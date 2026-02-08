Perú Deportes

Matías Succar rompió su mala racha de cerca de dos años sin golear: anotó en aplastante triunfo de Cienciano contra Juan Pablo II por Liga 1 2026

El delantero peruano se hizo cargo de la quinta diana de la goleada 6-1 por la segunda fecha del Apertura 2026. La última vez que celebró una conquista fue en abril del 2024

EL delantero no marcaba desde abril del 2024, en Mannucci vs UTC. (Video: L1MAX)

Después de cerca de dos años en blanco, Matías Succar recobró la memoria goleadora y volvió a la senda de las dianas en la Liga 1. Lo hizo vistiendo la equipación de Cienciano, al que llegó por un préstamo procedente desde Alianza Lima, en la goleada 5-1 contra Juan Pablo II College, por la segunda fecha del Apertura 2025.

Inicialmente, el delantero peruano integró la banca de suplentes del ‘papá’, pero pasada la hora de juego, exactamente a los 65′ minutos, hizo su ingreso en lugar de Neri Bandiera, quien dicho sea de paso fue el encargado del primer gol de los cusqueños en el resonante triunfo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Matías Succar recibió el cariño
Matías Succar recibió el cariño del grupo tras su gol contra Juan Pablo II College.

Y, para sorpresa de todos, a los 68′ apareció en el tanteador al dejar su huella para la quinta diana de la tarde, siendo la primera suya desde que representa a Cienciano. Un centro lanzado desde el lado izquierdo del campo acabó siendo capitalizado, con cierto suspenso, por el sacrificado Matías Succar.

El conjunto a cargo de Horacio Melgarejo supo reponerse al sorpresivo gol inicial de la visita por parte de Iago Iriarte con la frecuencia goleadora de Carlos Garcés, quien se constituyó como el puntual diferencial del choque con un triplete, la resurrección de Matías Succar y la voracidad de Alejandro Hohberg.

