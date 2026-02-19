Tifanny Abreu llegó a Lima pese a su exclusión del Sudamericano de Clubes: Antonio Rizola e hinchas la recibieron con calidez

La voleibolista trans brasileña está presente en el Polideportivo Lucha Fuentes pese a ser impedida de jugar. (Video: Latina)

Pese a ser impedida de jugar el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, Tifanny Abreu viajó a Lima con el resto del plantel de Osasco São Cristovão Saúde. La ausencia de la autorización de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) impidió que la reconocida voleibolista brasileña pudiera disputar el torneo, pero su llegada demuestra que seguirá apoyando al equipo desde fuera de la cancha.

Aunque no podrá sumar puntos ni disputar los partidos, Abreu asume hoy un rol de soporte externo, brindando acompañamiento, motivación y respaldo a sus compañeras durante los intensos encuentros de este certamen internacional. Su presencia se ha convertido en un símbolo de resiliencia y compromiso, reforzando la moral del plantel brasileño en la búsqueda del título continental.

A pesar de su exclusión del torneo, la jugadora brasileña trans fue recibida con cálida emoción por los hinchas peruanos que acudieron al Polideportivo Lucha Fuentes. Fans de todas las edades se acercaron para tomarse fotos con ella, pedir autógrafos y expresarle su apoyo, destacando la admiración que genera tanto dentro como fuera de la cancha.

El recibimiento también contó con un gesto significativo por parte de Antonio Rizola, técnico de la selección peruana de voleibol, quien protagonizó un tierno abrazo con Tifanny Abreu en la previa del debut de Osasco en el Sudamericano de Clubes. La interacción con el DT subrayó la importancia del respeto y la inclusión en el deporte, destacando que, aunque la opuesta de 41 años no pueda jugar, su presencia es valorada y celebrada por la comunidad voleibolística.

El entrenador brasileño recibió a la voleibolista de Osasco con alegría. (Video: Latina)

¿Por qué Tifanny Abreu no puede jugar el Sudamericano?

La exclusión de Tifanny Abreu del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se debe a que no llegó a tiempo la autorización requerida por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) para su participación en el torneo en Lima.

De acuerdo con la normativa vigente del ente rector del voleibol mundial, las atletas trans deben cumplir con un proceso de elegibilidad que incluye la revisión y validación de documentación específica antes de competir en certámenes internacionales oficiales. En este caso, el trámite no fue aprobado dentro de los plazos establecidos, lo que impidió su inscripción definitiva en la lista habilitada para disputar el campeonato en Lima.

La situación no responde a una sanción disciplinaria ni a una decisión técnica del club, sino a un procedimiento administrativo-reglamentario que no se logró resolverse antes del inicio del torneo. Por ese motivo, aunque viajó con el plantel de Osasco, Abreu no puede ser alineada en los partidos del certamen continental.

Tifanny Abreu compartiendo con hinchas peruanos en el Polideportivo Lucha Fuentes. Crédito: Captura

Osasco busca su quinto título sudamericano

El equipo brasileño, que participa en el certamen con grandes expectativas, lucha por sumar su quinto título sudamericano en la historia del club. Los partidos se presentan como desafíos clave para Osasco, que compite frente a clubes destacados de la región, incluidos Alianza Lima, Regatas Lima y Universidad San Martín de Perú, así como otros equipos de Brasil y Sudamérica.

La combinación de experiencia, juventud y motivación del plantel, sumada al respaldo de Abreu desde fuera, refuerza las aspiraciones del club de levantar nuevamente el trofeo continental. Aunque no contará con una de sus principales figuras, el elenco dirigido por Luizomar de Moura mantiene el cartel de favorito en esta edición de la competencia.

De todas formas, la opuesta brasileña cumple un papel de motivadora y referente para sus compañeras, observando los partidos, ofreciendo consejos y acompañando el desarrollo del equipo durante cada encuentro. Su experiencia y trayectoria, que incluyen temporadas destacadas en Brasil y visibilidad internacional, aportan un soporte emocional que complementa la estrategia deportiva de Osasco.