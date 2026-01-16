Carlos Aparicio cuestiona el alto número de extranjeras en la Liga Peruana de Vóley: “No le hace ningún favor al Perú”

El experimentado entrenador analizó el nivel actual del torneo peruano y cuestionó la escasa presencia de jugadoras nacionales. (Video: Central Vóley)

La Liga Peruana de Vóley 2025/26 continúa su desarrollo en medio de partidos intensos y una competencia cada vez más ajustada, pero fuera de la cancha también se han abierto debates importantes sobre el rumbo del campeonato. Uno de los que alzó la voz fue Carlos Aparicio, entrenador histórico del vóley nacional, quien analizó el nivel actual del torneo y expresó su preocupación por el impacto que está teniendo la gran cantidad de jugadoras extranjeras en la formación del talento local.

En una entrevista concedida al programa ‘Central Vóley’, el técnico fue directo al señalar que el modelo actual no favorece al crecimiento del vóley peruano. Para Aparicio, la presencia excesiva de foráneas está cerrando espacios clave para las voleibolistas nacionales, especialmente en posiciones determinantes dentro del campo.

“Yo creo que no le estamos haciendo ningún favor al Perú trayendo tantas jugadoras extranjeras. Alianza tiene seis y tiene dos levantadoras extranjeras. ¿Y las peruanas? En este momento a mí me parece que hay demasiadas jugadoras extranjeras y muy poca oportunidad para las peruanas. Me parece injusto”, manifestó.

El experimentado entrenador remarcó que el problema no pasa únicamente por la competitividad inmediata de la liga, sino por las consecuencias a mediano y largo plazo. Según su visión, al limitar la participación de jugadoras peruanas, se debilita el proceso de formación y se compromete el futuro de la selección nacional.

Carlos Aparicio es un experimentado entrenador de vóley peruano.

La posible baja de Deportivo Wanka y una crítica al sistema

Otro punto que generó preocupación en el análisis del técnico fue la situación de Deportivo Wanka, club que podría descender esta temporada. Carlos Aparicio advirtió que, más allá de los resultados deportivos, se estaría perdiendo a una institución que cumple un rol clave en la formación de nuevas generaciones.

“Me parece que el que va a bajar es Wanka por línea de carrera, por las cosas como están dándose y me parece que Kazoku se queda. Pero lo que me da pena es que si tú ves el campeonato sub13 y sub15, el campeón es Wanka. Se irá a la baja un equipo que forma”, señaló.

Este escenario, según el entrenador, expone una contradicción dentro del sistema de competencia, donde los clubes que apuestan por el trabajo de base no siempre reciben un reconocimiento acorde a su aporte al vóley nacional.

En esa línea, Aparicio planteó una idea concreta para incentivar la formación. El técnico propuso que los campeonatos promocionales otorguen puntaje o beneficios deportivos dentro de la liga mayor, con el objetivo de que los clubes de primera división se involucren de manera más activa en el desarrollo de menores.

“A mí me parece que los campeonatos promocionales deben dar puntaje, sumar para que los equipos de arriba se preocupen en formar también. Lo voy a conversar con el presidente de la federación”, adelantó, dejando abierta la posibilidad de un debate institucional sobre el tema.

Deportivo Wanka disputará el cuadrangular por la permanencia de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV

La situación de Natalia Málaga en Géminis

Finalmente, Aparicio también se refirió al presente de Natalia Málaga como entrenadora de Géminis, ofreciendo una mirada más comprensiva sobre su momento actual. Para el exDT, la exvoleibolista no ha podido trabajar con el tiempo ni las condiciones necesarias para imponer plenamente su estilo.

“Natalia tiene sus características, tiene su estilo propio y en este momento está un poco limitada. Yo creo que no ha tenido el tiempo para tomar el equipo y poderlo manejar como ella realmente hubiese querido”, explicó.

Según Aparicio, el escenario es inverso al ideal: “Está sucediendo al revés. Natalia se tiene que adaptar al equipo y no el equipo a ella”, concluyó, resaltando las dificultades que enfrentan los entrenadores cuando los procesos no se construyen desde el inicio.