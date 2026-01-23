Gianluca Lapadula afronta problemas físicos que impiden su participación constante en Spezia por Serie B 2025/26

Gianluca Lapadula registra cuatro goles con Spezia en Serie B 2025/26. - Crédito: Difusión

De un tiempo a esta parte, Gianluca Lapadula ha perdido consideración en Spezia. Si antes era indispensable, pasó a residual y ahora no hay rastro suyo. La razón detrás de ese ostracismo es simple: problemas físicos recrudecidos que impiden un estado de forma óptimo para afrontar la Serie B 2025/26.

Tal y como ha informado el medio ‘Calcio Spezia’, el delantero de la selección peruana presenta “una molestia en el sóleo de la pierna derecha" de la que no ha podido recuperarse en su totalidad dentro de los plazos establecidos por el departamento médico del club del ascenso de Italia.

Gianluca Lapadula, el hombre gol de Spezia. - Crédito: ANSA

Corresponde, ahora, que Gianluca Lapadula continúe al pie de la letra con el proceso de rehabilitación al que está sometido y se mantenga con la idea firme de que estará pronto fuera de ese extenso tratamiento para que pueda aportar su experiencia goleadora en un elenco que lucha por despegar en la clasificación.

En teoría, ‘Il Peruviano’ estará alejado de las consideraciones del Spezia para los duelos contra Avellino y Sampdoria, y quizás se pierda el siguiente, porque la lesión que lo aqueja bien puede resolverse entre 15 días a 30 días, lo que configuraría un mes desmarcado de los terrenos de juego.

El delantero peruano apareció de cabeza para el 1-0 parcial. (Video: DAZN)

Desplome

La suerte le ha dado la espalda, una vez más, a Gianluca Lapadula. Aunque su arranque de temporada fue desconcertante porque, inicialmente, estaba afuera del proyecto, recuperó cierto terreno al aceptar quedarse pese a la intención institucional de venderlo, pero tuvo que ir de menos a más.

Así las cosas, el ítalo-peruano aceptó ser el quinto delantero del Spezia por detrás de otros puntuales con mayor juventud y voracidad. Sin embargo, cuando entró de alternativo aprovechó su oportunidad, liberándose de la jaula, y hundió el colmillo reflejando goles tanto consecutivos como importantes.

Gianluca Lapadula registra dos goles en la temporada con el club de Liguria. - Crédito: Spezia

El Reggiana, Cesena, Parma y Padova han sido sus últimas víctimas en el actual curso. La última vez que celebró una diana fue en octubre, lo que significa que hace tres meses ha perdido su vocación goleadora, en parte por una serie de dolencias que lo han mantenido en el dique seco del club.

El Spezia lucha en la Serie B 2025/26 con dificultades: ocupa posiciones bajas en la clasificación y suma pocos puntos tras varias jornadas, con derrotas y empates que complican su permanencia en la categoría. El club también arrastra un balance negativo de más de 26 millones de euros, reflejo de problemas deportivos y financieros persistentes.

El delantero peruano definió desde el punto de penal con remate cruzado. (Video: DSports)

Internacionalidad

Gianluca Lapadula se ha consolidado como uno de los referentes indiscutibles de la selección peruana, asumiendo el liderazgo tras la salida de Paolo Guerrero, quien dejó tanto el espacio como la capitanía debido a su veteranía.

A pesar de que en el último proceso mundialista su participación fue secundaria, Lapadula mantiene su condición de carta fiable para los próximos años, lo que le otorga la autoridad necesaria para opinar sobre el futuro del equipo nacional y el perfil del nuevo seleccionador.

Gianluca Lapadula no celebró goles con Perú en Eliminatorias 2026. - Crédito: FPF

‘Il Peruviano’ ha manifestado su deseo de que a la dirección técnica de Perú llegue un estratega capaz de cohesionar al grupo y de proponer un estilo de juego alineado con la identidad tradicional del fútbol peruano.

“No debe cambiar la manera de jugar y la esencia de la selección de Perú. La necesitamos, es lo nuestro. Yo me sentía muy cómodo en el campo. En la era del ‘profe’ Gareca era nuestro mejor momento. Fue un gran momento, lo he vivido así“, declaró.