTV, Win y Movistar TV, lo que facilita el acceso a la señal en distintas plataformas de televisión por suscripción. De esta manera, los seguidores pueden elegir el servicio que mejor se adapte a sus preferencias.

Alianza Lima visitará a UTC en Cajamarca por la Liga 1 2026.

Para quienes prefieren dispositivos electrónicos, la aplicación Liga 1 Play ofrece la posibilidad de ver el partido desde celulares o computadoras. Los usuarios de Movistar también pueden acceder a la transmisión a través de Movistar Play, desde cualquier lugar y equipo compatible.

Además, Infobae Perú brindará cobertura digital con análisis previos, actualizaciones minuto a minuto y los momentos más relevantes del partido. Así, los hinchas podrán mantenerse informados sobre el desarrollo del encuentro, incluso sin acceso a la televisión, utilizando la cobertura en tiempo real de medios digitales.