Perú Deportes

Tifanny Abreu llegó a Lima pese a su exclusión del Sudamericano de Clubes: Antonio Rizola e hinchas la recibieron con calidez

Impedida de competir por un trámite pendiente ante la FIVB, la voleibolista trans se hizo presente en Lima junto Osasco y encontró el apoyo del público peruano y un significativo gesto del entrenador

Guardar
La voleibolista trans brasileña está presente en el Polideportivo Lucha Fuentes pese a ser impedida de jugar. (Video: Latina)

Pese a ser impedida de jugar el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, Tifanny Abreu viajó a Lima con el resto del plantel de Osasco São Cristovão Saúde. La ausencia de la autorización de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) impidió que la reconocida voleibolista brasileña pudiera disputar el torneo, pero su llegada demuestra que seguirá apoyando al equipo desde fuera de la cancha.

Aunque no podrá sumar puntos ni disputar los partidos, Abreu asume hoy un rol de soporte externo, brindando acompañamiento, motivación y respaldo a sus compañeras durante los intensos encuentros de este certamen internacional. Su presencia se ha convertido en un símbolo de resiliencia y compromiso, reforzando la moral del plantel brasileño en la búsqueda del título continental.

A pesar de su exclusión del torneo, la jugadora brasileña trans fue recibida con cálida emoción por los hinchas peruanos que acudieron al Polideportivo Lucha Fuentes. Fans de todas las edades se acercaron para tomarse fotos con ella, pedir autógrafos y expresarle su apoyo, destacando la admiración que genera tanto dentro como fuera de la cancha.

El recibimiento también contó con un gesto significativo por parte de Antonio Rizola, técnico de la selección peruana de voleibol, quien protagonizó un tierno abrazo con Tifanny Abreu en la previa del debut de Osasco en el Sudamericano de Clubes. La interacción con el DT subrayó la importancia del respeto y la inclusión en el deporte, destacando que, aunque la opuesta de 41 años no pueda jugar, su presencia es valorada y celebrada por la comunidad voleibolística.

El entrenador brasileño recibió a la voleibolista de Osasco con alegría. (Video: Latina)

¿Por qué Tifanny Abreu no puede jugar el Sudamericano?

La exclusión de Tifanny Abreu del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se debe a que no llegó a tiempo la autorización requerida por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) para su participación en el torneo en Lima.

De acuerdo con la normativa vigente del ente rector del voleibol mundial, las atletas trans deben cumplir con un proceso de elegibilidad que incluye la revisión y validación de documentación específica antes de competir en certámenes internacionales oficiales. En este caso, el trámite no fue aprobado dentro de los plazos establecidos, lo que impidió su inscripción definitiva en la lista habilitada para disputar el campeonato en Lima.

La situación no responde a una sanción disciplinaria ni a una decisión técnica del club, sino a un procedimiento administrativo-reglamentario que no se logró resolverse antes del inicio del torneo. Por ese motivo, aunque viajó con el plantel de Osasco, Abreu no puede ser alineada en los partidos del certamen continental.

Tifanny Abreu compartiendo con hinchas
Tifanny Abreu compartiendo con hinchas peruanos en el Polideportivo Lucha Fuentes. Crédito: Captura

Osasco busca su quinto título sudamericano

El equipo brasileño, que participa en el certamen con grandes expectativas, lucha por sumar su quinto título sudamericano en la historia del club. Los partidos se presentan como desafíos clave para Osasco, que compite frente a clubes destacados de la región, incluidos Alianza Lima, Regatas Lima y Universidad San Martín de Perú, así como otros equipos de Brasil y Sudamérica.

La combinación de experiencia, juventud y motivación del plantel, sumada al respaldo de Abreu desde fuera, refuerza las aspiraciones del club de levantar nuevamente el trofeo continental. Aunque no contará con una de sus principales figuras, el elenco dirigido por Luizomar de Moura mantiene el cartel de favorito en esta edición de la competencia.

