A qué hora juega Alianza Lima vs Banco República: partido por fecha 1 del Grupo A del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Alianza Lima enfrenta al Club Banco República por la primera fecha del Grupo A del Campeonato Sudamericano de Clubes. - Crédito: Difusión

Es el escenario ideal que tanto le gusta a Alianza Lima para trascender. Habrá, eso sí, un factor más que positivo: la localía en Perú que permitirá la presencia de un público netamente ‘blanquiazul’ en el debut contra el Club Banco República de Uruguay por la primera fecha del Grupo A del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

De acuerdo con la programación oficial, el encuentro se desarrollará este miércoles 18 de febrero a partir de las 17:00 horas locales bajo la señal de transmisión de Latina Televisión. De igual manera, la website Infobae Perú se encargará de la difusión de momentos claves mediante una cobertura digital.

El Sudamericano de Clubes Femenino de Vóley 2026 se jugará en Lima. - Crédito: Composición Infobae

Alianza Lima llega de dulce a su estreno en el escaparate internacional. Está recuperando cierto terreno perdido en la Liga Peruana de Vóley 2025/26 y es uno de los principales animadores de la nueva edición del Campeonato Sudamericano considerando que hace cerca de un año quedó subcampeón con un rendimiento superlativo.

El técnico Facundo Morando confía que realizarán un papel más que decoroso: “Tenemos altísimas expectativas para este Sudamericano de Clubes. Queremos que la gente disfrute de un vóley de alto nivel, que puedan ver a jugadoras olímpicas y mundialistas".

No habrá mayores misterios en la composición de la escuadra ‘íntima’. Todas las puntuales llegan en correcto nivel, sobre todo Clarivett Yllescas, quien está preparada para hacer su reaparición después de un tiempo alejada de los campos por lesión

El Club Banco República (URU) dice presente en el Campeonato Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 por haberse quedado con el boleto de clasificación tras llevarse por delante al Centro Desarrollo Voleibol (3-2) en la final de la Liga Uruguaya de Vóley. En aquel lance hubo una importante desventaja de dos parcelas, pero afloró el carácter para establecer la remontada.

Club Banco República es el representante de Uruguay en el Campeonato Sudamericano de Clubes. - Crédito: Difusión

“Veo un plantel unido y con mucha hambre de ir a buscar lo mejor en el Sudamericano”, declaró Karina Cardozo a la Federación Uruguay de Vóley añadiendo que “estar rodeada del primer nivel del voleibol y ser parte de todo es increíble. Somos conscientes de que el nivel es altísimo y que vamos a enfrentar a jugadores que entrenan y viven de esto; pero el objetivo es aprovechar al máximo esta experiencia”.

El entrenador del CBRV, Guillermo Williman, contará con gran parte de su plantel, en el que destacan Florencia Abelenda (central), Florencia Mastroianni (central), Agustina De Pró (líbero) y Agustina Barreiro (punta), pero adolecerá las ausencias de sus baluartes Fabiana Gómez y Lucía Guigou.

A qué hora juega Alianza Lima vs Banco República por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El cotejo internacional, a disputarse en el Polideportivo Lucha Fuentes, arrancará a las 17:00 horas de Perú / 19:00 horas de Uruguay. Entretanto las acciones se darán de la siguiente manera en estos países: 16:00 horas en México, 17:00 horas en Colombia y Ecuador, 19:00 horas en Argentina, Brasil y Chile.

Dónde ver Alianza Lima vs Banco República por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

La transmisión del encuentro inaugural de Alianza Lima, correspondiente a la primera jornada del Grupo A, estará a cargo de Latina Televisión, medio televisivo que posee los derechos exclusivos para difundir todos los compromisos del bloque aliancista en el Campeonato Sudamericano de Clubes 2026.