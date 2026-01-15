Jhilmar Lora se propone recuperar su mejor versión con Gremio Novorizontino: “Me planteo hacer una buena campaña”

Jhilmar Lora ofrece sus primeras declaraciones como refuerzo de Gremio Novorizontino. - Crédito: TV Novorizontino

Al momento que Jhilmar Lora fue relegado al ostracismo más absoluto en Sporting Cristal, a partir de la llegada de Paulo Autuori, activó un plan de emergencia con su entorno empresarial: comenzar a buscar distintas alternativas para empezar de cero en el 2026; de preferencia que sean clubes de la región.

Así las cosas, una vez que se conoció su alejamiento definitivo del Rímac, llegó a un acuerdo para incorporarse al Gremio Novorizontino de la Serie B de Brasil. Aunque el fichaje resulta muy extraño tiene una razón de ser: fue un pedido exclusivo del entrenador Enderson Moreira.

El interés se comprende, dado que Moreira trabajó con Lora durante su fugaz etapa como estratega de Cristal durante el primer semestre 2024. Bajo su dirección técnica, el lateral peruano mantuvo un ritmo favorable, el mismo que espera pueda emitir en su nueva experiencia con el Novorizontino en la actual temporada.

Durante en su conferencia de prensa como nuevo integrante del ‘tigre’, el internacional con la selección peruana habló acerca de las metas trazadas en lo que supone su primera andadura en el exterior tras estar, literalmente, una vida disputando el campeonato incaico con la elástica del Sporting Cristal.

El nuevo lateral del 'tigre' compartió sus sensaciones de su llegada al club del ascenso de Brasil. | VIDEO: Gremio Novorizontino

“Pido perdón, porque voy a hablar en español. Prometo que poco a poco iré aprendiendo y así poder tener una entrevista completa en portugués. Mi objetivo ahora que me planteaba antes de venir es poder hacer una buena campaña con Novorizontino”, partió diciendo Jhilmar Lora desde la sala de prensa del club.

“He llegado a un club muy lindo, donde la gente me ha recibido de una manera que no me imaginaba. Me estoy sintiendo cada vez más cómodo en el equipo y el objetivo ahora es tener un buen Torneo Paulista y después buscar el ascenso tan ansiado, que en años anteriores ha estado muy cerca”, sumó.

Diferencias

Jhilmar Lora es plenamente consciente que el paso que acaba de dar puede costarle un poco considerando que proviene de un certamen con ritmo distinto. Aun así, confía que la adaptación al sistema, el juego y el nivel llegará muy pronto, permitiéndole así un crecimiento sostenido.

“La diferencia es muy poca, pero la marca, es decir el tema de intensidad, no. Es un fútbol mucho más intenso que en Perú, al cual sé que me voy a ir adaptando muy rápidamente y vengo, como lo dije hace un momento, con el objetivo claro, que es ascender a la Serie A”, manifestó al cierre de su alocución.

El lateral derecho jugará en la Serie B de Brasil, tras cerrar su historia con Sporting Cristal luego de varias temporadas. (Video: Novorizontino)

El Gremio Novorizontino nació en 2010 en la ciudad de Novo Horizonte, São Paulo, como heredero del histórico Grêmio Esportivo Novorizontino, que brilló en los años noventa. Fundado con la misión de rescatar la tradición futbolística local, el club empezó desde las divisiones inferiores del fútbol paulista.

Con una gestión sólida y enfoque en el desarrollo de jugadores, logró ascensos rápidos y protagonismo en el Campeonato Paulista. En pocos años se consolidó como un equipo competitivo, alcanzando torneos nacionales y ganándose el respeto del fútbol brasileño por su crecimiento constante y proyecto deportivo serio.