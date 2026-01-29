Claudio Borghi y su duro análisis sobre la marcha de Esteban Pavez de Colo Colo rumbo a Alianza Lima: “Me da pena”

El ídolo del 'Cacique' lamentó la forma en que el volante se fue a Alianza Lima. (Video: ESPN)

La salida de Esteban Pavez de Colo Colo rumbo a Alianza Lima sigue generando repercusiones en el fútbol chileno. Esta vez, fue Claudio Borghi quien entregó un análisis profundo y crítico sobre la forma en que el mediocampista se despidió del club albo, una partida marcada por cuestionamientos a la dirigencia de ‘blanco y negro’ y al entrenador Fernando Ortiz, y que dejó sensaciones encontradas en el entorno colocolino.

El ahora exfutbolista del ‘cacique’ abandonó el país luego de lanzar duras críticas por cómo se dio el cierre de su ciclo en la institución donde fue capitán y referente durante varios años. Si bien sus declaraciones generaron debate, Pavez encontró respaldo en una voz autorizada de la historia alba.

Desde el programa ESPN F90 Chile, Claudio Borghi, campeón como jugador y entrenador de Colo Colo y actual analista deportivo, se refirió a la salida del volante de 35 años rumbo al fútbol peruano para sumarse a Alianza Lima, dirigido por Pablo Guede. Más allá del destino elegido por Pavez, el ‘Bichi’ puso el énfasis en la forma en que el club albo gestionó su despedida.

“Yo estoy cansado y lo hemos hablado muchas veces. Cuando presentan a un jugador está el presidente, está el director deportivo, le entregan la camiseta, sacan fotos, sonríen… Y cuando te vas, te vas solito. Para ser justos, salvo Católica. En muchas despedidas de entrenadores siempre estuvo el presidente… ¿Y el resto? Están para la foto”, señaló en un comienzo.

Claudio Borghi tuvo duro análisis sobre la marcha de Esteban Pavez de Colo Colo rumbo a Alianza Lima. Crédito: Instagram

Las palabras del exentrenador reflejan una crítica recurrente hacia las prácticas dirigenciales en el fútbol chileno, especialmente cuando se trata de cerrar ciclos de futbolistas que marcaron una época en sus clubes.

“Me da pena”: la tristeza del ‘Bichi’ por Pavez

Claudio Borghi fue aún más enfático al referirse a la salida de Pavez, a quien destacó como un referente del plantel albo durante los últimos años. Para el comentarista, el problema no pasa por una decisión deportiva, sino por la forma en que se ejecutó.

“Cuando se va un referente como este chico (Esteban Pavez), digo chico por respeto, no por forma despectiva, porque podría ser mi hijo, da mucha pena. A mí me da pena porque, a ver, dicen ‘ya no puede jugar en Colo Colo’, perfecto, si todos sabemos que llega un momento que tu rendimiento no va con el gusto de la gente. Pero irse de esta forma, me llama la atención”, cerró.

El 'Tigre' destacó las condiciones del volante chileno. (Nada que No Sepa)

Una etapa extensa y cargada de logros

Los números de Esteban Pavez con la camiseta de Colo Colo respaldan su condición de referente. De acuerdo con las estadísticas consignadas en Transfermarkt, el mediocampista disputó 345 partidos oficiales con el ‘Eterno Campeón’, en los que anotó 16 goles, brindó 18 asistencias y acumuló un total de 24.285 minutos en cancha.

Más allá de los registros individuales, su palmarés colectivo es contundente. Con el Popular, Pavez conquistó cinco títulos del Campeonato Nacional, dos Copas Chile y dos Supercopas, alcanzando un total de nueve títulos oficiales con la institución.

Nuevo reto en Alianza Lima

Tras cerrar su etapa en Colo Colo, Pavez inicia ahora un nuevo capítulo en su carrera con Alianza Lima, donde fue solicitado expresamente por Pablo Guede. El volante buscará aportar experiencia y liderazgo en el fútbol peruano, mientras en Chile continúa el debate sobre si el ‘Cacique’ estuvo a la altura de despedir como correspondía a uno de sus últimos grandes referentes.

Las palabras de Claudio Borghi no solo defendieron implícitamente la trayectoria de Esteban Pavez, sino que también reabrieron una discusión profunda sobre el trato que reciben los ídolos cuando su ciclo llega a su fin.