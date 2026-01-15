Entrenador de 2 de Mayo aclara sus dichos sobre Paolo Guerrero y rechaza haberlo minimizado: “Sería un desubicado”

Entrenador de 2 de Mayo aclara sus dichos sobre Paolo Guerrero y rechaza haberlo minimizado

El cruce entre Alianza Lima y 2 de Mayo por la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026 ya empieza a calentarse fuera de la cancha. En la antesala del duelo, el técnico del conjunto paraguayo, Eduardo Ledesma, salió al frente para aclarar un comentario suyo que había generado controversia en torno a Paolo Guerrero, uno de los referentes del cuadro ‘blanquiazul’.

Días atrás, el técnico había señalado: “¿Por qué asustarnos de Paolo? Es un jugador de muchísima jerarquía, pero creo que ya tiene su edad”, una frase que fue interpretada por algunos sectores como un intento de minimizar al ‘Depredador’. Ante el revuelo generado, Ledesma ofreció una entrevista a RPP para precisar el verdadero sentido de sus palabras y dejar en claro que nunca existió la intención de faltar el respeto al delantero peruano.

El técnico de 2 de Mayo fue enfático al señalar que su intención nunca fue minimizar la jerarquía ni la trayectoria del atacante nacional, quien cuenta con una extensa carrera en clubes de primer nivel y en la selección peruana. Por el contrario, destacó que siente admiración por futbolistas de ese recorrido.

“Eso fue algo que la otra vez me causó un poco de gracia (...) Primero que si hablo mal de Advíncula, Zambrano o Guerrero yo sería un maleducado, un desubicado, porque la carrera de Paolo es gigantesca. Estos son jugadores de jerarquía y por algo se mantienen en el primer nivel”, sostuvo, buscando cerrar cualquier tipo de polémica previa al duelo internacional contra Alianza Lima.

Eduardo Ledesma habló de los partidos contra los 'blanquiazules' y resaltó el plantel con jugadores de renombre. (Video: ABC TV Paraguay)

El técnico paraguayo explicó que sus comentarios iniciales apuntaban a resaltar que sus dirigidos están acostumbrados a competir ante jugadores de renombre y no a restar valor a figuras como el ‘Depredador’. En ese sentido, recordó que siempre ha tenido una valoración positiva por varios futbolistas peruanos que marcaron época, dejando claro que existe respeto mutuo más allá de la rivalidad deportiva.

“Para aclararlo, uno siempre tuvo admiración por él y Claudio Pizarro”, agregó el estratega, reafirmando que sus palabras nunca tuvieron un tono despectivo ni provocador.

Un duelo clave por la Copa Libertadores

Alianza Lima y 2 de Mayo se enfrentarán en una serie de ida y vuelta por la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026, en un cruce que promete ser exigente para ambos equipos. El encuentro de ida está programado para el miércoles 4 de febrero, a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana), y se disputará en el Estadio Río Parapití. En tanto, la definición de la llave se llevará a cabo el miércoles 11 de febrero, en el mismo horario, en el Estadio Alejandro Villanueva, popularmente conocido como Matute.

Para el conjunto íntimo, esta serie representa una valiosa oportunidad de seguir avanzando en el torneo continental y acercarse a la ansiada fase de grupos. Sin embargo, el desafío no será sencillo, ya que al frente tendrá a un elenco paraguayo que ha dejado en claro su intención de competir con intensidad, tanto en condición de local como de visitante, y que buscará hacerse fuerte en ambos escenarios para dar el golpe.

Paolo Guerrero es referente de Alianza Lima. - Crédito: Alianza Lima

La pretemporada de Alianza Lima en Montevideo

Alianza Lima continúa con su preparación de pretemporada en Montevideo, donde compite en la Serie Río de la Plata como parte de su proceso de puesta a punto. El conjunto blanquiazul ya disputó sus dos primeros amistosos, con derrotas ante Independiente y Unión de Santa Fe, resultados que, si bien generan cierta preocupación, también le han permitido al comando técnico extraer conclusiones y detectar aspectos a corregir.

La gira en territorio uruguayo culminará este domingo 18 con un atractivo enfrentamiento frente a Colo Colo, un duelo que exigirá al máximo al elenco dirigido por Pablo Guede y que servirá como termómetro final antes de volver al país.

Una vez en Lima, Alianza centrará su atención en la ‘Noche Blanquiazul’, programada para el sábado 24 de enero, evento en el que cerrará su preparación enfrentando al Inter Miami, conjunto encabezado por Lionel Messi, en un partido que ha generado gran expectativa entre los hinchas íntimos.