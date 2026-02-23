Perú Deportes

El balance de Facundo Morando del Sudamericano de Clubes 2026: “Es difícil competir contra presupuestos de más de 5 millones”

El técnico de Alianza Lima hizo un análisis del torneo y puso el foco en la brecha económica con los clubes brasileños, cuya mayor inversión termina marcando diferencias en el certamen continental

Guardar
El técnico de Alianza Lima hizo un análisis del torneo y puso el foco en la brecha económica con los clubes brasileños. (Video: Latina)

Alianza Lima cerró su participación en el Sudamericano de Clubes 2026 con la medalla de bronce y la sensación de haber dado un paso adelante en su proceso competitivo. El equipo ‘íntimo’ finalizó en el tercer lugar del certamen internacional tras imponerse por 3-1 a San Martín en el duelo por el podio, luego de haber caído en semifinales frente a Sesi de Brasil, escuadra que terminaría levantando el trofeo.

Más allá del resultado final, el torneo representó una experiencia de alto nivel para el plantel dirigido por Facundo Morando, quien valoró el recorrido y el crecimiento mostrado por su plantel ante rivales de jerarquía continental. En diálogo con Latina, el entrenador destacó que el campeonato terminó siendo beneficioso para las ‘íntimas’ por la calidad de los oponentes que tuvo que enfrentar.

“Por el formato del torneo, nosotros salimos favorecidos, porque tuvimos en la zona un rival duro como San Martín y después tuvimos en la semifinal un rival duro como Sesi. Entonces, eso hace crecer al equipo. Tanto el Mundial como este torneo, sabíamos que para nosotros todos los partidos que podamos jugar en el más alto nivel nos iban a favorecer para después seguir pensando en la liga. Así que creo que en ese sentido fue un buen torneo, fue una ganancia”, señaló el DT.

El técnico remarcó que competir ante equipos de máxima exigencia acelera los procesos de evolución colectiva. Cada partido, especialmente frente a potencias regionales, obligó al grupo a elevar su rendimiento y a sostener un estándar más alto de juego, algo que, según su visión, será clave cuando el equipo vuelva a enfocarse en la Liga Peruana.

Facundo Morando compartió su balance
Facundo Morando compartió su balance personal del Sudamericano de Clubes 2026. Crédito: LPV

La brecha económica con Brasil

Facundo Morando también fue autocrítico y realista al analizar el contexto en el que se desarrolla el Sudamericano de Clubes. La diferencia presupuestal con los clubes brasileños fue uno de los puntos centrales de su reflexión. “La realidad es que es difícil competir contra presupuestos de más de cinco millones de dólares, presupuestos muy altos”, apuntó.

El mensaje del entrenador apunta a una necesidad estructural: fortalecer la liga local y elevar la inversión para reducir distancias con las potencias sudamericanas. Aun así, destacó que, pese a las diferencias económicas, los clubes peruanos lograron competir con dignidad y carácter. “Creo que este es el camino y la Liga Peruana tiene que apuntar a generar más equipos de este nivel para poder competir contra estos monstruos que realmente lo hacen muy bien”, expresó.

Alianza Lima perdió la semifinal
Alianza Lima perdió la semifinal ante Sesi. Crédito: CSV

El respaldo del público y un llamado a la reflexión

Otro aspecto que Facundo Morando quiso subrayar fue el comportamiento de la afición en el Polideportivo Lucha Fuentes a lo largo de la competencia continental. El técnico argentino agradeció el apoyo recibido y aprovechó para enviar un mensaje claro sobre el rol del público.

“Felicitar al público de Perú, felicitar al público de Alianza. Hay que entender, como ya lo manifesté hace un tiempo atrás, que la violencia psicológica sobre las jugadoras o sobre los entrenadores, no tiene ningún sentido. Hay que apoyar a estas chicas y hay que disfrutar del deporte y del espectáculo”, manifestó.

Con el tercer lugar asegurado y una experiencia enriquecedora en el plano internacional, Alianza Lima cierra el Sudamericano con aprendizajes valiosos. El bronce no solo representa un logro deportivo, sino también una señal de que el proyecto avanza, aunque consciente de que el desafío de competir con las grandes potencias del continente exige inversión, continuidad y respaldo sostenido.

Temas Relacionados

Facundo MorandoAlianza Lima VóleySudamericano de Clubes de Vóleyperu-deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, domingo 22 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada dominical está repleta de varios compromisos en las diversas ligas europeas, además de las de América, con la posible participación de jugadores peruanos en el exterior

Partidos de hoy, domingo 22

Tabla final del Sudamericano de Clubes 2026: así quedó la clasificación general con Alianza Lima en el podio

El certamen continental dejó como campeón a Sesi y confirmó el dominio brasileño, mientras que los tres clubes peruanos lograron figurar en el top 5

Tabla final del Sudamericano de

La inesperada sequía de Mohamed Salah en Premier League: duro momento del delantero no preocupa a Egipto de cara al Mundial 2026

La gran figura egipcia atraviesa un inusual silencio goleador en Inglaterra y su futuro en el Liverpool empieza a generar debate

La inesperada sequía de Mohamed

La fortificada selección de Senegal: el campeón de África valorizado en más de 400 millones que enfrentará Perú

La ‘blanquirroja’ enfrentará al actual monarca africano en el debut de Mano Menezes. Conoce a fondo al poderoso plantel senegalés, liderado por su gran referente, Sadio Mané

La fortificada selección de Senegal:

Sesi campeón del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: resumen del triunfo 3-0 ante Osasco en la final

Bajo todo pronóstico, el cuadro ‘rojinegro’ superó al favorito de la final y consiguió su primer título sudamericano. Memorable torneo con Dani Lins como principal figura

Sesi campeón del Sudamericano de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Hernando de Soto será el

Hernando de Soto será el premier de José María Balcázar: confirman que el gabinete ministerial jurará este martes 24

Fernando Olivera: perfil y hoja de vida del candidato del partido Frente de la Esperanza para las elecciones 2026

Revelan que José Balcázar acudió al penal de Barbadillo para visitar a Pedro Castillo antes de asumir la Presidencia

Carlos Álvarez: perfil y hoja de vida del candidato del partido País Para Todos para las elecciones 2026

Designan a José Luis Torrico Huerta como nuevo secretario general del despacho presidencial

ENTRETENIMIENTO

Valentino reaparece con nuevo look

Valentino reaparece con nuevo look y responde aclaración de Gino Assereto sobre supuesto romance: “soy la negada del Perú”

Monserrat Seminario responde a Melcochita tras anuncio de divorcio y lo acusa de dejarse influenciar por ‘manganzones’

Melcochita revela el lado más humano y generoso de Willie Colón: “Era liberal, bonachón y un genio para la salsa”

Melcochita le pedirá el divorcio a Monserrat Seminario tras 17 años juntos: “Ya no hay amor”

Melissa Klug viajó al Vaticano y visitó la recién inaugurada estatua de Santa Rosa Lima

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 22

Partidos de hoy, domingo 22 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Tabla final del Sudamericano de Clubes 2026: así quedó la clasificación general con Alianza Lima en el podio

La inesperada sequía de Mohamed Salah en Premier League: duro momento del delantero no preocupa a Egipto de cara al Mundial 2026

La fortificada selección de Senegal: el campeón de África valorizado en más de 400 millones que enfrentará Perú

Sesi campeón del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: resumen del triunfo 3-0 ante Osasco en la final