De todas formas, la opuesta brasileña cumple un papel de motivadora y referente para sus compañeras, observando los partidos, ofreciendo consejos y acompañando el desarrollo del equipo durante cada encuentro. Su experiencia y trayectoria, que incluyen temporadas destacadas en Brasil y visibilidad internacional, aportan un soporte emocional que complementa la estrategia deportiva de Osasco.

Temas Relacionados

Tifanny AbreuSudamericano de Clubes de VóleyAntonio Rizolaperu-deportes

Más Noticias

FC Cajamarca con su primera baja sensible en la Liga 1 2026: Jonathan Medina presenta lesión que lo mantendrá al margen por varios meses

El club ha comunicado que el arquero titular pasó por una intervención quirúrgica luego de una fractura en la mano derecha. El tiempo estimado de recuperación no es exacto

FC Cajamarca con su primera

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las ‘íntimas’ y las ‘santas’ se enfrentan en un duelo clave por el Grupo A de la competencia continental. Revisa los detalles y sigue las incidencias en directo

Alianza Lima vs San Martín

Técnico de FC Cajamarca negó conflicto de intereses por el doble rol ejercido de Hernán Barcos: “Fue importante para traer buenos jugadores”

Carlos Silvestri ha querido hacer hincapié en el ‘Pirata’ y en su forma de contribuir al crecimiento de la emergente institución. Un hecho que, para muchos, hace ruido y genera miradas inquisitivas

Técnico de FC Cajamarca negó

Programación de la fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canal del debut de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Las ‘blanquiazules’ tendrán su segunda presentación ante las ‘santas’ este jueves 19 de febrero y definirá su pase a las semifinales de la competición. Conoce los duelos de la segunda jornada

Programación de la fecha 2

Gustavo Álvarez asoma como opción en Alianza Lima para reemplazar a Pablo Guede: “Es alta posibilidad, pero no lo maneja el área deportiva”

Miembros de la alta directiva ‘blanquiazul’ pretenden un cambio de mando y el extécnico de Universidad de Chile, que sonó para la selección peruana, es una alternativa

Gustavo Álvarez asoma como opción
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José María Balcázar EN VIVO

José María Balcázar EN VIVO en su primer día como presidente del Perú: actividades del mandatario elegido por el Congreso

Alianza para el Progreso, la bancada detrás del triunfo de José María Balcázar como presidente del Perú

Dina Boluarte deberá reembolsar los gastos asumidos por el Estado si al término de los procesos se determina su responsabilidad

José María Balcázar y la vez que reconoció haber entregado el CV de su nuera a Jaime Villanueva

José María Balcázar fue abogado de un condenado a cadena perpetua por violación a menor de edad

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina responde con ironía

Magaly Medina responde con ironía a las burlas de Tilsa Lozano y Phillip Butters por su rating: “A mí no me den por muerta”

Macarena Vélez responde a Janet Barboza en vivo por comentarios sobre pensión de Juan Ichazo: “No hables sin saber”

Melcochita asegura que no ha conversado con Monserrat Seminario desde que le pidió perdón: “Tengo que pensar todo”

Los Mirlos se encontraron con Juanes en Premio Lo Nuestro 2026: “Es un honor, maestro”

Imitador de Gustavo Cerati de ‘Yo Soy’ sorprende con su impecable parecido: “Era imitarlo, no resucitarlo”

DEPORTES

FC Cajamarca con su primera

FC Cajamarca con su primera baja sensible en la Liga 1 2026: Jonathan Medina presenta lesión que lo mantendrá al margen por varios meses

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Técnico de FC Cajamarca negó conflicto de intereses por el doble rol ejercido de Hernán Barcos: “Fue importante para traer buenos jugadores”

Programación de la fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canal del debut de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Gustavo Álvarez asoma como opción en Alianza Lima para reemplazar a Pablo Guede: “Es alta posibilidad, pero no lo maneja el área deportiva”