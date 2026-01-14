Golazo de Eryc Castillo para descuento en Alianza Lima vs Unión por Serie Río de La Plata 2026

El extremo puso el descuento con gran definición. (Video: ESPN)

Eryc Castillo no quiere quedarse atrás en la nueva conformación de Alianza Lima con Pablo Guede. Si bien ya tiene un nombre ganado por lo ofrecido en materia goleadora el año pasado, lo que lo llevó a renovar su contrato, desea seguir demostrando su categoría y qué mejor que hacerlo en la Serie Río de La Plata.

En aquel campeonato de verano, desarrollado en Uruguay, la ‘Culebra’ aprovechó su oportunidad para concretar un golazo frente a Unión de Santa Fe. Combinó velocidad, dinamismo y precisión en ataque para establecer el descuento en un partido que se puso muy cuesta arriba.

El gran lanzamiento de Eryc Castillo no hubiese sido posible sin la correcta lectura desde el posicionamiento de Federico Girotti, quien al visualizar la galopada del ecuatoriano por el medio del campo le dejó servido el balón tan solo para una fugaz conducción y posterior pegada a pura potencia.

De esa manera, el explosivo extremo ecuatoriano está dejando en claro, a toda regla, que debe seguir dentro de las elaboraciones de la oncena en Alianza Lima tanto en Liga 1 como en CONMEBOL Libertadores. Tal vez porque sus características son primordiales en cuanto a un posible quiebre dentro del trámite de un lance.

Con ese solitario gol, los ‘blanquiazules’ cerraron su presentación contra un Unión de Santa Fe que exhibió mayores argumentos sobre la hierba, los cuales permitieron el triunfo 2-1. Seguirá, ahora, un choque de cierre de la Serie Río de La Plata contra Colo Colo.

Posteriormente, la delegación aliancista volverá a territorio nacional para preparar el siguiente reto, uno de mayor envergadura: la Noche Blanquiazul, el próximo 24 de enero alrededor de las 20:00 horas, frente al Inter Miami en el estadio Alejandro Villanueva. La presencia de Leo Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul está más que asegurada.