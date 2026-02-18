A qué hora juega Regatas Lima vs Club Uviv HOY: partido por fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

A qué hora juega Regatas Lima vs Club Uviv por Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. - créditos: Regatas Lima

Regatas Lima se medirá ante Club Uviv de Ecuador hoy, miércoles 18 de febrero, en un duelo válido por la primera jornada del grupo C del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador será el escenario de una contienda que marcará el debut de las chorrillanas en el certamen, soñando con llegar al Mundial este año.

El conjunto ‘celeste’ atraviesa un presente irregular en el campeonato local al acumular tres derrotas en sus últimos cuatro partidos. Universitario de Deportes, Alianza Lima y Géminis se impusieron en los cotejos con contundencia, lo cual lo deja en evidencia. Aunque le ganó el pasado fin de semana a Deportivo SOAN.

La armadora argentina revela la mentalidad del equipo y los objetivos antes del inicio del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. (Video: La Cátedra Deportes)

De todos modos, existe optimismo en Regatas Lima, que sumó como refuerzo a la receptora Nicole Abreu. El técnico Horacio Bastit afirmó lo siguiente: “Este club está acostumbrado a competir a nivel internacional y a asumir grandes retos. Vamos a dejarlo todo en cada partido, en cada punto y en cada set. Venimos a representar al Perú con orgullo y carácter”.

Formato del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

La organización del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 ha definido una estructura competitiva particular para su edición actual. Nueve equipos se reparten en tres grupos conformados, cada uno, por tres integrantes.

En la fase de grupos, el avance hacia la etapa decisiva presenta una dinámica precisa: los líderes de cada llave y el mejor segundo lugar accederán a las semifinales. Esta selección garantiza que solo los conjuntos de mayor rendimiento mantengan sus aspiraciones en el certamen.

Una vez en semifinales, los duelos definirán a los dos equipos que disputarán la final. El resultado de este partido consagrará al monarca del certamen. Eso no es todo, ya que el torneo ofrece otro incentivo clave: los dos primeros lugares obtendrán una plaza para el Mundial de Clubes de Vóley 2026. Así, la competencia regional se convierte en la puerta de acceso al escenario internacional para los clubes más destacados.

A qué hora juegan Regatas Lima vs Club Uviv

El duelo de ida entre Regatas Lima y Club Uviv, correspondiente a la primera fecha del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, está programado para las 19:30 horas en los territorios de Perú, misma franja horaria de Ecuador, Colombia y en Estados Unidos (Miami). En Venezuela y Bolivia, el inicio del partido será a las 20:30 horas.

Para los aficionados en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile, el encuentro comenzará a las 21:30 horas. En México, el horario de inicio será a las 18:30 horas, mientras que en España el compromiso se disputará a la 01:00 horas de la madrugada del jueves 19 de febrero.

Anuncio del Regatas Lima vs Club Uviv Vóley por Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. - créditos: Regatas Lima

Canal TV del Regatas Lima vs Club Uviv

El Regatas Lima vs Club Uviv se jugará el miércoles 18 de febrero en el Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador. La transmisión estará a cargo de Latina, a través de los canales 2 y 702, así como mediante su sitio web y aplicación disponible en smartphones y tablets. La Confederación Sudamericana de Vóley también ofrecerá la cobertura del partido en su plataforma digital.

Por su parte, Infobae Perú brindará información en tiempo real, con contenido previo al duelo, actualización minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y todos los detalles relevantes del compromiso.

Fixture de Regatas Lima en Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Regatas Lima ya conoce el calendario que deberá enfrentar en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 y donde intentará dar el golpe sobre la mesa para avanzar a la siguiente etapa.

Regatas Lima (PER) vs Club Uviv (ECU) (19:30 horas / miércoles 18 de febrero / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes)

Sesi Vôlei Bauru (BRA) vs Regatas Lima (PER) (17:00 horas / 20 de febrero / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes)