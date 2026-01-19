Cenaida Uribe confirma a Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes, pero dispara contra el sorteo: “Pareció una broma”

La jefa del equipo 'íntimo' aseguró la participación internacional, pero criticó a la organización. (Video: aquiTVO)

Cenaida Uribe aseguró que Alianza Lima sí competirá en el Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026, poniendo fin a las dudas generadas semanas atrás tras cuestionar la transparencia en la organización del torneo. Pese a la confirmación, la jefa del equipo ‘íntimo’ no ocultó su descontento con el sorteo y criticó la manera en que la Federación Peruana de Vóley (FPV) y la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) han manejado los procesos administrativos.

“A pedido de la hinchada, tenemos que jugar. Vamos a jugar. Provoca no presentarnos, pero sabemos que tenemos mucha responsabilidad y una decisión como esa hay que pensarla bien. La hinchada está con nosotros en el tema de los reclamos y que se visibilicen ante la gente, pero también quieren vernos jugar. Así que vamos a hacerlo”, indicó Uribe, dejando claro que, pese a las irregularidades detectadas, el equipo cumplirá con su participación.

Uno de los motivos que llevó a Uribe a cuestionar la organización del certamen fue la extensión de la fecha de inscripción de jugadoras, que según ella generó confusión y falta de transparencia. “El problema es la ampliación de la fecha, porque se podía inscribir a una jugadora hasta el 5 de enero y mágicamente apareció este tema de alargarlo hasta el 15 y luego hasta el fin de mes, al final no se entiende”, explicó.

Uribe explicó que la modificación en las fechas de inscripción de jugadoras fue comunicada primero por la FPV y luego por la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV). “En principio, eso lo autoriza la federación, porque llamó a mi delegado y le dijo que la carta anterior, en la que se indicaba que las jugadoras debían estar inscritas 45 días antes, ya no tenía validez. Te quedas completamente en el aire”, detalló.

La jefa del equipo agregó que luego llegó otra comunicación de la Confederación, extendiendo la fecha hasta fin de mes: “Son anécdotas que al final la gente se da cuenta de lo que está pasando y es por eso que salí a señalar las irregularidades. No es un tema personal, pero no estamos pintados y nos damos cuenta de lo que hacen. La regla es para todos y debe cumplirse”, afirmó.

Crítica al sorteo de la CSV

Cenaida Uribe también se refirió a los dichos que surgieron sobre la posibilidad de que Universitario tomara el lugar de Alianza Lima en caso de una cancelación. “Algunos estarían contentos, pero otros no. Sí vamos a jugar”, afirmó entre risas, dejando en claro que el equipo cumplirá con su participación en el torneo.

Además, cuestionó el sorteo del Sudamericano de Clubes 2026, calificándolo de absurdo. “No he hablado con nadie de la CSV, pero ya hemos visto el sorteo y dices ‘dios mío, dónde estamos’. El sorteo parecía una broma, yo miraba y no podía creerlo”, señaló.

Sobre la responsabilidad en la organización, Uribe explicó que aún no está claro quién se hace cargo de manera directa. “En principio no sé quién se hace cargo. Gino manda una carta y se supone que está organizando él como FPV, y después como ha visto que se venía todo esto, le ha dicho a la Confederación que mande los documentos y se encargue. El año pasado todos los documentos llegaban de la CSV porque se hacía así”, sostuvo.

Con estas declaraciones, Cenaida Uribe reafirma la participación de Alianza Lima en el Grupo A torneo internacional, donde tendrá que medirse con la Universidad San Martín y Banco República de Uruguay. Sin embargo, deja en evidencia los problemas administrativos y la falta de claridad que han generado dudas y polémica en torno al certamen.