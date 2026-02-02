Set 24‑24 y apenas 16 años: Camila Alfaro enfrentó un punto clave en la Liga Peruana de Vóley y gritó “me suda la mano”

La revelación de la Liga Peruana de Vóley y un momento difícil en la cancha que logró superar. (Video: Latina)

La Liga Peruana de Vóley 2025/26 continúa dejando grandes momentos de emoción y jóvenes promesas en el centro de la escena. Rebaza Acosta enfrentó a Atlético Atenea en un partido intenso, lleno de alternancias en el marcador y puntos decisivos que mantuvieron a la afición al borde del asiento. Entre las figuras destacadas se encuentra Camila Alfaro, de apenas 16 años, quien continúa consolidándose como una de las revelaciones juveniles del torneo.

De hecho, durante el tercer set, con el marcador 24‑24 y Rebaza abajo en la serie 0-2, Alfaro vivió uno de los momentos más tensos de su incipiente carrera. A la talentosa punta receptora le tocó ir al servicio en un punto decisivo, y la presión comenzó a hacerse sentir, reflejando los nervios de enfrentarse a una situación que podía cambiar el rumbo del parcial.

Antes de ejecutar su saque, la joven jugadora de Rebaza volteó hacia la banca y exclamó: “me suda la mano”, buscando el apoyo de sus compañeras y de su entrenador. La tensión era máxima: un servicio favorable podía extender el partido y evitar la derrota en sets corridos.

A pesar de los nervios, Camila Alfaro ejecutó un servicio impecable que complicó la recepción del rival y permitió que Rebaza se lleve el punto crucial. El parcial terminó 27-25 a favor del elenco chalaco, obligando a disputar un cuarto set y manteniendo viva la esperanza de alcanzar el tie-break. Sin embargo, el duelo no se extendió más allá del cuarto set, que finalizó 28-26 a favor de Atenea, después de parciales que reflejaron un juego intenso: 25-15, 26-24, 25-27 y 28-26.

Camila Alfaro es un talento prometedor en Rebaza Acosta. Crédito: Prensa club

Una apuesta importante para Rebaza

Los nervios en momentos decisivos son inevitables para cualquier juvenil, especialmente con familiares en las gradas y la presión de un resultado importante. Camila Alfaro ha demostrado que sabe responder a estas situaciones con carácter y concentración.

El profesor Carlos Rivero confió en darle minutos y responsabilidades en instantes críticos, y la decisión se mostró acertada. La joven promesa no solo puso en evidencia su talento con un saque que cambió la dinámica del set, sino también su capacidad para mantenerse enfocada y segura bajo presión.

A medida que avanza la temporada, Alfaro continúa consolidándose como una de las figuras juveniles más prometedoras del vóley peruano. Pero su camino apenas comienza: todavía le esperan nuevos retos en los que podrá seguir demostrando todo su potencial y reafirmando su proyección como líder del futuro del equipo.

Rebaza Acosta pelea por entrar al Top 8

Rebaza Acosta no quiere quedarse fuera de la pelea por el título y sabe que necesita ingresar al top 8 para acceder a los cuartos de final del campeonato. El equipo chalaco ocupa actualmente el noveno lugar, con cuatro victorias y 13 puntos, un panorama complicado pero todavía con posibilidades de entrar a los ‘play-offs’.

Rebaza Acosta pelea por clasificar a los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Prensa club

El rival a superar es Deportivo Soan, que momentáneamente ocupa el último cupo para la siguiente ronda, con cinco triunfos y 18 puntos. Rebaza aún tiene opciones de superarlo, aunque Soan mantiene una ligera ventaja en la tabla.

El primer criterio para la clasificación es el número de victorias, por lo que Rebaza Acosta deberá ganar sus próximos dos partidos y esperar que Soan no sume en los suyos para poder escalar posiciones. La expectativa en el club y entre los hinchas está al máximo, mientras el equipo se prepara para una recta final decisiva.