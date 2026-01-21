Perú Deportes

José Manzaneda destaca el estilo propositivo de Miguel Rondelli en Cusco FC: "Es interesante, plantea una idea compleja"

El volante peruano ha quedado sorprendido por la manera en cómo trabaja el técnico argentino durante los entrenamientos. "Todos se acoplan bien", manifestó

José Manzaneda aborda el estilo propositivo de Miguel Rondelli en Cusco FC. - Crédito: Difusión

José Manzaneda es uno de los principales activos recién incorporados en Cusco FC. El futbolista peruano fue muy bien valorado por el cuerpo técnico tras su correcta temporada en Los Chankas. La idea del entrenador Miguel Rondelli es aprovechar sus virtudes ofensivas tanto en la Liga 1 como en la CONMEBOL Libertadores.

Sea el escenario que fuere, Manzaneda está dispuesto a dar todo de sí mismo y más aún porque se siente convencido e identificado con el juego propositivo emitido desde la zona técnica. Desde su posición, la idea planteada por el estratega argentino suele ser complicada, pero una vez que se comprende resulta sencilla de plasmarla en el campo.

José Manzaneda fichó por el conjunto 'dorado' tras destacar en Los Chankas. - Crédito: Cusco FC
La verdad que interesante lo de Rondelli. Años anteriores lo veía en otros equipos y tocaba sufrirlo porque plantea una idea media compleja pero una vez que estás acá ya es otra cosa. Todos se acoplan bien y los compañeros me han hecho sentir uno más en el club”, declaró el volante peruano tras la presentación del plantel.

En otro orden de las cosas, José Manzaneda ha asegurado que, tras la histórica campaña del periodo anterior, en la que los ‘dorados’ quedaron segundos en la clasificación solo por detrás de Universitario y sacando adelante un play-off de Copa Libertadores, Cusco FC es apreciado de una manera particular por el resto.

Miguel Rondelli, director técnico de Cusco FC, compartió sus impresiones sobre la temporada pasada, destacando el crecimiento del club y los nuevos desafíos que afrontaron | L1 MAX

“Ya son diferentes las expectativas, los equipos te ven diferente. Nosotros como club e institución tenemos una responsabilidad diferente en el campeonato. Ahora tenemos que pelear los primeros lugares y a la par pelear una Copa Libertadores que la tenemos bien ganada”, dijo.

Manzaneda finalizó su contacto con los medios diciendo que “no había nada que pensar cuando me llegó la oferta porque sabía que el salto de calidad era otro y estoy en un momento de mi carrera que estoy bien en todo sentido. Espero darle muchas alegrías al club”.
Miguel Rondelli, arquitecto de un Cusco FC brillante en la Liga 1. Crédito: Cusco FC.

Preparación

En los próximos días, la delegación de Cusco FC viajará a Bolivia con el objetivo de sostener una serie de encuentros de preparación de cara al inicio del Apertura 2026. El amistoso más relevante está programado frente a Always Ready, equipo al que enfrentarán en El Alto.

Además, el itinerario contempla dos compromisos adicionales: uno ante San Antonio Bulo Bulo y otro frente a The Strongest, ambos pactados en La Paz. Estos encuentros tienen como propósito fortalecer el rendimiento colectivo de Cusco FC en condiciones de altura, aspecto estratégico para la temporada que se avecina.

La expedición cusqueña incluye a los futbolistas Facundo Callejo, Gabriel Carabajal y Lucas Colitto, quienes acompañarán al resto del plantel durante la gira boliviana.
Fixture

  • Fecha 1: Alianza Atlético (visita)
  • Fecha 2: Universitario (local)
  • Fecha 3: UTC (visita)
  • Fecha 4: Comerciantes Unidos (local)
  • Fecha 5: Juan Pablo II (visita)
  • Fecha 6: D. Garcilaso (local)
  • Fecha 7: Cienciano (local)
  • Fecha 8: CD Moquegua (visita)
  • Fecha 9: FBC Melgar (visita)
  • Fecha 10: FC Cajamarca (local)
  • Fecha 11: Alianza Lima (visita)
  • Fecha 12: Sport Huancayo (local)
  • Fecha 13: Sporting Cristal (visita)
  • Fecha 14: Los Chankas (local)
  • Fecha 15: Sport Boys (visita)
  • Fecha 16: Alianza Atlético (local)
  • Fecha 17: ADT (visita)

