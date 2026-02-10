Perú Deportes

Alineaciones de Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: posibles titulares en Matute para vuelta de la Copa Libertadores 2026

El equipo de Pablo Guede afronta el desafío de superar la desventaja frente a un conjunto paraguayo que llega con plantel completo y la misión de mantener su ventaja

Alineaciones del Alianza Lima vs
Alineaciones del Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026.

Hoy, miércoles 11 de febrero, Alianza Lima recibirá a 2 de Mayo en el estadio Alejandro Villanueva para disputar el partido de vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro definirá qué equipo avanzará a la fase 2 del torneo y enfrentará a Sporting Cristal como próximo rival. Conoce las posibles alineaciones.

El conjunto ‘blanquiazul’ llega a esta instancia con la obligación de revertir el resultado adverso del primer duelo, mientras que el equipo paraguayo buscará mantener su ventaja y continuar en competencia.

En el partido de ida, jugado la semana pasada en Paraguay, el ‘gallo norteño’ consiguió una victoria por 1-0. El único tanto fue obra de Diego Acosta, quien capitalizó una oportunidad en el área y venció al portero rival durante la segunda mitad. La escuadra ‘íntima’ evidenció dificultades para concretar las ocasiones de peligro que generaba y no logró igualar el marcador en el tiempo restante.

El desarrollo del primer choque estuvo condicionado por el orden defensivo del conjunto ‘guaraní’ y la falta de profundidad ofensiva del equipo ‘aliancista’. La solidez de 2 de Mayo permitió sostener la diferencia mínima hasta el pitazo final. Con este resultado, Alianza Lima debe ganar por al menos un gol para forzar la definición desde el punto penal, o por dos tantos para clasificar de manera directa.

Dura derrota 1-0 del cuadro peruano en Paraguay. (Video: ESPN)

Posible alineación de Alianza Lima

El equipo dirigido por Pablo Guede prepara ajustes en el once titular para afrontar el compromiso de vuelta. La formación más probable incluye a Alejandro Duarte bajo los tres palos. En tanto, Renzo Garcés y Mateo Antoni se sostendrían como los zagueros centrales, dejando por los laterales a Luis Advíncula y Cristian Carbajal.

Gianfranco Chávez se ubicaría como mediocampista defensivo, mientras que Fernando Gaibor y Jairo Vélez estarían como volantes más avanzados. De la misma manera, arriba habría un tridente ofensivo conformado por Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

El banco de suplentes ofrece alternativas para modificar el esquema durante el partido. Marco Huamán, quien recientemente tuvo un buen desempeño como lateral izquierdo ante Comerciantes Unidos, podría ingresar si es necesario. También están disponibles Piero Cari, Gaspar Gentile, Luis Ramos y Federico Girotti, quienes pueden aportar variantes de mitad de campo para adelante.

Paolo Guerrero lleva 5 goles
Paolo Guerrero lleva 5 goles en 6 partidos este 2026 con Alianza Lima. - créditos: Di'andello

Respecto a las bajas, Alianza Lima no podrá contar con Guillermo Viscarra, Josué Estrada ni Esteban Pavez debido a lesiones, lo que limita las opciones de recambio para el entrenador argentino. Además, Carlos Zambrano continúa separado del plantel mientras se resuelve su situación personal tras una denuncia de abuso sexual.

Posible alineación de 2 de Mayo

Por otro lado, 2 de Mayo encarará el partido de vuelta con el objetivo de sostener la ventaja obtenida en casa. Se prevé que el estratega Eduardo Ledesma mantenga la base del once que logró el triunfo en la ida: Ángel Martínez en el arco; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz y César Castro en la defensa; Hosué Diaz, Óscar Romero, Alan Gómez y Elías Alfonso en la volante; y Pedro Delvalle junto a Rodrigo Ruiz Díaz en el ataque.

El planteamiento táctico de 2 de Mayo se caracteriza por la disciplina defensiva y la capacidad para cerrar espacios, factores determinantes en el primer encuentro. El principal objetivo será mantener el orden en todas las líneas y buscar oportunidades de contragolpe ante un Alianza Lima que saldrá decidido a marcar en busca de la clasificación.

Hasta el momento, el elenco de Pedro Juan Caballero no reporta bajas por lesión ni sanciones, lo que permite al DT disponer de su plantel completo para este compromiso decisivo. La estrategia podría ajustarse según el desarrollo del partido, priorizando la solidez defensiva y el aprovechamiento de los espacios que ofrezca el rival.

