Voleibolista trans de Osasco queda fuera del Sudamericano de Clubes en Lima al no llegar a tiempo la autorización de la FIVB

Tifanny Abreu ha sido reconocida como máxima anotadora de la Superliga Brasileña (2020/2021), ostenta el récord histórico de puntos en un partido de Superliga (39 puntos), fue integrante del Equipo Ideal de la Superliga y obtuvo Premio Triumph de Outsports (2021). Crédito: Instagram Tiffany Abreu.

Tiffany Abreu marcó un antes y un después en el deporte brasileño. En 2012, dejó el voleibol masculino para iniciar su cambio de género e integrarse a la rama femenina. Tifanny debutó oficialmente en la Superliga Femenina de Brasil el 10 de diciembre de 2017. La Federación Internacional de Vóley (FIVB) permite que cada organismo rector local decida este procedimiento; no obstante, el ente máximo del deporte de la net alta debe abrir un proceso de admisión para su presencia en competencias internacionales.

Osasco, su club actual, elevó al Comité de Elegibilidad de Género de la FIVB la solicitud para que Abreu pueda ser parte de la delegación que rinda en el Mundial de Clubes 2025 que tuvo lugar en Sao Paulo. Es decir, desde noviembre pasado, las autoridades aún no han dirimido sobre si cumple con los requisitos para competir internacionalmente.

Esta dilatación de la respuesta también ha generado que la deportista quede fuera del Campeonato Sudamericano de Clubes 2026 que tendrá lugar en Lima. Pese a que Tiffany no está habilitada para jugar junto a sus compañeras en el Polideportivo de Villa El Salvador, el comando técnico de Luizomar de Souza resolvió que debía acompañar al plantel durante la justa en la capital peruana.

Tiffany Abreu se ha coronado en la Superliga Brasileña (2024/2025), Supercopa Brasileña (2025), Campeonato Paulista (2021 y 2024) y Copa São Paulo (2024 y 2025). Crédito: Instagram Tiffany Abreu.

En diciembre pasado, el adiestrador brasileño se refirió a la situación de su dirigida. “Es una situación entre ella y la Federación Internacional. Para mí, Tiffany es más que un simple deporte. Todo lo que nos ha enseñado, todo lo que vive a diario... Es una chica maravillosa que entendió la situación y lo está haciendo de maravilla”, dijo el entrenador que se colgó la medalla de bronce en el Mundial de Clubes 2025.

Los requisitos del trámite en curso

La participación de Tifanny Abreu en torneos internacionales depende del estricto reglamento del Comité de Elegibilidad de Género de la FIVB. Bajo esta normativa, la elegibilidad se basa primero en el sexo asignado al nacer. Para competir en la categoría femenina, la atleta debe presentar una solicitud formal que incluya informes médicos, fisiológicos y deportivos detallados. Un comité de expertos analiza estos datos para confirmar que la jugadora no obtiene una ventaja competitiva injusta sobre sus rivales.

Actualmente, el trámite de la deportista de Osasco permanece en curso, pero el proceso sufre una dilatación constante desde noviembre de 2025. Esta demora administrativa impidió su presencia en el Mundial de Clubes y, más recientemente, la dejó fuera del Campeonato Sudamericano de Clubes 2026.

Apartado de regulaciones deportivas del reglamento de la FIVB. Crédito: FIVB.

En materia de salud, Abreu mantiene niveles de testosterona muy por debajo de los límites que exige el Comité Olímpico Internacional. Su tratamiento hormonal de largo plazo y su historial clínico demuestran una nivelación fisiológica adecuada para el deporte de alto rendimiento. Pese a contar con el respaldo de la federación brasileña y sus títulos locales, Tifanny aún espera el visto bueno definitivo de la FIVB para representar a su equipo en la arena internacional.

Osasco en el Campeonato Sudamericano

El Osasco de Brasil iniciará su camino en el Campeonato Sudamericano de Clubes este miércoles 18 de febrero. El equipo brasileño medirá fuerzas ante el Club Olympic de Bolivia en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Este duelo, válido por el Grupo B, está pactado para las 14:45 horas y representa el estreno de una de las escuadras favoritas para alcanzar el título continental.

La afición peruana podrá seguir cada detalle de este compromiso a través de la señal de Latina TV. El conjunto de Osasco llega a Lima con el objetivo de conquistar el trofeo que hoy ostenta el Dentil Praia Clube. A pesar de la ausencia de Tifanny Abreu, el plantel cuenta con figuras de jerarquía para asegurar sus primeros puntos en el certamen.