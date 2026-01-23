Perú Deportes

Gianluca Lapadula afronta problemas físicos que impiden su participación constante en Spezia por Serie B 2025/26

El delantero de la selección peruana ha presentado una nueva lesión que ha frenado su inclusión en el esquema del club de Liguria. Deberá mantenerse en observación y cumplir con un periodo de recuperación por las próximas semanas

Guardar
Gianluca Lapadula registra cuatro goles
Gianluca Lapadula registra cuatro goles con Spezia en Serie B 2025/26. - Crédito: Difusión

De un tiempo a esta parte, Gianluca Lapadula ha perdido consideración en Spezia. Si antes era indispensable, pasó a residual y ahora no hay rastro suyo. La razón detrás de ese ostracismo es simple: problemas físicos recrudecidos que impiden un estado de forma óptimo para afrontar la Serie B 2025/26.

Tal y como ha informado el medio ‘Calcio Spezia’, el delantero de la selección peruana presenta “una molestia en el sóleo de la pierna derecha" de la que no ha podido recuperarse en su totalidad dentro de los plazos establecidos por el departamento médico del club del ascenso de Italia.

Gianluca Lapadula, el hombre gol
Gianluca Lapadula, el hombre gol de Spezia. - Crédito: ANSA
Corresponde, ahora, que Gianluca Lapadula continúe al pie de la letra con el proceso de rehabilitación al que está sometido y se mantenga con la idea firme de que estará pronto fuera de ese extenso tratamiento para que pueda aportar su experiencia goleadora en un elenco que lucha por despegar en la clasificación.

En teoría, ‘Il Peruviano’ estará alejado de las consideraciones del Spezia para los duelos contra Avellino y Sampdoria, y quizás se pierda el siguiente, porque la lesión que lo aqueja bien puede resolverse entre 15 días a 30 días, lo que configuraría un mes desmarcado de los terrenos de juego.

El delantero peruano apareció de cabeza para el 1-0 parcial. (Video: DAZN)

Desplome

La suerte le ha dado la espalda, una vez más, a Gianluca Lapadula. Aunque su arranque de temporada fue desconcertante porque, inicialmente, estaba afuera del proyecto, recuperó cierto terreno al aceptar quedarse pese a la intención institucional de venderlo, pero tuvo que ir de menos a más.

Así las cosas, el ítalo-peruano aceptó ser el quinto delantero del Spezia por detrás de otros puntuales con mayor juventud y voracidad. Sin embargo, cuando entró de alternativo aprovechó su oportunidad, liberándose de la jaula, y hundió el colmillo reflejando goles tanto consecutivos como importantes.

Gianluca Lapadula registra dos goles
Gianluca Lapadula registra dos goles en la temporada con el club de Liguria. - Crédito: Spezia
El Reggiana, Cesena, Parma y Padova han sido sus últimas víctimas en el actual curso. La última vez que celebró una diana fue en octubre, lo que significa que hace tres meses ha perdido su vocación goleadora, en parte por una serie de dolencias que lo han mantenido en el dique seco del club.

El Spezia lucha en la Serie B 2025/26 con dificultades: ocupa posiciones bajas en la clasificación y suma pocos puntos tras varias jornadas, con derrotas y empates que complican su permanencia en la categoría. El club también arrastra un balance negativo de más de 26 millones de euros, reflejo de problemas deportivos y financieros persistentes.

El delantero peruano definió desde el punto de penal con remate cruzado. (Video: DSports)

Internacionalidad

Gianluca Lapadula se ha consolidado como uno de los referentes indiscutibles de la selección peruana, asumiendo el liderazgo tras la salida de Paolo Guerrero, quien dejó tanto el espacio como la capitanía debido a su veteranía.

A pesar de que en el último proceso mundialista su participación fue secundaria, Lapadula mantiene su condición de carta fiable para los próximos años, lo que le otorga la autoridad necesaria para opinar sobre el futuro del equipo nacional y el perfil del nuevo seleccionador.

Gianluca Lapadula no celebró goles
Gianluca Lapadula no celebró goles con Perú en Eliminatorias 2026. - Crédito: FPF
Il Peruviano’ ha manifestado su deseo de que a la dirección técnica de Perú llegue un estratega capaz de cohesionar al grupo y de proponer un estilo de juego alineado con la identidad tradicional del fútbol peruano.

