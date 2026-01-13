Perú Deportes

Leyenda de Real Madrid se rindió ante la presencia de Javier Rabanal en Universitario: “Ve posibilidades de sacarle un buen rendimiento”

Un exjugador emblemático del elenco ‘blanco’ opinó sobre el arribo del entrenador español a la ‘U’. Además, se refirió a la situación actual del fútbol peruano

Un jugador histórico del cuadro 'blanco' se refirió a la llegada del DT español en la 'U'. (Video: TVPerú Deportes)

Universitario de Deportes atraviesa una nueva etapa tras la llegada del técnico español Javier Rabanal, quien asumió el cargo en reemplazo de Jorge Fossati. Con esta designación, el club vuelve a contar con un entrenador europeo después de más de dos décadas, siendo el serbio Iván Brzic el último en 1997. El objetivo principal del equipo es lograr el tetracampeonato nacional y avanzar en la Copa Libertadores. En esa línea, una figura histórica de Real Madrid destacó el trabajo del DT español y elogió su incorporación al conjunto ‘crema’.

“Lo bueno de los técnicos españoles es que la formación la tienen, también tienen ese gen competitivo que tenemos en España. Ojalá lo transporte aquí a Perú y que lo haga muy bien”, fueron las primeras palabras de Fernando Morientes en entrevista para ‘TVPerú Deportes’.

El exfutbolista, multicampeón con el elenco ‘blanco’, señaló que el éxito de los entrenadores españoles no solo radica en su talento táctico, sino también en su capacidad como formadores de futbolistas. “Yo creo que lo bueno que tenemos no solo es talento futbolístico, sino buenos formadores y eso hace que, evidentemente, no todos pueden estar en España y el fútbol europeo. Es bueno que también salgan a latitudes diferentes como el Perú para que pongan ese buen conocimiento que tienen”, indicó.


Fernando Morientes fue parte del plantel de Real Madrid que ganó la Champions League en 2000. - créditos: Photo by Andrew Cowie/Shutterstock

Sobre la figura de Javier Rabanal, Fernando Morientes expresó que conoce su trayectoria y valora la experiencia adquirida tanto en España como en otros país sudamericano como Ecuador. “Sí conozco lo que ha hecho y puedo decir que esa formación que ha tenido en España la está transportando ahora mismo a países importantes como Bolivia (Ecuador), Perú, esa personalidad la tiene. Si ha cogido este proyecto es porque ve posibilidades de sacarle un buen rendimiento. Espero que en el futuro y ojalá ese talento español en la formación podamos ponerlo a la causa del fútbol peruano”, resaltó el exdelantero.

La presencia del exentrenador de Independiente del Valle en Universitario es vista como una oportunidad para que el club capitalice la experiencia internacional y la capacidad de gestión que distingue a los técnicos españoles. Morientes confía en que este proyecto puede convertirse en un modelo a seguir para otras instituciones de la región, impulsando el crecimiento del fútbol nacional y la promoción de nuevos talentos.

El DT español presumió de su experiencia europea para expresar cómo manejará la interna de la 'U'. (Video: INKA DIGITAL TV)

Fernando Morientes sobre jugadores peruanos y la selección nacional

Por otro lado, Fernando Morientes se refirió a la situación de los jugadores peruanos en LaLiga y al presente de la selección nacional. Destacó la necesidad de trabajar desde las categorías formativas para lograr resultados sostenibles a nivel internacional. “Para que la selección nacional pueda jugar el Mundial tiene que tomárselo muy en serio. En el fútbol no hay magia, es trabajo con las bases, con los jóvenes, inversión. Todo ese resultado se ve a medio y largo plazo con los equipos nacionales y la selección”, acotó.

El exfutbolista español recordó el paso de José ‘Chemo’ Del Solar por el fútbol español y lamentó que, tras su etapa, no se haya producido una presencia continua de futbolistas peruanos en España, con la excepción de Renato Tapia. “‘Chemo’ Del Solar dejó una imagen muy buena y la pena es que, después de él, no haya habido más jugadores. Eso significa que ese trabajo está todavía por hacer”, opinó.

Morientes, quien cuenta con el título de entrenador profesional, no descartó la posibilidad de asumir un reto en el fútbol peruano en el futuro: “Tengo el título de entrenador profesional, pero de momento estoy bien, nunca se sabe lo que puede ocurrir”.

