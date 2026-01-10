Fixture de Alianza Lima en la Liga 1 2026: calendario de partidos de los ‘blanquiazules’ en el Torneo Apertura

Fixture de Alianza Lima en la Liga 1 2026

El inicio de la Liga 1 2026 ya tiene fecha confirmada y el fixture del Torneo Apertura ha sido asignado a Alianza Lima tras el sorteo realizado la noche del 9 de enero. Los ‘blanquiazules’ comenzarán la defensa de sus aspiraciones al título nacional jugando de visita ante Sport Huancayo donde Pablo Guede hará su debut oficial como director técnico en la primera jornada.

Aunque la programación completa del torneo aún no se ha publicado, la Federación Peruana de Fútbol comunicó que la competencia doméstica dará inicio el próximo 30 de enero a pesar de que aún no se resuelve el conflicto por los derechos de televisión.

El arranque de la competición nacional hará que los ‘íntimos’ lleguen con un duelo oficial frente Club 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El partido de ida está programado para el próximo miércoles 4 de febrero a las 19:30 horas (hora peruana) en Paraguay.

Fixture del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

- Fecha 1: Sport Huancayo vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 2: Alianza Lima vs Comerciantes Unidos (Local)

- Fecha 3: Alianza Atlético vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 4: Alianza Lima vs Sport Boys (Local)

- Fecha 5: UTC vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 6: Alianza Lima vs Melgar (Local)

- Fecha 7: Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 8: Alianza Lima vs Juan Pablo II (Local)

- Fecha 9: Universitario de Deportes vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 10: ADT vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 11: Alianza Lima vs Cusco FC (Local)

- Fecha 12: Atlético Grau vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 13: Alianza Lima vs CD Moquegua (Local)

- Fecha 14: Alianza Lima vs Sporting Cristal (Local)

- Fecha 15: Cienciano vs Alianza Lima (Visita)

- Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas (Local)

- Fecha 17: FC Cajamarca vs Alianza Lima (Visita)

Paolo Guerrero lleva 16 goles anotados con Alianza Lima en 2025. - Crédito: Difusión

Clásico del fútbol peruano

El fixture de la Liga 1 2026 también dio a conocer la fecha en que los ‘compadres’ se verán cara a cara en la fecha 9 del torneo Apertura de la Liga 1 2026

Refuerzos de peso de Alianza Lima para el 2026

El inicio de la pretemporada en Alianza Lima ha dado paso a una etapa de trabajo centrada en robustecer el grupo de jugadores de cara a la Liga 1 2026 y al desafío de ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. La directiva ha mostrado una postura firme en el mercado de transferencias, asegurando la llegada de Federico Girotti, Mateo Antoni, Jairo Vélez, Luis Ramos y Alan Cantero a la plantilla.

La llegada de Luis Advíncula es una realidad, y su arribo genera gran expectativa entre los seguidores del club. Bajo la dirección técnica de Pablo Guede, el conjunto ‘blanquiazul’ trabaja en la estructuración de un equipo competitivo, con el doble objetivo de conquistar el título nacional y volver a destacar en el escenario internacional.

Los siete fichajes que rompieron el marcado de pases: Jairo Vélez, Luis Ramos, Alejandro Duarte, D’Alessandro Montenegro, Cristian Carbajal, Federico Girotti y el ‘Rayo’. El Federación Peruana de Fútbol decidió ampliar el cupo de extranjeros y ahora cada club podrá contar con un séptimo foráneo, y los victorianos están analizando si traerán a un jugador más.

Luis Advíncula empieza una nueva historia. - Crédito: Alianza Lima