No debe cambiar la manera de jugar y la esencia de la selección de Perú. La necesitamos, es lo nuestro. Yo me sentía muy cómodo en el campo. En la era del ‘profe’ Gareca era nuestro mejor momento. Fue un gran momento, lo he vivido así“, declaró.

Temas Relacionados

Gianluca LapadulaSpeziaSerie BSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

Así se retiraron en Alianza Lima tras disturbios con barristas por denuncia de abuso sexual: salida en silencio en medio de resguardo policial

Cerca de las 14:00 horas los integrantes del bloque aliancista se marcharon del estadio Alejandro Villanueva al tiempo que efectivos de la división de los Halcones de la PNP llegaron al escenario para conocer los motivos detrás de los disturbios

Así se retiraron en Alianza

A qué hora juega Universitario vs U. de Chile: partido en el Estadio Monumental por la ‘Noche Crema’ 2026

El equipo crema presentará a su plantel 2026 frente a su hinchada en el Estadio Monumental, en un amistoso internacional que marcará el inicio de la temporada y la ilusión por el tetracampeonato

A qué hora juega Universitario

¿Por qué cambió el horario del Alianza Lima vs Inter Miami?: La explicación de la organizadora de la Noche Blanquiazul 2026

La productora encargada se pronunció tras la modificación del horario del duelo amistoso, una decisión que generó consultas entre los hinchas a pocos días del evento

¿Por qué cambió el horario

Crisis en Alianza Lima por denuncia de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: críticas, reacciones y la exigencia de la hinchada

Tras las graves acusaciones contra los tres jugadores ‘blanquiazules’, las reacciones no se han hecho esperar. La noticia ha dado la vuelta al mundo y situación de los deportistas se agrava con el paso de la horas

Crisis en Alianza Lima por

A que hora juega Alianza Lima vs Inter Miami: partido en Matute con Lionel Messi por la ‘Noche Blanquiazul’ 2026

En medio de una grave denuncia contra tres jugadores, los ‘blanquiazules’ preparan el choque de presentación frente al cuadro estadounidense, que llegan con sus mejores figuras. Conoce los horarios

A que hora juega Alianza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro del Interior admite que

Ministro del Interior admite que ocultó su presencia en cita entre José Jerí y empresario chino: “Han estado dos personas más”

Elio Riera refuta a empresario chino por desautorizarlo como su abogado: “Hablamos por horas, firmó contrato y está grabado”

La sombra de Zamir Villaverde, colaborador eficaz e investigado por corrupción, recae en reuniones de José Jerí y empresario chino

Presentan seis mociones de censura contra José Jerí: ¿existen los votos necesarios para cambiar al presidente?

Caso José Jerí: constitucionalista explica si es posible levantar el secreto de las comunicaciones del presidente

ENTRETENIMIENTO

Parejas de Carlos Zambrano, Miguel

Parejas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña toman medidas drásticas ante acusación de abuso sexual

Gianella Neyra regresa al cine con ‘Amando a Amanda’, que se estrena el 28 de mayo

Productor musical de ‘La Voz Perú’, ‘El Viejo’ Rodríguez, pide ayuda urgente para su salud: “Lucho por mis hijos y mi vida”

Milett Figueroa rompe su silencio y niega ruptura con Marcelo Tinelli por Patricio Parodi: “Estamos muy bien”

El impactante accidente de Paloma Fiuza en reality ‘El Internado’: modelo sufrió brutal caída y fue evacuada de urgencia

DEPORTES

Adelanto de la Noche Blanquiazul

Adelanto de la Noche Blanquiazul 2026 afecta programación de Latina: ¿Se modificará la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley?

Nuevo horario de Alianza Lima vs Inter Miami: partido por la ‘Noche ‘Blanquiazul’ 2026 sufrió cambio de último momento

Así se retiraron en Alianza Lima tras disturbios con barristas por denuncia de abuso sexual: salida en silencio en medio de resguardo policial

A qué hora juega Universitario vs U. de Chile: partido en el Estadio Monumental por la ‘Noche Crema’ 2026

¿Por qué cambió el horario del Alianza Lima vs Inter Miami?: La explicación de la organizadora de la Noche Blanquiazul 2026